A két együttes csatája tavaly Ljubljanában a divíziós vb első helyéről döntött, a házigazda 5–1-re győzött. A magyarok az 1–1-es első harmad után a második felvonás közepén dobták le a láncot, akkor a rivális öt másodperc alatt kétgólos előnyre tett szert. A harmadik harmad hajrájához érve kilenc másodperc alatt lőtt két újabb góllal a házigazda aztán lezárta a meccset. Szlovénia pontveszteség nélkül nyerte a tornát, míg a magyarok három győzelemmel és ezzel az egy vereséggel mögöttük másodikként jutottak fel.

A pálya nagyobb mérete miatt a budapesti létesítményben jégkorongnál nem húsz pluszos, hanem húsz mínuszos a lelátó használható része, amelynek ezúttal közel a fele volt foglalt.

A csütörtöki összecsapáson a még nem hosszú életű MVM Dome első olyan hokimeccsén, amelyet már nézők előtt rendeztek, Rajna Miklós kezdett a magyar kapuban. A rutinos játékosnak rögtön több védése is akadt, miután a szlovénok azonnal mezőnyfölényt harcoltak ki. Öt perc után a hazaiak kijöttek a szorításból, lehetőség is adódott előttük, majd emberelőnyhöz, abban pedig vezetéshez jutottak. A nyolcadik percben szép passzjáték végén jött a lövés, a kapusról lecsorgó korongot aztán Vincze Péter emelte a kapuba közelről (1–0).

Vincze első magyar hokisként lőtt így gólt a létesítményben!

Mindössze két percig élt a magyar előny, a szlovének megpörgették a játékot, és Blaz Tomazevic középtávoli lövésével egyenlítettek (1–1). A 12. percben ismét a magyar kapuhoz egészen közel gyűjtöttek be kiállítást a vendégek – a sportágban ritkán osztanak ezért dicséretet az edzők –, az újabb magyar gól viszont elmaradt. Sebők Balázs azonban bottal lökésért begyűjtött kétperces extra pihenőt, bő egy perc múlva Hári János személyében aztán társat is kapott maga mellé. Annak érdekében, hogy legyen kellő erő és rutin a magyar büntetőpadon, harmadiknak még Nagy Gergő is kiült. Lényegében egy kezdő csatársor esett ki a játékból. Utóbbi csapattechnikai hiba miatt, a játék késleltetéséért. A sorozatos hátrányt nem úszták meg kapott gól nélkül a hazaiak, Jan Drozg közelről másodjára nem hibázott (1–2). Mindezt úgy, hogy a botjával blokkolni szándékozó Szabó Bence olyat suhintott a lövés irányába, hogy a vetődő Rajna fejéről leverte a sisakot.

A második felvonásban az áthúzódó fór miatt lendületesen kezdett, majd abban is maradt a magyar együttes, és alighanem a szakvezetés is kihasználta a szünetet, hogy felhívja a figyelmet: az első harmadban nyújtott teljesítménynél még Szlovéniával szemben is több kell. De nemcsak a pályára, hanem a lelátóra is élet költözött. A drukkerek háttértámogatásával jól állt a lábán a magyar válogatott, összeszedett, taktikus időszakot produkált, megvoltak a passzok, a forgások, a cserék, és jöttek sorra a helyzetek is. A védekezésre kényszerített szlovénoktól jóformán felvillanásokra sem futotta, aztán a 33. percben mégis a vendégek jutottak újabb fórhoz. Amit már csak azért sem tudtak kihasználni, mert másfél perc múlva ők is megfogyatkoztak.

Négy a négy ellen aztán meglett a kettő kettő. A szlovén harmadban Galló Vilmos szerzett korongot jégre fektetett botjával, majd kérdés nélkül a bal felső sarokba bombázott (2–2).

A 36. percben a rutinos játékosok közül Sofron István is kipróbálta a büntetőpadot, ő egy fejre irányuló támadásért. A sormintát szlovén két perc követte, az eredmény viszont nem változott.

A harmadik harmad lendületes oda-vissza játékot hozott, a kapuk felváltva forogtak nem túl nagy veszélyben, bár egy szlovén akciónál, amikor az üresen hagyott magyar kapu előtt keresztbecsúszott a korong, bizony meghűlt a hazai drukkerek ereiben a vér. Az 53. percben emberelőnyhöz jutott a magyar csapat, de nem tudott élni a lehetőséggel, még a kapura sem tudott nyomást gyakorolni. Az 58. percben harmadszor került a korong a magyar kapuba: Tadej Cimzar gondolt egy merészet, és a kapu mögül nem visszajátszott, hanem a kapuvasnál behúzta a korongot (2–3). A magyarok kapus helyett azonnal mezőnyjátékost küldtek jégre, ezt Blaz Gregorc révén góllal büntették a vendégek (2–4).

A magyar válogatottban szerepet kapott a közeljövő kulcsembereiként elkönyvelt Papp Kristóf, valamint az észak-amerikai profiliga (NHL) draftlistájára felkerült Hadobás Zétény. Előbbi a mostani idényben az NCAA-ben szereplő Northern Michigan University hokisa volt, míg utóbbi a svéd juniorligában érdekelt Västerasban szerepelt, és pár héttel ezelőtt írta alá két évre szóló szerződést a klub felnőttegyütteséhez. A meccsen Papp aktív, kapu előtt is veszélyes teljesítményt nyújtott, vagányan bevállalta az egy az egyeket is, Hadobás pedig a védelemben tett stabil játékot a közösbe, jól zárta a területet, az ütközéseket bátran és eredményesen vállalta fel.

A magyar csapat kapitánya, Nagy Gergő az Indexnek elmondta: a találkozó elején kicsit beragadtak, az első két-három cseréjük rosszul sikerült, de utána rendezni tudták a soraikat.

„Külön öröm az emberelőnyben szerzett gólunk. A második harmad abszolút rendben volt, részünkről a felkészülési időszak legjobb felvonása. Sok helyzetet dolgoztunk ki, a kapujához szegeztük az ellenfelet. Ilyen időszakban kell több koncentráció, és ezt a lendületet elvinni hatvan percre. A harmadik harmadban egyenrangú félként küzdöttünk, hullámzó volt a játék, nagyobb helyezetek nélkül, egy szempontunkból peches találat döntött, az üres kapus már csak a ráadás volt. Ettől függetlenül úgy érzem, hogy egyre jobb teljesítményt nyújtunk, erre alapozhatunk a vébén.”

Papp Kristóf hozzátette: nyerhető meccs volt, a jégen abszolút egálos teljesítményt érzett. Az egészből ezért számára az marad meg legnagyobb tanulságként, hogy hatvan percen át végig meg kell tartani a fókuszt, különben a nüánszok ilyenkor az ellenfél számára döntik el a meccset.

„Úgy érzem, hogy színvonalban és tempóban ez a meccs megütötte a vb-szintet, mármint azt a részét, ahová mi pályázunk. A csapatban eddig szélsőként, ezúttal viszont centerként számítottak rám. A kisebb méretű pályán, amelyhez Amerikában hozzászokhattam, úgy érzem, tudtam kamatoztatni az erősségeimet. Vittem a korongot, ha kellett, és megvolt a sebességem, valamint a kapcsolat a társaimmal. De szerencsére nemcsak én láttam jónak magam, mert az önmagában még kevés, hanem a szakmai stábtól is ezt a visszajelzést kaptam.”

Tartalmas felkészülési időszak – sok munkával, sok izzadsággal és sok vereséggel

A magyar csapat felkészülése nem a szezon végén, áprilisban, hanem már tavaly ősszel, még a szezon első szakaszában megkezdődött. Annak részeként 2022 novemberében a Sárközy Tamás Emléktorna keretében egy fiatal kerettel, benne újoncokkal felálló magyar válogatott három mérkőzést játszott. Japánt hosszabbítás után 3–2-re legyőzte, Franciaországtól ugyancsak ráadásban 2–1-re kikapott, majd zárásként a helyosztón Ukrajnával szemben maradt alul 2–1-re, és végzett így házigazdaként a negyedik helyen a hatcsapatos eseményen. Az év utolsó hónapjára még az Ausztriával szembeni dupla maradt, a 2–0-s vereséggel, majd a 2–1-es győzelemmel.

2023-ban a szlovénok elleni kettős felvonás előtt már 11 találkozót játszott a válogatott, elég változatos felállásban.

A meccsek mennyisége mindenképpen dicséretes – különösen a pandémiás évek üresjáratát követően, amikor a tőle független okok miatt a rendes éves mennyiségének töredékén léphetett pályára a magyar együttes, hasonlóan a többi nemzeti csapathoz –, az eredményesség kevésbé. Bár utóbbi a felkészülés, a csapatkeresés időszakában tényleg a bocsánatos bűn kategóriába sorolandó.

Februárban olaszországi túrán szerepelt a válogatott, amelyen a dél-koreaiakat még legyőzte (4–1), a vendéglátó olaszokkal (3–0) és a szlovénokkal (2–1, szétlövéssel) szemben viszont már alulmaradt.

A közvetlen vb-felkészülési időszakban április elején Ukrajnát fogadták a magyarok Miskolcon, ahol mindkétszer kikaptak: előbb gól nélküli mérkőzést követően büntetőpárbajban, majd 4–1-re. Tíz nappal később ugyanott Japánt látták vendégül, az 5–2-es magyar győzelmet 3–0-s ázsiai siker követte.

Utána komolyabb utazás is társult a duplákhoz, a hónap közepén Lengyelország, majd egy héttel később Nagy-Britannia volt a célállomás. Előbbi helyszínen 4–2-re és 3–2-re, utóbbin 7–4-re és 3–2-re kaptak ki a magyarok.

Célegyenesben

Vb-felvezetésünk korábbi részeiben kettőssel nosztalgiáztunk a magyarok újkori vb-szerepléseiről, amelyeken aktív részt vállaltak a csapat teljesítményéből, és a ketten együtt összesen több mint 340 válogatott fellépés tapasztalatára építve elemeztük segítségükkel a mostani esélyeket.

Az A csoportos vb állandó „otthona”, , valamint kellő optimizmussal készül a tornára. Erről, valamint a magyar válogatottal kapcsolatos korábbi vb-emlékeikről a Sport Televízió főszerkesztőjével és szerkesztőjével, Máté Pállal és Gallai Lászlóval beszélgettünk.

A hét elején a sajtónyilvános edzésen a szövetségi kapitány mellett az együttes rutinos alapemberei, a csapatkapitány Nagy Gergő, Sofron István, valamint Sebők Balázs nyilatkozott az Indexnek, utóbbi az elmúlt két szezont éppen Tamperében töltötte, ahol a magyarok vb-meccseiket játsszák.

A magyar válogatott vb-programja:

Május 13. 15:20: Magyarország–Dánia

Május 14. 11:20: Egyesült Államok–Magyarország

Május 16. 19:20: Franciaország–Magyarország

Május 18. 15:20: Magyarország–Svédország

Május 19. 15:20: Magyarország–Finnország

Május 21. 15:20: Németország–Magyarország

Május 22. 19:20: Ausztria–Magyarország

(Borítókép: Galló Vilmos (b) és a szlovén Tadej Cimzar a Magyarország–Szlovénia vb-felkészülési mérkőzésen a budapesti MVM Dome-ban 2023. május 4-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)