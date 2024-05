„A szövetségi kapitány egy bohóc” – a hokiválogatott játékosa kifakadt

„Sajnos a szövetségi kapitány egy bohóc, nem tudok ezzel mit csinálni – állt a negyedik sorba került Galló Vilmos a Sport TV kamerája elé a román válogatottól elszenvedett vereség után, ritkán hallható nyilatkozatot adva. – Próbálom a szívemet-lelkemet kiadni a meccseken, de minden egyes meccsen csak próbál levinni a mélybe. Próbálom ezen túltenni magamat, a jégen megmutatni, de eddig még nem nagyon sikerült olyat tenni, hogy tetszésére váljon. Kivett emberelőnyből is, ez eléggé felidegesített. Meglátjuk mi lesz, sajnos kikaptunk. De volt rengeteg helyzetünk, belőhettünk volna párat azért...”

„Elég frusztráló meccs volt, akár öt gólt is lőhettünk volna, de nem mentek be a helyzeteink. Sajnos ma csak egy jött össze, ők pedig kettőt lőttek. Elég szomorú, de sajnos ilyen a hoki néha.”

A csapat kapusa, Bálizs Bence arról beszélt, már meccs előtt nehéz lélektani helyzetben találták magukat.

„Nem is tudom, hogy mondjam. Nem volt jó a hangulat az öltözőben sajnos. Nehéz egy ilyen mérkőzésbe így beleállni, mikor egy csapat fejét ennyire megkeverik – vont vállat fejét csóválva Bálizs, miközben láthatóan igyekezett diplomatikus maradni a szavakat keresve. – A játékosoknak is kellene egy olyan mentalitás, hogy el tudjuk engedni, de nagyon nehéz, mikor napok óta onnan kapjuk [az ívet? ], ahonnan nem kellene. Nem az van, hogy a csapat érdekeit szolgálná az egész. Így kicsit nehéz – néha. De hozzá kell tenni, a túloldalon volt egy nagyon jó kapusteljesítmény, voltak helyzeteink, nagyokat védtek. Megdolgoztunk ezekért a helyzetekért, jól dolgoztunk, végig domináltuk a mérkőzést, de ma nem mentek be. Van még két mérkőzésünk gólokat lőni.”

„Nehéz, amikor belülről nehéz. Nem tudom, hogy mondjam...” – tette hozzá a riporteri megjegyzésre, hogy az ember azt gondolná, az első két győzelmet hozó meccs után jó hangulatban, magabiztosan kellett volna nekifutni a Románia elleni találkozónak.

„Sajnos nem csak az ellenféllel kellett megküzdeni. Vannak gondjaink jelenleg, de próbálunk csapatként összeállni, és a legjobbunkat nyújtani. Ma is próbálkoztunk, de nem sikerült a góllövés. Ilyen a hoki: voltam már mindkét oldalon, mikor dominálunk, de kikapunk, és mikor dominál az ellenfél, de nyerünk. Ilyen ez a játék” – tette hozzá Hári János.

Csütörtökön szünnap következik a vb-n, így lesz idő valamelyest rendezni a sorokat, bár óriási kérdés, MacAdam szövetségi kapitány tehet-e még bármit a csapat előtti hitele helyreállításáért – a fenti nyilatkozatok nem épp ezt sugallják.

Pénteken a favoritnak gondolt olasz, szombaton a szintén a feljutásra ácsingózó szlovén válogatott vár a magyar csapatra.

Jégkorong, divízió I/A-világbajnokság:

3. forduló:

Magyarország–Románia 1–2 (0–0, 0-0, 1-2)

A magyar csapat gólszerzője: Hári (56.)

Japán–Koreai Köztársaság 16.00

Olaszország–Szlovénia 19.30

A magyar válogatott további programja:

péntek: Magyarország–Olaszország 19.30

Magyarország–Olaszország 19.30 szombat: Magyarország–Szlovénia 19.30

A magyar válogatott korábbi mérkőzései: