Miután Magyarország visszavonta pályázatát az idei jégkorong-világbajnokság megrendezését illetően, végül Finnország és Lettország közösen volt házigazdája a hokis kiválóságok seregszemléjének.

Utóbbi szenzációs menetelést bemutatva az elődöntőben csak a későbbi győztes Kanadától kapott ki, majd a bronzmérkőzésen felülmúlta az Egyesült Államokat, így története első (bronz)érmét szerezte hoki-vb-n!

A balti állam ezzel a sikerrel a 12. ország lett (a jogelődöket és jogutódokat – Szovjetunió és Oroszország, Csehszlovákia és Csehország, NSZK és Németország – egybe számolva), amelyik érmet nyert.

S hogy mennyit jelent ez a siker a letteknek?

People keep saying this bronze medal means a lot to Latvia, but I bet you didn't know how big it is. The parliament just gathered, wearing jerseys, and declared Monday an official holiday. https://t.co/K3Olg47ThW pic.twitter.com/SEnPtrMayB