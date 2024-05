A kanadai sztárok garantálják, hogy a nézők megkapják a jegyeik ellenértékét

Elveszett kisgyerekként tébláboltunk hétfő délután negyed hat körül a Budapest Marriott Hotel folyosóin, mert az égvilágon senki sem tudott felvilágosítást adni a Bécsből a Keleti pályaudvarra vonattal érkező kanadai hokiválogatottról, pedig tíz percen belül szűk körű sajtóeseményen lett volna jelenése a csapat néhány tagjának. Végül egy jól megtermett fiatalember, akiről kiderült, hogy az nhl.com újságírója, elárulta, hogy most kapott telefonhívást: fél órát késik a Wiener Walzer.

Nem akármilyen látványosság előestéjén voltunk: kedden 19 órakor az elitligába a minap Bolzanóban visszajutott magyar válogatott Kanadát fogadja a Hokitavasz keretében. A 28-szoros világbajnokok a pénteken kezdődő csehországi vb-re utazóban megállnak fővárosunkban, és az MVM Dome-ban megmérkőznek Galló Vilmosékkal.

Az összecsapás a szerződése lejártával távozó sikerkapitány (bár ezzel a jelzős szerkezettel nem árt csínján bánni azok után, hogy Bolzanóban, a Romániától elszenvedett kínos vereség után Galló, a magyar válogatott egyik rutinos kulcsjátékosa lebohócozta a szakvezetőt), Don MacAdam búcsúmeccse lesz hazánktól, az mindenesetre valószínű, hogy bármi is lesz az eredmény, megdőlhet az idehaza hokimeccsen regisztrált nézőrekord, a 14 756 néző.

A Hockey Canada, az aktuális világbajnok szövetsége a vezetőedző Andre Tourigny mellett négy sztárjátékosát, Colton Paraykót, Andrew Mangiapanét, Macklin Celebrinit és Connor Bedardot hozta el nekünk a sajtóbeszélgetésre.

A terembe elsőként belépett Paraykóról már termete alapján azt gondolni, hogy hátvéd, 198 centis testmagassága és az ehhez járuló legalább 110 kilós testsúly valószínűsítette a posztját.

Parayko beszélt a 2017-es világbajnokságról, amikor bekerült a torna All-Star csapatába, annak ellenére, hogy a döntőt szétlövésben elvesztették Svédországgal szemben. A St. Louis Blues sztárja felidézte a 2019-es Stanley-kupa-döntőt, amikor a franchise első bajnoki címét szerezték. Parayko sok kollégájával ellentétben le is diplomázott, 2016-ban Fairbanksben, az Alaszkai Egyetemen üzleti ismeretekből szerzett oklevelet.

A 30 éves bekk azt is hozzátette, hogy a Marriott báltermének ablakán kitekintve olyan panorámában gyönyörködhet a budai várral és a dunai hidakkal, amilyenhez foghatót még keveset látott életében.

Andrew Mangiapane a Calgary Flames balszélsője, és a szintén Calgaryből származó nhl.com-os kolléga földije. A 28 éves csatár lapunk kérdésére elárulta, hogy kisgyerekként Jarome Iginla volt a bálványa, a 2002-es Salt Lake City-i téli olimpia hőse mellesleg ugyancsak a Flames csapatában kezdte profi pályafutását.

– mondta a Pareykónál lényegesen alacsonyabb csatár.

Andre Tourigny vezetőedző hosszasan ecsetelte, mennyire feljött a nagyvilág, és hogy most már cseppet sem mehetnek biztosra a kanadai profik a többi válogatott ellen. Jóllehet tavaly is világbajnokok voltak, 28-adszor, és éppen Tourigny vezetésével.

Különleges kiváltság számomra, hogy tavaly után idén is megkaptam a felkérést a válogatott irányítására a világbajnokságon, és kiváltképp büszke vagyok arra, hogy juharleveles melegítő lehet rajtam – mondta az Arizonából Salt Lake Citybe települt Coyotes NHL-csapat vezetőedzője, miközben a szívére tette a kezét, oda, ahol a juharleveles embléma díszelgett. – Vért kell izzadnunk minden meccsen, tavaly is nagyon kemény mérkőzést vívtunk a magyarokkal Budapesten, és most is oda kellett tenni magunkat Bécsben, az osztrákok ellen, az 5–1-es győzelmünknél.