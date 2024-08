A Fehérvár hokisa lett a Colorado, a Dallas, a Pittsburgh és a Tampa Bay volt játékosa

„Egy olyan nem várt lehetőség adódott egy több mint 800 AHL és számos NHL-meccs tapasztalatával rendelkező hátvéd leigazolására, ami ritkán jön szembe” – mondta Szélig Viktor, a klub általános igazgatója, majd hozzátette: tudták, hogy a csapatban a sűrű program és a megfelelő létszám biztosítása érdekében idővel fel kell tölteniük a légióshelyeket.

„A feleségem és a családja is magyar, így ez játszotta a legnagyobb szerepet a döntésemben. A feleségemmel a magyar jégkorongot is figyeljük, a női és a férfi válogatottat is. A feleségem és az édesanyja kint voltak a női világbajnokságon Torontóban, és szurkoltak a magyaroknak” – mondta Cameron Gaunce, aki a 43-as mezt viseli majd.

A hátvéd azt is elárulta, hogy magas színvonalú ligának tartja az osztrákot, és több játékost is ismer, valamint a szurkolókat is a leglelkesebbek között említette.

A kanadai hokis volt a Colorado Avalanche, a Dallas Stars, a Pittsburgh Penguins és a Tampa Bay Lightning játékosa is. Gaunce várhatóan a hét második felében érkezik Magyarországra.

(MTI)

Ajánlókép: Cameron Gaunce a Syracuse Crunch játékosaként 2019 márciusában (Fotó: Stephane Dube/Getty Images)