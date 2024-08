Sokáig tartotta magát a magyar válogatott, de végül sima vereséget szenvedett Kazahsztántól

A magyarok nem számítottak esélyesnek, eddig egyszer, a 2013-as budapesti divízió I/A-tornán sikerült legyőzniük a kazahokat. Előtte ötször, azóta pedig hatszor nyert az orosz bázisú KHL-ben szereplő játékosokat felvonultató és a legutóbbi vb-n 12. rivális.

Az első nyolc percben mindkét oldalon kimaradt egy-egy emberelőny, de érződött az idény eleji forma, azonos létszámban sem forogtak veszélyben a kapuk. Még a szünet előtt Sebők ült ki, ezt kevesebb mint fél perc alatt gólra váltotta Mihailisz, aki bántóan üresen maradt Bálizzsal szemben, és még egy cselre is volt ideje.

A kazahoknak csupán három kapura lövésük volt a nyitóharmadban, mégis vezettek.

Magyar helyzetekkel és góllal indult a középső felvonás: egy kontrából a 16 éves Szongoth kotorta be a kipattanót. A tini csatár második felnőtt válogatott meccsén a második gólját szerezte, megjött a közel 400 fős magyar szurkolósereg hangja is. Rövid hullámvölgy után ismét felpörgött a rivális, és a 32. percben a hátvéd Breusz kérte el a sarokból a pakkot, amelyet hihetetlen pontosággal, a felső léc segítségével vágott be. Három perc múlva Muhametov fonákkal, éles szögből talált be. Hetvenegy másodperccel később Nilsson erőből passzolt Sofron botjára, onnan pedig bepattant a korong.

A záró játékrészben nem engedte magára a magyar válogatottat a kazah, amely sok időt töltött a támadózónában, és a 49. percben szerencsés góllal növelte előnyét: Mihailisz középre adása Ortenszky korcsolyájáról a kapuba vágódott. A Metallurg Magnyitogorszk csatára az 54. percben szólóból volt eredményes, immár harmadszor.

Pénteken még nehezebb ellenfél, a hazai közönség előtt játszó, több NHL-essel és KHL-essel felálló szlovákok következnek.

férfi olimpiai selejtező, 1. forduló

Kazahsztán-Magyarország 5-2 (1-0, 2-2, 2-0)

gól: Mihailisz (16., 49., 54.), Breusz (32.), Muhametov (35.), illetve Szongoth (23.), Sofron (36.)

(MTI)