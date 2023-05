A magyar válogatott az első mérkőzésén 3–1-es vereséget szenvedett Dánia ellen az A-csoportos jégkorong-világbajnokságon. Az eredmény abszolút papírforma, ugyanakkor maga a mérkőzés is két részre osztható, mivel 30-35 percig abszolút alárendelt szerepet játszottunk, a harmadik harmadban viszont még az egyenlítés is benne volt a pakliban. Kérdés, melyik lesz a magyar válogatott igazi arca a következő 10 napban. Elemzés.

Amennyiben kizárólag a 3–1-es végeredményt nézzük, nem tudunk meg mindent a nyitómeccsünkről, ugyanakkor mégis sokat elárul a szikár eredményen túl. Az összecsapás több mint feléig mintha pályán sem lettünk volna, aztán mégis megérkeztünk, szorossá tettük, ám a dánok hamar lehűtötték a kedélyeket. Bálizs Bence remekelt a kapuban, de ez is kevésnek bizonyult, és két harmadot követően még azt is nehéz volt elképzelni, hogy látunk magyar gólt. Nézzük, hogyan is jött össze ez a valamelyest biztató, ugyanakkor elgondolkodtató eredmény.

A meccs legjobbja

Nikolaj Ehlers. A torna beharangozójában szinte csak vele foglalkoztunk, nem véletlenül, hiszen kiemelkedik a dán válogatottból. A mezőny egyetlen jelenlegi NHL-játékosa nemcsak a két emberelőnyös találata miatt érdemli ki ezt a címet, hanem azért is, mert a széleken folyamatos nyomás alatt tartotta a védőinket, számtalan helyzetet kreált a társainak, nem egy olyan cseréje volt, amikor tarthatatlannak bizonyult. A Winnipeg Jets szélsője volt az első NHL-es, akivel ezen a tornán találkoztunk, úgyhogy mindenki megismerkedhetett a mércével.

A magyar válogatott legjobbja

Bálizs Bence. Lehetett abban reménykedni, hogy felnőttünk arra szintre, ahol egy dán szintű válogatott ellen már nem „automatikusan" a kapusunk lesz a legjobb játékosunk, de tulajdonképpen csak Bálizsnak köszönhető, hogy a harmadik harmad egy szakaszában az egyenlítésért támadtunk. 93,2 százalékos hatékonysággal őrizte a kaput, egyik gólról sem tehetett, cserébe megannyi bravúrt szállított, amikkel versenyben tartott minket.

Ha ezt a formát tartani tudja a folytatásban, akkor megtörténhet a csoda, de egyrészt ez alá nem adhatja a kulcsmeccseken, másrészt a többieknek is fel kell nőniük hozzá.

A fordulópont

Meglehetősen egysíkú mederben zajlott a találkozó, aztán a harmadik játékrészt sikerült megpörgetnünk, majd jött Sofron István szépítő találata. De még mielőtt elhihettük volna, Morten Poulsen gólja a lehető legrosszabbkor jött... 1–2 után fokoztuk ugyan a tempót, agresszívan forecheckeltünk, viszont ennek hátulütőjeként fellazult a védelem, a dánok pedig megugrottak létszámfölényben. Poulsen tökéletesen használta Fejes Nándort takarásnak, és nem is hibázott, ezzel a szelet is kifogta a vitorlánkból. Semmi sem garantálja, hogy egyenlítettünk volna, ha nincs ez a gól, de ezzel egyértelműen lendületet vesztettünk, és véget is ért az egyetlen jó periódusunk.

A meccs jelenete

Annyira hadd legyünk elfogultak, hogy Sofron gólját hozzuk. Már csak olyan szempontból is fontos, hogy egy mutatott játékban nem túl fényes mérkőzésen is sikerült betalálni, és nem nullázva hoztuk le a nyitányt. Ráadásul mindezt Bartalis István révén kontrollált korongbevitellel és egy remek keresztpasszal, valamint Szabó Bence bátor lekorcsolyázásával építettük fel, Sofron pedig a legjobbkor volt a legjobb helyen, könnyedén verte meg a veterán Mikkel Bödkert, és hibátlan ütemben érkezett a dán ketrec elé.

Ez bizony nem talált gól volt, hanem egy mutatós akció, jó lenne hasonlókat látni a továbbiakban.

Amiben nagy volt a különbség

Sebesség és erő. Noha felépítésben szinte centire és kilóra is megegyezik a két csapat, mégis jelentős dán fölényt mutattak a palánk melletti és az 50/50-es korongokért vívott párharcok. Védekezésben igyekeztünk a szélre szorítani őket, csakhogy ott lendületből nem egyszer vertek meg minket a korongbeviteleknél, ezekre csak több ütemnyi késéssel tudtunk reagálni az első 40 percben.

Pozitívumok

A saját zónánkban szervezetten védekeztünk egyenlő létszámnál, az egyetlen 5 az 5 elleni játékszituációban kapott gólunk a már fent taglalt Poulsen-találat volt egy megugrásból.

A meccs második felére a lábak is megérkeztek, hatékonyabbá vált a letámadásunk, és ezzel jól bontottuk a dánok támadásépítését, a harmadik harmadban pedig minőségi időt is el tudtunk tölteni a támadóharmadban, aminek egyszer gól lett az eredménye.

Az már most látszik, hogy ha nem korcsolyázunk rengeteget, akkor nincs sok keresnivalónk, amikor viszont megvan a sebesség és a mennyiség, úgy a letámadásainkkal zavarba hozhatjuk az ellenfelek védőit.

Negatívumok

Ezen a tornán nem a korongbirtoklásra fogunk építeni, de a bulielhozatal akkor is fontos, főleg emberelőnyben és emberhátrányban. Ezt ugyan a végére kihoztuk 44–56 százalékra (ami szintén nem túl rózsás), de ez is sokkal rosszabbul festett az első 40 percben.

Ha már speciális egységek: eleinte 4 az 5 ellen látványosan feladtuk a gyenge oldali embert, ezt használta ki Ehlers a második góljánál, aki előtt óriási terület nyílt meg a keresztpasszt követően. Ezenkívül Bálizs dolgát sem könnyítették meg a mezőnyjátékosok, akik a kapu előtti takarításban rendszeresen alulmaradtak. Ehlers első találatánál a dán szélső másodpercekig állt egyedül, és még így is „rossz kéz” oldalról lőtt gólt a kvázi üres kapuba.

Emberelőnyben is sokat kell javulni, mert statikusnak és lassúnak festett a létszámfölényünk, márpedig az ilyen szituációkban muszáj rendkívül hatékonynak lennünk.

A meccs statisztikája

33–8. Így nézett ki a kaput eltaláló lövések mutatója 40 perc után, és ez kivételesen egy olyan statisztika, ami eléggé akkurátusan szemlélteti a valóságot. Ahogy Sofron István is elmondta a találkozó után, talán megilletődtünk az elején, és sokáig tartott felocsúdni abból, hogy ez egy A csoportos világbajnokság. Ez az arány azonban még ezt figyelembe véve is sokkoló. Ennyivel nem jobb a dán válogatott, és a harmadik húsz percben már 9–11-gyel végeztünk, ami jóval kecsegtetőbb. Bízzunk abban, hogy ez egy hosszúra nyúlt tanulási-alkalmazkodási-emésztési procedúra volt, és legközelebb nem adunk több harmadnyi előnyt egy egyébként is magasabb polcon helyet foglaló csapatnak.

Hogyan tovább?

Pihenni, értékelni, sebet nyalogatni biztosan nincs most ideje és lehetősége a magyar csapatnak, hiszen vasárnap 11.20 órakor már az Amerikai Egyesült Államok ellen van jelenése. A Team USA a vb nyitómeccsén megcibálta a címvédő oroszlán bajszát, és mivel a társrendező finn együttes nem ébredt fel, ezért még álmában belerúgott párat. Ezzel a bemutatkozással az amerikai csikócsapat a csoport korai favoritjává lépett elő. David Quinn együttese egy nappal többet fordíthat a regenerációra, és papíron is jóval erősebb, úgyhogy talán ez a meccs lehet az egyik „elengedős”, amire már a játékosok is célozgattak a felkészülés alatt.

Magyaros matek szak

Imádjuk, ugye? Kezdjünk el számolgatni úgy, hogy még mindenkinek hátravan hat meccse, ez legalább annyira szerves része mindenféle világeseménynek, mint maguk a mérkőzések. Az általunk leginkább foghatónak számító franciák és osztrákok már össze is csaptak, a sógorok pedig elloptak egyből egy pontot. A franciák 1–0-ás előnyük birtokában teljesen bealudtak, az osztrákok a harmadik periódusban egyenlítettek, de majdnem sikerült lábon lőniük magukat, ugyanis összeszedtek az utolsó percre egy kettős emberhátrányt. Ez áthúzódott a hosszabbításra, majd szimplára csökkent, amit már értékesített Philippe Bozon együttese, amely így 2–1-re győzött, a csapatok pedig a pontokon is ilyen arányban osztozkodnak.

A magyar válogatott további vb-programja:

Május 14. (vasárnap), 11.20: Egyesült Államok–Magyarország

Május 16. (kedd), 19.20: Franciaország–Magyarország

Május 18. (csütörtök), 15.20: Magyarország–Svédország

Május 19. (péntek), 15.20: Magyarország–Finnország

Május 21. (vasárnap), 15.20: Németország–Magyarország

Május 22. (hétfő), 19.20: Ausztria–Magyarország

Lejátszott mérkőzés:

Dánia–Magyarország 3–1

A tamperei csoport állása: 1. Egyesült Államok 3 pont/1 mérkőzés (4–1), 2. Dánia 3/1 (3–1), 3. Svédország 3/1 (1–0), 4. Finnország 3/2 (5–7), 5. Franciaország 2/1, 6. Ausztria 1/1, 7. Németország 0/2 (3–5), 8. Magyarország 0/1 (1–3)

A rigai csoport állása: 1. Svájc 3/1 (7–0), 2. Kanada 3/1 (6–0), 3. Csehország 3/1 (3–2), 4. Szlovákia 3/2 (4–4), 5. Kazahsztán 2/1, 6. Norvégia 1/1, 7. Lettország 0/2 (1–8), 8. Szlovénia 0/1 (0–7)

A csoportokból az első négy helyezett negyeddöntőt játszhat, az utolsók kiesnek a divízió 1/A-ba.

(Borítókép: Morten Poulsen gólöröme. Fotó: MTI/Illyés Tibor.)