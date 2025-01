Nagy visszatérők és fiatalok a jégkorong-válogatott tervezett keretében

Összeállította tervezett keretét a február 3-án kezdődő összetartásra a magyar férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya, Majoross Gergely. A lista szándékosan bő és tartalmaz friss neveket is: a szakvezetőség elsősorban a májusban Herningben rendezendő elit-világbajnokságra készül, ugyanakkor gondol a középtávoli jövőre is – miközben a tavaszi vb érdekében óvja a túlterhelés alatt lévő vagy sérülésből lábadozó játékosokat.

Emiatt lesz az Officium Magyar Kupa Final Four is pénteken-szombaton, hogy az aktuális keret nagyját adó játékosoknak legalább egy vasárnapi pihenő jusson a válogatott-feladatok előtt, számolt be a kerethirdetésről a magyar szövetség honlapja.

„Sokakra igaz, hogy akkora terhelés alatt vannak az egyesületeikben, illetve olyan fontos szakaszba ért a klubszezonjuk, hogy nem volna bölcs most őket is behívni és utaztatni – világította meg a hátteret Majoross Gergely. – Az ICEHL-ben szereplő Fehérvárnak például az egész idénye túlterhelt, hiszen a Bajnokok Ligája-szereplés után kezdődött is az alapszakasz, majd jött az azóta sem véget érő sérüléshullám, ami miatt az aktuálisan egészséges játékosoknak túl sokat kell vállalniuk, adott esetben sérülésből alig visszatérve.”

A szövetségi kapitány elmondta: fontos az is, hogy a felnőtt válogatott hátországa szélesedjen, ezért a tavaly nyáron megkezdett U25-ös program táboraira, illetve a mostani évad összetartásaira meghívott fiatalok tekintetében nem csak azt vizsgálják, hogy jelen pillanatban mire képesek, hanem hogy a nemzeti csapat közeljövőjében milyen szerepet tölthetnek be.

A mostani névsorban három újonc található, Farkas Olivér, Haranghy Bence és Mihalik Gergő, míg Ambrus Csongor, Horváth Donát és Tornyai Gábor decemberben debütált.

„Haranghy Bence egyértelműen a junior-világbajnokságon nyújtott teljesítményéért kap lehetőséget: lehet, hogy akad hátvéd, aki támadásban nála többet kreál és a jövőben fontos alkotóeleme lehet a csapatunknak, ám Bence remekül adaptálható a játékunkba – folytatta Majoross Gergely. – Farkas Olivért tophátvédnek szánta az U20-as stáb, ám sérülés miatt nem szerepelhetett a vb-n, viszont a nyári táborokban láttam élőben, és a mostani torna jó alkalom lehet arra, hogy élesben megnézzük, mire lehet képes a felnőttek között. Mihalik Gergő hasonló kategóriába esik, mint Haranghy, illetve Ambrus Csongor, Horváth Donát és Tornyai Gábor: rájuk is kíváncsiak vagyunk.”

Lesznek ugyanakkor nagy visszatérői is a csapatnak, hiszen ismét kerettag Nagy Krisztián, illetve Sofron István

– utóbbi a korelnök is lesz: február végén betölti a 37-et, ráadásul 172-szeres válogatott, tehát abban is kiemelt szerepe lehet, hogy utat mutasson az ifjaknak.

„Sofival egyszerű a helyzet, bármikor hívom, lelkesen válaszolja, hogy játszani akar a válogatottban – mondta Majoross Gergely. – Sérülés miatt neki két időszak is kiesett a szezonból, de mindig örülünk, ha csatlakozhat hozzánk. Krisztián helyzete annyiban más, hogy neki egyben volt az elhúzódó sérülése, amiből viszont felépült és rengeteg munkát pakol a pályafutásába, ezáltal zökkenőmentes volt a visszatérése a klubjába. A válogatottban is tudjuk, mire képes, hol lehet a helye”.

A nemzeti válogatott itthon a Tüskecsarnokban kezdi a hetet, aztán szerdán utazik Sosnowiecbe, ahol csütörtökön, pénteken és szombaton kora délután játssza a mérkőzéseit – erős riválisokkal szemben.

„Házigazdaként a lengyelek kerete már közelebb állhat a vb-re tervezetthez, az olaszok pedig a 2026-os olimpia miatt, amikor csak tehetik, erős csapattal utaznak. A mi erős, de még nem legerősebb keretünknek jó felmérő lesz a torna. Az idény korábbi összetartásaival mind elégedett voltam, mert meg tudtuk határozni az alapértékeinket, amelyek közül a legfontosabb az odaadás. Ehhez társul, hogy legyünk vagányok és mindig törekedjünk arra, hogy közelítsünk a kiválóhoz. Most is ezek lesznek a legfőbb elvárások” – zárta Majoross Gergely.

Négy Nemzet-torna, Sosnowiec, a magyar programja:

Február 6., csütörtök, 14:15: Magyarország–Szlovénia

Február 7., péntek, 14:15: Magyarország–Olaszország

Február 8., szombat, 14:30: Magyarország–Lengyelország

A magyar jégkorong-válogatott februári összetartásra tervezett kerete:

Kapusok (3): Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák)

Hátvédek (10): Csollák Márkó (Hydro Fehérvár AV19), Farkas Olivér (SaiPa, finn), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Haranghy Bence (FTC-Telekom), Horváth Donát (FEHA19), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok (15): Ambrus Csongor (Hydro Fehérvár AV19), Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Csányi Karol (HK Nitra, szlovák), Horváth Bence (Jukurit, finn), Mihalik Gergő (DEAC), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nemes Márton (Mora IK, svéd), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Schlekmann Márk (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Sofron István (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Varga Balázs (JoKP, finn)

A szakmai stáb:

Majoross Gergely szövetségi kapitány, Szilassy Zoltán másodedző, Kiss Dávid másodedző, Tokaji Viktor másodedző, Bartalis Balázs másodedző, Samuli Nordman kapusedző, Puskás Sándor erőnléti edző, Hubay Zsombor fizioterapeuta, Mallinger Sándor fizioterapueta, Dr. Rybaltovszki Henrik csapatorvos, Németh Gergely sportpszichológus, Nagy József felszerelés-menedzser, Závodszky Szabolcs technikai koordinátor, Szilágyi Levente csapatvezető