2009, 2016 és 2023. Úgy néz ki, legalább hétévente jelenése van a magyar férfi jégkorong-válogatottnak az elit-világbajnokságon. Az első a debütálás, a második az első győzelem miatt volt különleges, és biztosak lehetünk abban, hogy a harmadik torna is emlékezetes marad majd. Sőt, mondhatnánk azt is, hogy a világpolitikai helyzet miatt már most az, de talán bízhatunk abban is, hogy idén még a korábbi eredményeket is sikerül megfejelni. Az A csoportos vb állandó „otthona”, a Sport TV minden eddiginél nagyszabásúbb tartalommal, valamint kellő optimizmussal készül a tornára.

Közel egy év telt el azóta, hogy a 2022-es divízió I/A jégkorong-világbajnokságon a magyar férfi válogatott története során harmadszor is kivívta a feljutást az elitkörbe. Az elmúlt 11 hónapban a főszereplők nyugodtan hangolódhattak a finn–lett közös rendezésű viadalra, és bár pár napig úgy festett, akár mi is megrendezhetjük a vébét, végül be kell érnünk azzal, hogy a finnországi Tamperében, vagy a tévékészülék előtt szurkolhatunk Nagy Gergőéknek. Egy biztos: akik itthon maradnak, azok sem maradnak le semmiről, ami kinn történik majd.

Azzal készülünk, hogy érezhető legyen: mi is ott vagyunk a csapattal Finnországban

– szögezi le a beszélgetés legelején Máté Pál, a Sport Televízió főszerkesztője, aki maga is óriási jégkorong-rajongó. Hozzáteszi, hogy ez most mindennél biztatóbb év és hoki-vb, mert most először fordul elő, hogy a csatorna négyfős stábbal képviselteti magát az eseményen, ezért joggal várhatja el, hogy minden történésnél jelen legyenek, akár szünnapokon is. Az „utazó keretbe” a szerkesztő, Gallai László (alias Galuska) mellett két kommentátor, Engyel István és Haraszti Ádám került be, szakértőként pedig Kangyal Balázs fog közreműködni. Sőt, még egy extra ember bevetésére is fel lehet készülni, ugyanis előfordulhat, hogy Kovács Csabát is hallhatjuk majd 1-2 mérkőzés erejéig.

Gallai azt is elárulta, hogy egyszemélyben fog ellátni produceri, szerkesztői, operatőri, riporteri és vágó feladatokat.

Azt szeretném csinálni, amit tavaly Szlovéniában, meg amit régen a Super Bowloknál: ami elém kerül, azt felveszem, és abból összerakunk érdekes, színes, 8-12 perces, utalásos, asszociatív, csapongó kisvideókat.

A magyar válogatott fix programja május 22-én, az osztrákok elleni csoportmeccsel véget ér, de a sportcsatornánál hosszabb távra terveznek. Egyrészt azért, mert a döntő napján, május 28-án Szélig Viktort hivatalosan is beiktatják a nemzetközi szövetség (IIHF) Hírességek Csarnokába, amit mindenképpen meg szeretne örökíteni a stáb. A másik pedig az optimizmus:

„A mi csoportunkban vannak az osztrákok, a németek, a dánok és a franciák, akiknek talán még mindig a mumusai vagyunk. Oké, a dánoknak meg pont nem, de ez négy verhető csapat. És ha mondjuk öt vereséggel kezdünk, akkor sincs baj, mert a két utolsó meccsünk a németek és az osztrákok ellen van, ahol akár két szép győzelemmel benn is maradhatunk”

– latolgatja az esélyeket a főszerkesztő. Ne feledjük, hét évvel ezelőtt a fél hokivilágot megleptük azzal, hogy legyőztük a fehéroroszokat, és egy kis szerencsével meg is ragadhattunk volna az A csoportban. A bennmaradás persze nem jelent automatikus továbbjutást (a nyolccsapatos csoportok utolsó helyezettjei búcsúznak, az első négy pedig a negyeddöntőben folytatja), és adott esetben a két siker is kevésnek bizonyulhat, hiszen a körbeverés állandó jelenség. Gallai a két faktort latba vetve úgy döntött, hogy 18 napos misszióra indul, aminek a vége abból fog állni, hogy Szélig ünnepélyes napját az elejétől egészen a ceremóniáig dokumentálni fogja, és ez egyben a vb-döntő felvezetése is lesz. Azt azért megjegyezte, arra ügyelni fog, hogy ne menjen a korábbi válogatott hátvéd agyára.

És addig mire lehet számítani?

Vannak ötleteim, de ezekről azért nem szeretek beszélni, mert minden attól függ, hogyan alakulnak az eredmények és milyen a hangulat a csapatnál

– mondta Gallai, akinek jócskán van már ilyen jellegű tapasztalata a korábbi, divízió I/A-s világbajnokságokról.

A felkészülést is nyomon követik majd a televíziónál, de mérkőzéseket ezalatt nem tűznek képernyőre. Így például a Kanada ellenit sem, ugyanis más birtokolja a közvetítési jogokat. Annak viszont örül Máté Pál, hogy ismét világklasszisokból álló csapat érkezik Magyarországra, mert néhány évvel ezelőtt erről az útról letértünk, és előfordult, hogy a nem túl nagy Tüskecsarnokot sem tudta megtölteni az a válogatott, amely kis túlzással 20 éve telt ház előtt játssza a tétmeccseit, az utóbbi bő évtizedben ez 8-9000 embert jelentett a Papp László Budapest Sportarénában.

Merni kell magabiztosnak lenni, különben ez egy lefelé vezető spirál lenne. Ezért jó út Kanada meghívása, mert emeli a magyar jégkorong rangját, az embereknek pedig eszébe fog jutni, hogy szeretnek hokimeccsre járni, szeretik a válogatottat. Óriási munka elhozni egy ilyen csapatot, de ezt nem lehet elkerülni, bele kell tenni

– hangsúlyozta a főszerkesztő, és az is kiderült, hogy a promó is megjelenik a hónap közepén. Természetesen minden magyar meccs előtt lesz stúdiózás, eleinte többek között Szélig Viktorral, de felvetődött Kovács Csaba, Gebei Péter és Ancsin János neve is.

Előfordulhat, hogy néhány meccset az AMC Mikro alkalmazáson keresztül követhetnek a nézők, de a sportcsatorna nem tervez egyéb online közvetítést, Máté Pál arra ösztönöz mindenkit, hogy aki teheti, az az ilyen jeles meccsekre próbáljon meg tévéközelbe kerülni.

A napi filmjeinkben szerintem benne lesznek a magyar gólok, de nem klasszikus meccsösszefoglalóra kell gondolni. Persze az IIHF szokott azon problémázni, ha a saját csatornáján kívül máshova is felkerülnek a videók YouTube-ra, de a Facebookon nem lesz gond. És persze a meccs után is lesz összefoglaló még a műsorban

– tette hozzá Gallai, és abba is beavatott, hogy a színes anyagok mellett megcélozzák azt is, hogy bejussanak a magyar válogatott összes edzésére, amivel még mélyebben el tudnák kalauzolni a nézőket a kulisszák mögé.

A hab a tornán pedig az lenne, ha néhány nemzetközi sztárt is mikrofonvégre tudnának kapni.

Ha már sztárjátékosok: Máté Pál elmélete szerint az amerikaiak ellen is lehet keresnivalónk, hiszen egyrészt a tengerentúliak a vb-k csoportkörét általában „csapatépítésre” használják (igen, a pletykák szerint olyan csapatépítésre), másrészt sokan akkortájt fognak „beesni” az NHL playoffjából, plusz jetlag, nagy jég, stb... Az biztos, hogy ha őket el tudnánk kapni, az a folytatásra hatalmas fegyvertény lenne, és hát tudjuk, milyen őrült eredmények szoktak születni a csoportküzdelmek alatt.

A főszerkesztő felidézte, hogy 1994-ben járt először A csoportos világbajnokságon, és számára az is maradt az egyik kiemelkedő emlék. Akkor Milánóban még a szálloda recepciósa sem tudta, hogy vb-t rendeznek a városban, sőt nem is akarta elhinni, miközben a közelben Milan-drukkerek gyülekeztek, hogy az Inter ellen szurkoljanak egy nemzetközi futballmeccsen, ügyet sem vetve a zajló hokiünnepre.

„Szürreális volt, de nyilván 2009 is felejthetetlen emlék egy jégkorong-szeretőnek vagy kommentátornak, hogy először a több generáció történelme során mi ide tartozunk, itt vagyunk a nagyok között. Ez még egy évvel a szapporói feljutás után is feldolgozhatatlannak tűnt. Aztán jött az első meccs a szlovákok ellen, és bár akkor már lehetett sejteni, hogy a szlovák hoki bajban van, így is hihetetlen volt, hogy másodpercekkel a vége előtt tudták csak megszerezni ellenünk a győztes gólt. Teljesen magukba voltak roskadva, számukra a világvégét jelentette volna, hogy egy világbajnokságon éppen a magyarok ellen nem tudnak győzni. Nekünk pedig igazi hősköltemény lehetett volna, vagy talán így is az lett. Lőttünk gólokat, aztán megvolt az első győzelem is 2016-ban, szóval szépen lassan, de lépkedünk előre. Most már annak kell jönni, hogy egyszer csak bentmaradunk.”

Gallai számára ez lesz az első olyan A csoportos vb, amin a helyszínen fog dolgozni, a legelső világbajnoksága pedig az ominózus 2002-es, hazai rendezésű divízió I-es torna volt, ahol először játszhattunk egyáltalán a világelites tagságért. Igaz, ott is a közvetítőkocsiból követte az eseményeket, úgyhogy eddig hiányzik a gyűjteményéből egy helyszínen megélt katartikus élmény, de majd Tamperében hátha...

Máté Pál az eredmények üzleti vonatkozását sem hagyhatja figyelmen kívül, bár ilyen tekintetben kiesés esetén sem dőlne össze a világ:

Jogtulajdonosi szempontból akkor sem fogunk szomorkodni, ha jövőre ismét a divízió I/A-ban leszünk, mert az is a miénk. Szurkolóként pedig 2 és 6 pont közé tippelem a válogatott eredményét, szerintem lesz két olyan meccsünk, amiken pontot szerzünk, és Galuskával egyetértünk abban, hogy 5-6 pontnak elégnek kell lennie a bentmaradáshoz. A fontos meccseken szerintem legalább 3 gól kell majd, annál kevesebbel valószínűleg nem lehet nyerni.

Gallai szerint akár 3-4 mérkőzésen is pariban lehetünk, hiszen a finnek is megszenvedtek ellenünk anno, és ki tudja, kinek milyen napja lesz. 2009-ben a Kanada elleni 0–9 után népünnepély volt, most már viszont az ilyen zakók nem férnek bele. De akkor sem szabad kétségbe esni, ha így alakul, kérdés, hogy a szakvezetés szemében melyik meccsek a hangsúlyosak. Kevin Constantine is mindig azt mondja, hogy nem benne, hanem a rendszerben kell hinni, Gallai pedig hisz.

Az evolúció alapján valami nagynak történnie kell. Aztán hogy ez egy hatalmas meglepetésgyőzelem lesz-e, vagy esetleg bentmaradás, nem tudom.

Akármi is történjék, a magyar válogatott összes mérkőzését élőben közvetíti a Sport TV, és abban is biztosak lehetünk, hogy a stáb minden eshetőségre felkészült. A világbajnokság május 12-én indul és május 28-án zárul, a magyar válogatott menetrendje a következőképp alakul a csoportkörben:

Május 13. 15:20: Magyarország–Dánia

Május 14. 11:20: Egyesült Államok–Magyarország

Május 16. 19:20: Franciaország–Magyarország

Május 18. 15:20: Magyarország–Svédország

Május 19. 15:20: Magyarország–Finnország

Május 21. 15:20: Németország–Magyarország

Május 22. 19:20: Ausztria–Magyarország.

(Borítókép: Nagy Gergő (alul) megszerzi a vezetést Fehéroroszország ellen az A csoportos világbajnokságon 2016. május 14-én. Fotó: MTI.)