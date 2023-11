Nem csitul a jégkorongbotrány, a Csíkszerda közleményben reagált

Az eljárást hétfőn kezdeményezte a magyar szövetség főtitkára, Sipos Levente, amiért a székely csapat hivatalos személynek jelölte a Gyergyói HK elleni vasárnapi mérkőzésre Kevin Constantine-t.

Az SC Csíkszereda kedden a közösségimédia-oldalán közleményben jelezte, a sajtóban megjelentekkel ellentétben nincs tudomása arról, hogy Kevin Constantine jogvitában állna a Magyar Jégkorongszövetséggel (MJSZ). Ezen kívül a sajtóban megjelentekkel ellentétben arról sincs tudomása, hogy a szakember hazai vagy nemzetközi szabályok szerint fegyelmi eljárás alá vont, illetve fegyelmi határozattal eltiltott személy lenne.

„Az ellenünk kezdeményezett fegyelmi eljárás elindítását tudomásul vettük, és a fegyelmi bizottság tudomására fogjuk hozni álláspontunkat, bizonyítékainkat. Bízunk igazunkban, és meg is fogjuk védeni azt" – áll a közleményben.

A szeredai vezetőség hozzátette, hogy a „klub eddig is, ezután is az érvényes szabályok szerint járt és jár el, jogkövető magatartást tanúsított és tanúsít még akkor is, ha a szabályokat menet közben megváltoztatják.”

A klub kitért rá, hogy Constantine szerepvállalása véleménykülönbségről szól, és majd az illetékes testületek döntenek az ügyben.

Kevin Constantine nyáron saját kérésére, érvényes szerződése ellenére távozott a magyar válogatott szövetségi kapitányi és a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzői posztjáról, visszatért hazájába, ahol a legjobbnak tartott kanadai juniorbajnokságban, a Nyugati Hoki Ligában (WHL) érdekelt Wenatchee Wild vezetőedzője lett. Azonban október elején a WHL „diszkriminatív jellegű becsmérlő megjegyzések” miatt határozatlan időre eltiltotta, és ha újra állásba szeretne kerülni, azt hivatalosan kérvényeznie kell a WHL vezetőjénél, de erre legkorábban 2025 júliusában lesz jogosult.

Az MJSZ és a Csíkszereda közötti nézeteltérést az is okozza, hogy a klub álláspontja alapján az amerikai szakember eltiltása az adott ligára vonatkozik, nem pedig a nemzetközi porondra. Ugyanakkor az MJSZ Erste Ligára is érvényes versenyszabályzata szerint nem jelölhető hivatalos személyként hazai vagy nemzetközi szabályok szerint fegyelmi eljárás alá vont, illetve fegyelmi határozattal eltiltott személy. A Szereda álláspontja szerint ezt a szabályt csak Constantine kinevezésekor léptette életbe a szövetség.

Az MJSZ a szabályról értesítette a Csíkszeredát, és a klub a Gyergyói HK ellen ennek tudatában jelölte hivatalos személynek a jegyzőkönyvbe Constantine-t.

A Csíkszereda csütörtöktől jövő keddig magyarországi turnén szerepel. Csütörtökön Dunaújvárosban, pénteken Székesfehérváron – Constantine korábbi állomáshelyén –, vasárnap a Budapest JA, kedden pedig a DVTK Jegesmedvék otthonában lép jégre.

A fegyelmi bizottság várhatóan még a csütörtöki bajnoki mérkőzés előtt dönt első fokon, és az ítéletnek nem lesz halasztó hatálya.

(MTI)