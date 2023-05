Múlt héten egy gigászi méretű, négytonnás jégkocka jelent meg rejtélyes körülmények között Budapesten, a Millenáris Széllkapu Parkban. Az installáció azóta olvadozik a májusi kánikulában, az eseményt pedig a mivanajegben.hu-n keresztül élőben lehet követni szerda délelőttig, amikor végre kiderül, hogy mit rejt a belseje.

Ezt az impozáns művészeti alkotást választotta helyszínül Falus Ádám és Vértes Nátán, hogy innen üzenjenek az esti meccs előtt a válogatott csapattársaknak.

Bár papíron esélyesebbek az osztrákok, de győzni fogunk! Egyrészt muszáj is, de érzem, hogy most lesz meg a szövetségi kapitányunk által már több nyilatkozatban is emlegetett ragyogó pillanat, amikor minden bejön! Okosan kell játszanunk, küzdelmes és szoros meccs lesz, de 3–2-es magyar diadalra tippelek; Szabó Bence-, Sofron István- és Hári-gólokkal

– kezdte a Svájcban légióskodó Falus Ádám.

„Legyen háromgólos magyar győzelem, de az osztrákok ne lőjenek egyet se! Bencétől én is sokat várok; mindhárom magyar találatot szerezze ő, az egyiket a kék vonalról. Jó-jó, nem akarom elpoénkodni az egészet, maradjunk a realitások talaján! Mindenesetre, szerintem se kérdés, hogy mindegy hogyan, de mi nyerünk ma este. Nemcsak a szívünk mondatja ezt velünk. Szerintem Ádám nevében is elárulhatom: mindketten azért küzdünk majd az elkövetkező 12 hónapban, hogy jövőre ott lehessünk a csehországi A-csoportos vébén. Ezért is bízunk a bennmaradásban. Sajnos én gyakorlatilag a Tamperébe való elutazás előtt 10 órával kaptam a hírt, hogy kimaradok az utazó keretből. Már összepakolva vártam a reggeli indulást. Kicsit csalódott voltam és sajnáltam, hogy nem térhetek vissza Finnországba, ahol korábban, ifistaként játszottam, és nem segíthetem a csapatot. De profik vagyunk, megyünk tovább és hajtunk a csapatba kerülésért” – taglalta Falus Ádám.

De a bennmaradáson felül mi a feltétele annak, hogy a két ifjú titán valóban ott lehessen a 2024-es, Prágában és Ostravában rendezendő világbajnokságon?

„Mindketten a klubcsapatainkban megfeszülünk a sikerekért, ezért is lehet az, hogy szóba kerülhet a nevünk a válogatottnál. De mindez kevés, a felkészülési tornákon is kiemelkedően kell teljesítsünk. A vébé startja előtti, két Szlovénia elleni meccsen Nátán még játszott, viszont a Kanada elleni MVM Dome-os mérkőzésen már sajnos ő sem jutott jutott szóhoz, majd ő is kikerült a keretből. Viszont a jövőben stabil alaptagokká szeretnénk válni. Én úgy tudom, hogy jövőre is meccselünk a kanadaiakkal, azon a párharcon már pályára szeretnék lépni” – zárta a beszélgetést Ádám, akinek szavait Nátán bólogatva helyeselte, ezzel is jelezve, hogy mindent ugyanígy gondol.