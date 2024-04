A prágai elit-világbajnokságra készülő kanadai férfi jégkorong-válogatott rendkívül erős kerettel érkezik Budapestre május elején. A címvédő juharlevelesek még nem hirdettek keretet, de a tengerentúlról származó hírek szerint Bruce Boudreau szövetségi kapitány szeretné, ha az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Pittsburgh Penguins csapatkapitánya, Sidney Crosby is csatlakozna a csapathoz.

Amit biztosan tudunk, hogy a tavaly aranyérmet szerző Sam Montembeault kapus nem ül fel a Magyarországra tartó repülőre, ő ugyanis most lemondta a vb-t. A helyére Jordan Binningtont hívta be a szakmai stáb, aki 2019 tavaszán fantasztikusan védett, nagyban hozzájárult a St. Louis Blues playoff-meneteléséhez, amely aztán meg is nyerte az NHL-t abban az évben.

Az biztos, hogy a kanadai keret most is roppant erős lesz, a sztárok közül néhányan már jelezték, hogy szívesen átugranak játszani Európába a világbajnoki cím megvédése érdekében. Bowen Byram, aki két éve a Coloradóval hódította el a Stanley-kupát, igent mondott a szövetségi kapitánynak, mellette a Buffalo Sabres három évvel ezelőtti 1/1-es bekkje, Owen Power is játékra jelentkezett, írja a Jégkorongblog.

Generációs zsenik kápráztathatják el a magyar szurkolókat

A korábbi 1/7-es Dylan Cozens a támadósort erősíti a világ egyik legjobb hokiválogatottjában, de ennél is örömtelibb hír a kanadai szurkolóknak, hogy a center, Connor Bedard is ott lesz Prágában – és így értelemszerűen mi is láthatjuk majd őt testközelből a magyar fővárosban.

A 18 éves Bedardot generációs tehetségnek tartják, nem véletlenül választotta ki őt a Chicago Blackhawks a 2023-as amatőr játékosbörze első helyén.

A fiatal játékos első NHL-es szezonjában a hátán vitte csapatát (68 meccsen 22 gólt és 39 asszisztot jegyzett, az All-Star gálára is meghívták, de sérülés miatt le kellett mondania a szereplését), amelynek esélye sem volt bejutni a rájátszásba, de legkevésbé rajta múlt, hogy a gárdának áprilisban véget ért a szezonja.

Bedard tavaly 9 gólt és 14 gólpasszt termelt az U20-as világbajnokságon, amit végül Kanada nyert meg. Érdekesség, hogy a klubtársai közül Philipp Kurashev (Svájc), valamint a Seth Jones, Alec Vlasic duó (mindkettő Egyesült Államok) és Petr Mrázek (Csehország) is ott lesz a májusi felnőtt világbajnokságon.

A világ másik felén dolgozó újságírók azt is megtudták, hogy a kanadai válogatott általános igazgatója (general manager), Rick Nash egy aktív NHL-legendának, név szerint Sidney Crosbynak is postázott meghívót.

A rájátszásról ismét lemaradó Pittsburgh Penguins csapatkapitánya a Triple Gold Cup tagja, ami annyit tesz, hogy pályafutása alatt világbajnoki aranyat, olimpiai aranyat és Stanley-kupát is nyert már, és ő volt az első, aki csapatkapitányként ért csúcsra ezekben a kategóriákban.

A 36 éves centeren látszólag nem fog az idő vasfoga, a mostani szezonban is ontotta a pontokat, idén áprilisban pedig kiosztotta az 1000. gólpasszát a világ legerősebb bajnokságában, nem mellékesen pedig bekerült az NHL örökpontlistájának első tíz helyezettje közé – az 1000 assziszt elérésére az NHL történetében eddig 14 játékos volt képes, Crosby hetedik leggyorsabbként érte el ezt a számot.

A Pittsburgh szupersztárja nem mondott azonnal igent Nashnek, kért pár nap gondolkodási időt. Ha érez magában elég erőt és motivációt, akkor van rá esély, hogy csatlakozik a honfitársaihoz, nem kérdés, hogy szívesen szorítanak neki helyet az első vagy második sorban.

Darren Dreger újságírói információ szerint Brandon Tanev (Seattle Kraken), Dawson Mercer (New Jersey Devils) és Jared McCann (Seattle Kraken) is csatlakozik a kanadai kerethez. Úgy hírlik egyébként, hogy az idei 1/1-es várományost, Macklin Celebrini is magára húzza a kanadai válogatott mezét. A hivatalos megerősítésre valószínűleg még várnunk kell néhány napot.

Ami a mieinket illeti, a magyar válogatott a bolzanói, divízió I/A-s világbajnokságra készül, amelyet április 28. és május 4. között rendeznek meg. A csoportban rajtunk kívül a házigazda olaszok, illetve a szlovén, a dél-koreai, a japán és a román válogatott szerepel. Idén is két csapat jut fel az A csoportos elit mezőnybe, az utolsó viszont kiesik a harmadik vonalnak megfelelő divízió I/B-be.

A magyar csapat másfél héttel ezelőtt Lengyelországban játszott felkészülési összecsapásokat az ezúttal A csoportos vendéglátókkal, és 5–2-es, illetve 6–2-es vereséget szenvedett. Múlt hét végén aztán Székesfehérvár új, impozáns létesítménye, az Alba Aréna avatóján lépett fel a nemzeti együttes, ellenfele pénteken és szombaton az ugyancsak elit-vb-résztvevő Norvégia volt, amelyet előbb 2–1-re, majd 3–2-re győztek le a mieink.

A válogatott számára a szezon a Kanada elleni gálamérkőzéssel ér véget, a két együttes hangulatos és emlékezetes összecsapáson tavaly is megmérkőzött egymással az MVM Dome-ban, bár akkor éppen a mieink is az A csoportra készülhettek. Jegyek már 7990 forinttól kaphatók a május 7-i találkozóra.