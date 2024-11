A végére elfogyott a koncentráció, vereséggel folytatta szereplését a hokiválogatott

Csütörtök az első fordulóban mindkét válogatott győzelemmel jelentkezett: a mieink 4–1-re kerekedtek Lengyelország fölé, az olaszok 2–0-ra múlták felül Szlovéniát.

Jó tempóban kezdődött a pénteki mérkőzés, amelyen a gyorsan emberelőnybe került olasz válogatott kihasználva a fórt a 7. perc elején megszerezte a vezetést Phil Pietroniro révén. A folytatásban kiegyenlítetté vált az addig is küzdelmes játék, sok korival a mezőnyben, de a kapuk előtt is adódtak lehetőségek. A magyar válogatott erőfeszítései a 12. percben eredménnyel is párosultak: a kapu elé betett passzt Ambrus Gergő vágta rá, azonban rosszul találta a korongot, az viszont pont így lett jó: a pakk a jobb alsóba döcögött. A harmad legnagyobb helyzetét a 16. percben Erdély Csanád hagyta ki, aki ajtó-ablak szituációt hibázott el (1–1) .

A második harmad elején erődemontstrációt tartottak a magyarok, akik beszorították ellenfelüket a harmadába, komoly lövőhelyzethez viszont csak ritkán jutottak. Bár a 23. percben az olaszok hathatós közreműködésével – csere közben adták el a korongot – Németh Kristóf vétett büntetővel egyenértékű ziccert. A magyar fölényt a 27. percben az olaszok két veszélyes lövése törte meg, majd ki is jött a szorításból a vendégcsapat. Sőt, a játékrész második fele már az övék volt, Bálizstól bravúrok kellettek, hogy ne változzon az eredmény. A 37. percben olasz tűzijátéknál állta a sarat, míg egy alkalommal a közvetlen előtte álló két rivális csatár sem tudott túljárni a magyar kapus eszén és képességén – védőtárs a közelben sem volt –, a mezőny legjobbja címre erőteljesen ráhajtó Bálizs tízpontos spárgával mentett (1–1).

A záró felvonásra megmaradt az iram és a színvonal, a játék folyamatos volt, az átlagnál jóval kevesebb megszakítással és ütközéssel. A 47. percben a magyar védők nem tudtak takarítani és pozíciót foglalni a kapujuk előtt, Tommy Purdellert ziccerig vitte a lendülete, majd egy csel után a kiszolgáltatott Bálizs mellett a kapunkba helyezett. Válaszként 30 másodpercen belül két magyar lehetőség maradt kihasználatlanul. A 49. percben beszuszakolt góllal jött össze másodszor a hazai egyenlítés – Schlekmann Márké volt az érdem –, amit kétszeri VAR-ozás után ítéltek szabályosnak a bírók. Az első döntésüket az olaszok megvétózták, challenge-t kértek rá, de hiába. Az 50. percben ismét emberhátrányba kerültek a magyarok, amit ismét kihasználtak az olaszok, egy percen belül Purdeller talált be ismét, aki a Bálizsról lecsorgó korongot kotorta a kapunkba.

Sípszó utáni ütközés korbácsolta fel az addig teljesen sportszerű mérkőzésen a hangulatot, az olasz kispad előtti tömegbunyót követően két hazai és három vendégjátékos ült ki a büntetőpadra, de csak fölényhez jutottunk, gólhoz nem.

A magyarok az 57. percben ismét emberelőnybe kerültek, de sokáig nem tudtak mit kezdeni vele, kellett vagy egy perc, amíg térfelüket elhagyva egyáltalán akciót vitték. Akkor azonban veszélyeztettek is, de az egyenlítés akkor is elmaradt. A hajrára Bálizs is átadta a helyét egy társnak, így hiába egészült ki az olasz csapat, maradt a magyar létszámfór mezőnyben, korongvesztésünk után azonban 26 másodperccel a vége előtt Nicholas Saracino üres kapu góllal lezárta a meccset, egyen 1456 néző előtt bebiztosította az olaszoknak a tornagyőzelmet (2–4).

Jégkorong, Sárközy Tamás-emléktorna

2. forduló:

Magyarország–Olaszország 2–4 (1–1, 0–0, 1–3)

Lengyelország–Szlovénia 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0) – szétlövés után

Az állás: 1. (és tornygyőztes) Olaszország 6 pont, 2. Magyarország 3, 3. Lengyelország 2, 4. Szlovénia 1

szombaton játsszák:

3. forduló:

Olaszország–Lengyelország 13.15

Magyarország–Szlovénia 17.00

csütörtökön játszották

1. forduló: