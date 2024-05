Galló Vilmosnak a szövetségi kapitányra tett nyilatkozata profi sportemberhez méltatlan volt a Magyar Jégkorongszövetség (MJSZ) szerint: a csatár bohócnak nevezte Don MacAdamet a románok elleni vereség utáni televíziós nyilatkozatában a bolzanói divízió I/A-világbajnokságon – számolt be a Magyar Távirati Iroda a fejleményekről.

Az MJSZ szerdán este közleményben reagált Galló megjegyzésére, illetve több más játékosnak a csapat háza táján uralkodó rossz hangulatra vonatkozó nyilatkozatára.

A magyar jégkorongcsalád valamennyi tagja csalódott a szerdai vereség miatt. Galló Vilmos nyilatkozata profi sportemberhez méltatlan volt. Bármi is történt a szerdai mérkőzés előtt az öltözőben, az a válogatott belügye. Az edzői stábnak és a játékosoknak közösen kell megtalálniuk az utat, ami kivezet abból a frusztrációból, amit ez a vereség okozott. A szakmai stáb és a válogatott tagjai közösen dolgoznak azon, hogy a feszültségeken túllépve a hátralévő két mérkőzésen ugyanúgy a rá jellemző szívvel és akarattal játsszon a magyar csapat

– áll az MJSZ MTI által idézett közleményében.

A bolzanói tornát két győzelemmel kezdő csapat szerdán 51 másodperccel a vége előtt kapott góllal 2–1-es vereséget szenvedett az addig pont nélkül álló román együttestől. A lefújást követően Galló Vilmos a vb-t közvetítő Sport TV-nek adott interjújában bohócnak nevezte Don MacAdam szövetségi kapitányt, illetve bírálta őt, amiért szerinte nem megfelelő támadósorban játszatja és az emberelőnyös ötösből is kihagyta.

Rajta kívül többen már a találkozó előtt is a csapat háza táján uralkodó rossz hangulatra, a nem megfelelő mentalitásra, szakmai döntésekre és pedagógiai érzékre panaszkodtak, pedig az első két fordulóban a győzelmek nem maradtak el. A torna előtt több rutinos játékos – köztük az egyik legjobb hazai hokisnak tartott Bartalis István – mondta le a válogatottságot.

Az Index is úgy tudja, a szövetségi kapitány, illetve a külföldi stábtagok kifejezetten rossz kapcsolatot ápolnak a játékosokkal és a stáb magyar munkatársaival. Lényegében két külön klikk létezik a válogatott öltözőjében – a játékosok jó része pedig úgy érzi, MacAdam felkészületlen ahhoz, hogy ilyen szinten legyen vezetőedző. A szakember szövetségi kapitányi pályafutása is kifejezetten bizarr módon indult Magyarországon. Emlékezetes, MacAdam egyben az MJSZ szakmai igazgatója is. Tavaly úgy vette át a kapitányi posztot, hogy elődje, Kevin Constantine családi okok miatt lemondott, a kiszemelt utódok közül pedig senkivel sem sikerült megállapodni.

A 73 éves kanadai szakvezető első, igazi tétre menő tornája magyar szövetségi kapitányként a februári, budapesti olimpiai selejtező volt, amelyen a csapat a pályán nem harcolta ki a továbbjutást, mert kikapott Japántól. Azonban a fehéroroszok utólagos kizárása miatt a magyarok a nyár végén mégis folytathatják az ötkarikás kvalifikációs sorozatot Pozsonyban.

A most 17 erdélyi magyarral felálló román együttes tétmérkőzésen legutóbb több mint 27 éve, 1997. március 28-án, az észtországi C csoportos vb-n tudta legyőzni a magyarokat, akkor 2–0 lett, míg barátságos találkozón 2011. december 16-án Csíkszeredában nyertek 4–1-re.

A magyar válogatott pénteken a házigazda olaszokkal, a szombati záráson pedig a szlovénokkal találkozik. A bolzanói torna első két helyezettje jut fel a 16 csapatos elitbe, és erre még mindig van esélye a MacAdam-csapatnak. Az utolsó helyezett pedig kiesik a divízió I/B-be – jegyezte meg az MTI.

(MTI / Index)