Megtört az újpesti átok, magabiztosan győztek a bajnok Fradi otthonában

A lila-fehéreknél Laskawy Ferenc duplázott, majd Kyle Just is betalált, a végeredményt pedig Németh Attila állította be.

A dudaszó pillanatában Paavo Anttoni Tyni lőtt a hálóba, de a második FTC-gólt a játékvezetők nem adták meg.

Az UTE legutóbb 2020. december 28-án tudott a rendes játékidőben győzni a Ferencváros vendégeként.

jégkorong Erste Liga

FTC-Telekom–Újpesti TE 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)