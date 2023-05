A magyar és a kanadai jégkorong-válogatott is birtokba vette a budapesti MVM Dome-ot, amely a két együttes világbajnoki felkészülésének utolsó állomáshelye. Igaz, a juharlevelesek számára tulajdonképpen ez az egyetlen, hiszen a csapat a múlt héten állt össze, majd elutazott a magyar fővárosba, ahol kedden összecsap a házigazdával, aztán másnap repül Rigába. A tavalyi vb-ezüstérmes keretből senki sem maradt hírmondónak, de így is komoly sztárokat vonultat fel a gárda, akik közül néhányan a magyar sajtó rendelkezésére álltak hétfői edzésüket követően.

Nem csoda, hogy a magyar válogatott számos játékosa is csatlakozott a magyar média képviselőihez, hogy szemügyre vegyék a kanadaiak tréningjét. Nem sűrűn fordul meg errefelé a világ legmagasabbra taksált nemzeti együttese, érthető a kíváncsiság még azzal együtt is, hogy a kanadai keret első pillantásra nem tűnik világverőnek. De azért így is találunk Stanley Kupa-győzteseket, egyéni díjazottakat és tengernyi fiatal tehetséget, akikkel szemben az elvárás pont ugyanaz, mintha egy komplett All Star-csapat menne a világbajnokságra: aranyérmet kell hazavinni.

A jégkorong mindig is nemzeti kérdés volt Kanadában, ráadásul manapság a botrány sem kerüli el a sportágat. Hónapokkal ezelőtt kiderült, hogy a 2018-ban a junior világbajnokságot győzelemmel záró csapat öt tagja egy banketten szexuálisan zaklatott egy nőt, a nyomozás pedig azóta is folyik. A kanadai szövetség az összes játékost eltiltotta a nemzetközi szerepléstől, úgyhogy közülük senki nem lehet itt, Budapesten, pedig sokan már világsztárrá nőtték ki magukat. Az Indexnek arra a kérdésére, hogy az otthoni helyzet, valamint az, hogy az ügy kirobbanása óta ez az első nagy nemzetközi viadala a válogatottnak, jelent-e extra terhet, a jelenlegi keret korelnöke, Milan Lucic válaszolt.

Szomorú események zajlanak mostanában, én nem vagyok benne közvetlenül érintett, úgyhogy a részletekről nem is tudok semmit. Persze ez így extra nyomást jelent, de a kanadai válogatottal szemben egyébként is mindig az az elvárás, hogy aranyat nyerjen, minden más eredmény kudarcnak számít

– mondta a 34 éves veterán szélső, aki fénykorában az NHL egyik, ha nem a legjobb erőcsatárának számított, 2011-ben pedig Stanley Kupát nyert a Boston Bruins alapembereként.

A szerb felmenőkkel rendelkező, 191 centis és 110 kilós csatár azt is elárulta, hogy először járnak Budapesten, izgatottan várták, hogy megismerjék a várost, amit eddig láttak, az nagyon tetszett nekik, főleg a különböző éttermek...

Őszintén szólva nem tudja, mire számíthatnak a magyaroktól, de biztosra veszi, hogy a szurkolók remek hangulatot fognak teremteni, és belehajszolják a csapatukat az erős kezdésbe. Éppen ezért mindenre fel kell készülniük. Ő maga lassan egy hónapja nem játszott, úgyhogy újra formába kell jönnie, rögtön az első cserében megpróbál majd leütközni valakit, hogy komfortosan érezze magát.

Ez aligha lesz meglepő, hiszen amióta az NHL-ben jégkorongozik (2007), ő osztotta ki a harmadik legtöbb bodicsekket: 1173 meccsen összesen 3263-at.

Szintén a rutint képviseli a Vancouver Canucks 203 centis bekkje, Tyler Myers, aki a 2009–2010-es idényben elnyerte az NHL legjobb újoncának járó Calder-emléktrófeát. A hátvéd arról számolt be, hogy az elmúlt három napban kemény edzéseket végeztek, és egyelőre ismerkednek a játékszisztémával.

Tisztában vannak azzal, hogy a magyar csapat eltökélten készül ellenük is, hazai jégen biztos igyekszik majd nekik esni és felvenni a ritmusukat.

A folytatásban szerinte az a legfontosabb, hogy kiegyensúlyozottak legyenek, mert csak úgy lehet esélyük megnyerni a világbajnokságot. A csapatvédekezésre is nagy hangsúlyt fektetnek, mert tele vannak olyan játékosokkal, akik bármikor képesek gólt szerezni. Az Index kérdésére elmondta, hogy ilyen rövid felkészülési idő alatt nagyon nehéz megteremteni a kémiát, a kulcs az, hogy a jégen és azon kívül is sokat kommunikáljanak egymással. Amennyiben ez az alap működik, akkor reményei szerint hamar létrejön az összhang.

Sammy Blais-nek – miként Lucic számára is – megadatott már, hogy a magasba emelhesse a Stanley Kupát, ugyanis 2019-ben csúcsra ért a St. Louis Blues színeiben. A csatár azóta New York-i kitérővel visszatért St. Louisba, a mostani idény viszont nem úgy sikerült számukra, ahogy tervezték, emiatt is mehet a világbajnokságra. Blais szintén a kemény munkára esküszik, és ugyancsak kiemelte az egységes csapatvédekezést mint a siker alappillérét. Ezenkívül a hatékonyságnak és a sebességnek tulajdonított még főszerepet, szerinte utóbbira kell építeniük.

A magyar válogatott ellen lesz az első meccsünk, meglepődnék, ha minden klappolna, de igyekszünk készen állni minden szituációra

– zárta gondolatait a 26 esztendős csatár, aki most fogja először képviselni Kanadát nemzetközi tornán.

Nem úgy, mint a csapat egyik legveszélyesebb játékosa, Tyler Toffoli, aki ebben a szezonban karriercsúcsot döntött gólokban (34), gólpasszokban (39) és pontokban (73) is, ennek ellenére klubja, a Calgary Flames lemaradt az NHL rájátszásáról. Klubtársai közül Lucic és MacKenzie Weegar is tagja most a válogatottnak.

Toffoli 2014-ben még a Los Angeles Kingsszel nyert Stanley Kupát, egy évre rá világbajnok lett Kanadával, most pedig már rutinos vezérként kell helytállnia. Szerinte előnyükre válhat, hogy egész évben egymás ellen játszanak, ilyen szempontból képben vannak a másik erősségeivel és gyengeségeivel. Hozzátette: a vb kiváló alkalmat nyújt arra, hogy mindenki megmutassa az egyik legnagyobb színpadon, mire képes. Toffoli biztos abban, hogy élvezni fogják a tornát.

Ha a stábbal kibővített csapatot nézzük, az egyik legnagyobb név Alex Tanguay, aki a szövetségi kapitány André Tourigny munkáját segíti. Jelenleg a Detroit Red Wings másodedzője, játékosként pedig éppen a michigani klub ősi riválisával, a Colorado Avalanche gárdájával lett bajnok 2001-ben úgy, hogy a finálé mindent eldöntő, hetedik meccsén két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a címvédő New Jersey Devils 3–1-es legyőzéséhez.

A szakember arról beszélt, hogy rengeteg munka vár még rájuk, hiszen egyrészt össze kell csiszolódniuk, másrészt a játékosokat újra kondiba kell hozni. Tanguay emlékeztetett, hogy többek számára már jó ideje véget ért a klubszezon, így azóta nem játszottak, sokat hagytak ki. Márpedig a vb hosszú torna, sűrű program vár rájuk, és már a rajtra készen kell állniuk. Az egykori All Star-csatár úgy véli, remek létesítmény az MVM Dome, jó körülmények között készülhetnek, és igyekeznek a keddi, magyarok elleni meccsre már a megfelelő intenzitást hozni.

A kanadai válogatott teljes névsorát itt lehet megtekinteni.

A magyar válogatott vb-programja:

Május 13. 15:20: Magyarország–Dánia

Május 14. 11:20: Egyesült Államok–Magyarország

Május 16. 19:20: Franciaország–Magyarország

Május 18. 15:20: Magyarország–Svédország

Május 19. 15:20: Magyarország–Finnország

Május 21. 15:20: Németország–Magyarország

Május 22. 19:20: Ausztria–Magyarország

Célegyenesben

Vb-felvezetésünk korábbi részeiben a Kovács Csaba, Vas János kettőssel nosztalgiáztunk a magyarok újkori vb-szerepléseiről, amelyeken aktív részt vállaltak a csapat teljesítményéből, és összesen több mint 340 válogatott fellépés tapasztalatára építve elemeztük segítségükkel a mostani esélyeket.

Az A csoportos vb állandó otthona a Sport Televízió, amelynél minden eddiginél nagyszabásúbb tartalommal, valamint kellő optimizmussal készülnek a tornára. Erről, valamint a magyar válogatottal kapcsolatos korábbi vb-emlékeikről a Sport Televízió főszerkesztőjével és szerkesztőjével, Máté Pállal és Gallai Lászlóval beszélgettünk.

A hét elején a sajtónyilvános edzésen a szövetségi kapitány mellett az együttes rutinos alapemberei, a csapatkapitány Nagy Gergő,Sofron István, valamint Sebők Balázs nyilatkozott az Indexnek, utóbbi az elmúlt két szezont éppen Tamperében töltötte, ahol a magyarok vb-meccseiket játsszák.

(Borítókép: A kanadai jégkorong-válogatott calgarys különítménye, Milan Lucic, MacKenzie Weegar és Tyler Toffoli a budapesti MVM Dome-ban. Fotó: MJSZ / Vörös Dávid)