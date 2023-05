Kevin Constantine szövetségi kapitány alakulata azzal a tudattal lépett jégre, hogy ha alapidőben nyer, akkor jövőre is az elitben szerepelhet. Hári János pihenőt kapott, hogy az osztrákok ellen megfelelő állapotban léphessen jégre. Nagy Krisztián a finnekkel szembeni pénteki összecsapáson megsérült, combja nem jött rendbe, ezért helyére Németh Kristófot nevezte be a szakmai stáb, ám ő csak hétfőn lesz bevethető. A kapuban Horváth Dominik kezdett, ő az amerikaiak és a svédek elleni 1–7 alkalmával kapott lehetőséget. Szirányi Bence és Kóger Dániel is csapattag lett.

Az első játékrészben még sikerült szorosan tartani a találkozót, a nyolcadik percben Stachowiak révén ugyan megszerezték a vezetést a németek, de több gól nem esett a 20 perc alatt (1–0).

Constantine alaposan felforgatta a sorokat, csak az eddig hatékony Sofron István, Bartalis István, Erdély Csanád trió maradt egyben. A Nokia Arénában közel ötezren voltak jelen, ebből ezren magyarok, ők gondoskodtak a hangulatról, a kezdés előtt pedig kifeszítettek egy hatalmas, összevarrt magyar–székely–lengyel zászlót.

Tény azonban, hogy a három NHL-es sztárral felálló ellenfél szinte végig fölényben volt, majd amikor kivédekeztek egy kettős emberhátrányt, a második harmad hajrájában 2 perc 51 másodperc alatt háromszor is bevették a magyar kaput – ezzel lezárva a találkozó érdemi részét. Előbb egy oda-vissza passz végén Moritz Seider, a Detroit Red Wings sztárja talált be, ráadásul a magyarok rosszul is cseréltek ekkor. 18 másodperc múlva egy másik, tengerentúlon szereplő légiós, Nico Sturm a Horváthról előre kipattanó korongot kotorta a kapuba. Még a szünet előtt Galló Vilmos kiállítása alatt a szép korongjáratást zárta le góllal a San Jose Sharks csatára (4–0).

A zárófelvonásban még öt gól esett, a magyaroktól Terbócs István és Fejes Nándor faragott a hátrányon, így néhány pillanatra úgy tűnt, akár kicsit szorosabbá is teheti majd a magyar válogatott a meccset. A hajrá viszont nem adta ki, a meccs utolsó tíz percében még két gólt kaptak a mieink, ezzel a két csapat vb-történetében először kaptunk hatnál is több találatot a fehér mezesektől (7–2).

A magyar csapatnak hétfőn nyernie kell, hogy meghosszabbítsa élvonalbeli tagságát, és jövőre a prágai-ostravai tornán szerepelhessen. Az ellenfél az az Ausztria lesz, amely ellen előzetesen is a vb kulcsmeccsét várták a szakértők.

A másik ágon, Rigában a szlovénok kikaptak a szlovákoktól, és kiestek a divízió I/A-ba.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, 2023

6. FORDULÓ, A CSOPORT

Németország–Magyarország 7–2 (1–0, 3–0, 3–2)

(MTI/Index)