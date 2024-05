Bocsánatot kért a szövetségi kapitányt lebohócozó magyar válogatott csatár

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a divízió I/A-világbajnokságon részt vevő együttes csatára a meglepő vereség után azt mondta Dom MacAdamre, hogy egy bohóc, ami után a szövetség azt a közleményt adta ki, hogy Galló nyilatkozata nem sportemberhez méltó volt.

Ezúton szeretnék bocsánatot kérni a nyilvánosság előtt tett interjúm miatt a szövetségi kapitánytól. A problémákat mindenképp az öltözőben, négy fal között kellett volna rendbe tennünk.

– idézi az MJSZ Facebook-oldala Galló Vilmost.

Hozzátette, hogy ahogy korábban is mondta, ő is, mint minden játékos, szeretett volna többet tenni a csapatért, és ez így lesz a jövőben is.

„Tisztában vagyunk vele, hogy nem ezt az eredményt várta tőlünk a több száz helyszíni és több tízezer tévé előtti szurkoló. Már ezen a világbajnokságon is megmutattuk ugyanakkor, hogy ennél sokkal többre vagyunk képesek, és ígérem, a hátralévő két mérkőzésen is mindent megteszünk a csapat sikeréért” – zárta mondandóját a csatár.

A most 17 erdélyi magyarral felálló román együttes tétmérkőzésen legutóbb több mint 27 éve, 1997. március 28-án, az észtországi C csoportos vb-n tudta legyőzni a magyarokat, akkor 2–0 lett, míg barátságos találkozón 2011. december 16-án Csíkszeredában nyertek 4–1-re.

A magyar válogatott pénteken a házigazda olaszokkal, a szombati záráson pedig a szlovénokkal találkozik. A bolzanói torna első két helyezettje jut fel a 16 csapatos elitbe, és erre még mindig van esélye a MacAdam-csapatnak. Az utolsó helyezett pedig kiesik a divízió I/B-be.

Jégkorong, divízió I/A-világbajnokság:

3. forduló:

Magyarország–Románia 1–2 (0–0, 0–0, 1–2)

(0–0, 0–0, 1–2) A magyar csapat gólszerzője: Hári (56.)

Hári (56.) Japán–Koreai Köztársaság 4–3 (0–1, 2–1, 2–1)

(0–1, 2–1, 2–1) Szlovénia–Olaszország 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

Az állás: 1. Szlovénia és Magyarország 6 pont (10–5), 3. Olaszország 5, 4. Japán 4, 5. Koreai Köztársaság 3 (9–12), 6. Románia 3 (4–13)

A magyar válogatott további programja:

péntek: Magyarország–Olaszország 19.30

Magyarország–Olaszország 19.30 szombat: Magyarország–Szlovénia 19.30

A magyar válogatott korábbi mérkőzései:

(Borítókép: Galló Vilmos (j) és Molnár Zsombor, a román válogatott játékosa a bolzanói divízió I/A jégkorong-világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában játszott Magyarország–Románia-mérkőzésen a Sparkasse Arénában 2024. május 1-jén. Románia–Magyarország 2–1. MTI / Szigetváry Zsolt)