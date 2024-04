Célok nélkül nem lehet kiutazni, a magyar válogatott a feljutásért játszik a vb-n

A kanadai szakember eddig egy tétre menő tornán dirigálta a csapatot: februárban, a Tüskecsarnokban az olimpiai selejtezőn eredetileg nem sikerült kiharcolni a továbbjutást, ám a gárda a fehéroroszok kizárása miatt a nyár végén Pozsonyban mégis folytathatja az ötkarikás kvalifikációt.

MacAdam szerint a tornára nem lehet elutazni mindenfajta cél és motiváció nélkül, és bízik abban, hogy a játékosainak lehetőségük lesz minél magasabb szinten tapasztalatokat szerezniük a következő időszakban.

Két és fél hónapja az a japán válogatott győzte le a tavaly még az elitben szereplő magyarokat, amely most az első ellenfél lesz Bolzanóban. Ugyanakkor kedvező előjel, hogy a magyarok a legutóbbi hat világbajnoki összecsapáson – köztük a 2008-as történelmi szapporói feljutáskor is – nyertek.

A következő rivális is egy európai szemmel szokatlan stílusban játszó ázsiai válogatott, az egyre komolyabb eredményeket elérő dél-koreai lesz, kedden. Az örökmérleg markáns magyar fölényt mutat, 15 győzelem mellett mindössze öt vereség és egy döntetlen áll a statisztikában. Tétmeccsen legutóbb két éve, Ljubljanában találkoztak a felek, akkor 5–1-es magyar siker született, de az ázsiai ellenfél a koronavírus-járvány miatt sokat időt kihagyott.

Fotó: MTI

A harmadik olaszországi ellenfél a sok székellyel felálló román válogatott lesz, amely a honosítások miatt erősebbnek tűnik, mint az elmúlt években. Két éve a szlovén fővárosban 4–2-re győztek a magyarok, akik az elmúlt öt egymás elleni felvonásban rendre diadalmaskodtak.

A két utolsó rivális, a házigazda olaszok, illetve a tavaly szintén élvonalbeli szlovénok, ugyancsak a feljutás reményében szerepelnek a tornán. Az olaszok komoly fejlődésen mennek keresztül, lévén 2026-ban rendezőként ott lehetnek a téli olimpián, és nem szeretnének csalódást okozni, míg a szlovénok általában tartják magukat a „liftezéshez”, azaz egyszer az elitben, egyszer pedig a divízió I/A-ban érdekeltek.

A magyar és az olasz válogatott kedden, Meranóban felkészülési meccset vívott egymással, és úgy lett 6–5 a MacAdam-csapat javára, hogy vezetett már 6–2-re is. Így aztán az örökmérlegben ez lett a 18. magyar siker 23 vereség és hét döntetlen mellett.

A szlovénoknál az NHL-rájátszás miatt hiányozni fog a kétszeres Stanley Kupa-győztes sztár, Anze Kopitar, de így is a torna esélyeseinek számítanak. A magyarok az eddigi 11 világbajnoki mérkőzésen mindig kikaptak, ezeken csak 13 gólt ütöttek, viszont kaptak 56-ot. Az összesítésben is sokkal jobb a rivális: negyven találkozóból hetet nyertek a magyarok és 31-et a szlovénok, volt két döntetlen is.

A magyar keret jelentős változáson esett át az elmúlt időszakban. A tavalyi tamperei elit-vb-n is Bálizs Bence és Horváth Dominik volt az első és második számú kapus, ugyanakkor most Vay Ádám is esélyes volt a csapatba kerülésre, ám a remek poprádi alapszakasz után a rájátszás elején megsérült. Rajna Miklósra operáció vár, Hetényi Zoltán pedig egyetemi tanulmányira összpontosít.

Két rutinos hátvéd, Szirányi Bence és Pozsgai Tamás lemondta a válogatottságot, Kiss Roland a felkészülés hajrájában, múlt pénteken megsérült, viszont a honosított Nilsson Henrik most hadrafogható, tavaly agyrázkódás miatt nem volt vb-szereplő. Garát Zsombor egy NHL-es edzőtábor után az amerikai harmadosztályban érdekelt Worcester Railersszel nem jutott rájátszásba, ezért ott lehet Bolzanóban. Mellette a 2023-as vb-csapatból Stipsicz Bence, Hadobás Zétény, Fejes Nándor és Szabó Bence maradt meg.

A csatároknál négy tapasztalt játékos, Bartalis István, Kóger Dániel, Nagy Gergő és Magosi Bálint marad távol a nemzeti csapattól, az esbjergi Erdély Csanád pedig éppen beesik a kezdésre a dán döntőről. Rajta kívül Galló Vilmos, Hári János, Németh Kristóf, Papp Kristóf, Sebők Balázs, Sofron István és Terbócs István volt tagja a tamperei delegációnak, a többi öt támadó nem.

Bolzanóból az első két helyezett jut fel, és játszhat majd jövőre a Stockholmban, illetve a dániai Herningben rendezendő elitben, míg az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

A program

április 28., vasárnap

Szlovénia-Koreai Köztársaság 12.30, MAGYARORSZÁG-Japán 16.00, Olaszország-Románia 19.30

április 30., kedd

Szlovénia-Románia 12.30, MAGYARORSZÁG-Koreai Köztársaság 16.00, Olaszország-Japán 19.30

május 1., szerda

MAGYARORSZÁG-Románia 12.30, Japán-Koreai Köztársaság 16.30, Olaszország-Szlovénia 19.30

május 3., péntek

Koreai Köztársaság-Románia 12.30, Szlovénia-Japán 16.30, Olaszország-MAGYARORSZÁG 19.30

május 4., szombat

Románia-Japán 12.30, Olaszország-Koreai Köztársaság 16.30, Szlovénia-MAGYARORSZÁG 19.30

(MTI)