A hokiválogatott csapatkapitánya szerint a pofon talán még jókor is jött

Erdély Csanád az exkluzív interjúban elmondta: amikor a dán bajnoki döntőt követően kicsit késve csatlakozott a magyar kerethez, a csapatot egységesnek érezte, amelyben mindenki szeme előtt egy cél lebegett.

„Megérkeztem egy olyan brigádhoz, amelynek volt egy nagyon rossz első hete, aztán egy nagyon jól felívelő két-három hete” – nyilatkozta Erdély Csanád.

Hozzátette: a felkészülési meccsek fényében nem volt számára meglepetés, hogy jól kezdték a világbajnokságon, legyőzték Japánt és a Koreai Köztársaságot, Románia ellen pedig független az erőviszonyoktól az eddigiekhez hasonlóan presztízscsatára is kilátás volt, tekintve, hogy a román keret többségében székely játékosok alkotják, akik be szeretnék bizonyítani azt, hogy a magyar válogatottban is tudnának játszani. Ezután kitért Galló Vilmos mérkőzés utáni, elkeseredettségében tett nyilatkozatára, amelyben bohócnak nevezte a szövetségi kapitányt, Don MacAdamet.

(Galló csütörtökön a szövetség közösségi oldalán kért bocsánatot a szakembertől.)

Erdély a történtekhez annyit fűzött: kulisszatitkokat nem szeretne elmondani, Gallóval viszont gyerekkoruk óta ismerik egymást, tekintve, hogy egy korosztályhoz tartoznak.

„Úgy ismertem meg, hogy egy nagyon emocionális, és mindent a csapatért beáldozó játékos. Nagyon szeret együtt pulzálni a meccsel, és már láttuk sokszor, hogyan tud küzdeni, az példaértékű. Ebből kifolyólag, hogy ez fájó vereség volt, gyors felindulásból, és nagyon meggondolatlanul cselekedett utána az interjú során. Amit nyilatkozott, az nyilvánvalóan nem elfogadható. Vilit azért kell megérteni, mert ezek olyan dolgok, amiket hirtelen mond az ember, és érteni kell, hogy akkor jössz le a pályáról, és ugyanúgy, mint az úszóknál, azonnal az orrod elé tolják a mikrofont, és mondasz meggondolatlan dolgokat. Vili emiatt bocsánatot is kért a közösségi oldalakon. Ezután pedig a csapat és a stáb részéről megbeszéltük a dolgot. Egyetlen szerencsénk van, hogy ma szünnap van, mert így van egy kis idő rendezni a sorainkat. A sorrendezések a tegnap este folyamán megtörténtek. Minden olyan dolgot és konfliktust lezártunk a csapat és a stáb részéről, amit szerettünk volna. Őszintébb lett a kommunikáció és sokkal egységesebbé vált ez a csapat, mint volt előtte. Vili is tudja, hogy mit csinált, mi is tudjuk, mindenki látta. Nyilván erről szóltak a cikkek, nem arról, hogy kikaptunk Romániától. A sokáig elhúzódó esti meetingek és a ma reggel után sokkal egységesebbnek látom a válogatottat, és egyáltalán nem érzem azt, hogy most itt bármilyen dráma lenne” – válaszolta a csapatkapitány.

Erdély a folytatásról és feljutási esélyeikkel kapcsolatban annyit mondott: amennyiben pénteken Olaszország ellen nyernek, akkor nagy valószínűség szerint feljutnak, bár 1-2 dologra figyelniük kell.

Ez egy kulcsfontosságú mérkőzés lesz. A csapat maga mögött tudja hagyni, ami történt, ez már megtörtént, és most új fejezetet nyitunk. Ez volt a mottónk amúgy öltözőn belül is, hogy mindent lépésről lépésre próbáljunk csinálni

– mondta a csatár, aki szerint jól ismerik az olasz válogatottat, a vb előtt jó felkészülési meccset játszottak velük, bár ott egyik csapat sem lőtte el az összes puskaport.

„Az, hogy jó volt a felkészülés, és jól sikerült a vb-rajt, az nagyon biztató annak ellenére, hogy tegnap nem szereztünk pontot Románia ellen. Lehet, hogy ez a pofon kellett ahhoz, hogy feltüzeljük magunkat a következő mérkőzésre, mert általában sokszor így szokott lenni, hogy egy rossz teljesítmény után száztíz százalékon tud teljesíteni minden játékos. Nekünk most erre van szükségünk. Emellett kell még egy támogató közönség, ami nekünk megvan. Még egyszer köszönjük, hogy ennyien eljöttek Bolzanóba. Tényleg nincs olyan hely a földön, ahova ne jönnének el. Szeretnénk nekik is egy nagy köszönetnyilvánítást tenni a következő mérkőzésen a teljesítményünkkel” – fogalmazott Erdély.

A Sport tévének nyilatkozott Galló Vilmos is, aki aztán az interjúban is elmondta: részéről nem volt bölcs dolog a nyilvánosság előtt a kapitányt bohócnak nevezni. Úgy érzi, hogy a bocsánat kérését követően kicsit feloldották a frusztrációt, képesek lesznek egymást segíteni a következő meccseken. Érzése szerint a válogatott tegnap is összetartott, neki viszont ki kellett kapcsolnia a telefonját, mert annyi üzenetet kapott. Galló zárásként azt ígérte, hogy Olaszország ellen kétszáz százalékkal hajt majd.

Szerintem egy jó meccset játszottunk, és nagyon szerencsétlenül alakult, hogy kikaptunk. Csomó helyzetünk volt, szerintem egy jó napon simán nyernünk kellett volna a meccset. Nem volt szerencsés pont a meccs után elkapni, a meccs hevében egy ilyen interjút adni. Talán ennek nem ott lett volna a helye, vagy nem is volt ott a helye, és ezért bocsánatot is kértem nyilvánosan. Ezt a négy fal között kellett volna megoldani, tegnap meg is beszéltük a csapattal, az edzői stábbal és a játékosokkal. Van két meccsünk hátra, azok elé nézünk most.

Galló szerint a magyaroknak van egy olyan nagyon jó tulajdonsága, hogy ha „bármilyen krízishelyzet van, akkor nagyon összetart a nemzet, a csoport”.

„Tegnap is ugyanezt éreztem, hogy az egész csapat összetartott, és együtt vívtuk meg a dolgokat. Senki sem hibáztatott, ők is értették, velem voltak végig. A család is mindig ott van, lehet rájuk számítani. Ezen kívül kaptam néhány száz üzenetet mindenfelől, és egy idő után ki kellett kapcsolni a telefonomat. Nem akarok annyira belemenni a részletekbe, hiszen minden napnak megvan a maga baja, tegnap volt elég, ma már egy új nap van, holnap pedig egy nagyon fontos meccs van, ahol fel tudunk jutni” – nyilatkozta Galló.

Jégkorong, divízió I/A-világbajnokság:

Az állás a 3. forduló után: 1. Szlovénia és Magyarország 6 pont (10–5), 3. Olaszország 5, 4. Japán 4, 5. Koreai Köztársaság 3 (9–12), 6. Románia 3 (4–13)

A magyar válogatott további programja:

péntek: Magyarország–Olaszország 19.30

Magyarország–Olaszország 19.30 szombat: Magyarország–Szlovénia 19.30

A magyar válogatott korábbi mérkőzései:

