Idén elmarad a 78 éves múltra visszatekintő gála, mást kapnak helyette a nézők

Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) 2025. február 12. és 20. között saját szervezésben (teljesen figyelmen kívül hagyva a Nemzetközi Jégkorongszövetség, az IIHF nemzetközi szünetét) tornát rendez négy nemzet, Kanada, az Egyesült Államok, Svédország, Finnország részvételével. Ez az úgynevezett Négy Nemzet Torna, ami az 1947-ben létrehívott All Star-gálát helyettesíti idén, és egyfajta ízelítőt ad abból, mire számíthatunk majd Milánóban a 2026-os téli olimpián.

Az NHL-es sztárok 12 év szünet után szerepelhetnek újra a téli ötkarikás játékokon, a mostani torna nem titkoltan bemelegítésként szolgál, végre megint a legerősebb keretekkel lépnek pályára a világ élvonalába tartozó válogatottak – leszámítva Oroszországot, amely ezen a megmérettetésen sem indulhat el az ukrajnai háború miatt.

Egy kis mellékszál: az IIHF a napokban dönt arról, visszaveszi-e a következő idényre az orosz és belorusz csapatokat, azaz indulhatnak-e a 2026-os világbajnokságon. Az NHL állítólag kihagyná a nemzetközi szövetséget a 2028-as világkupa szervezéséből, mert számára az orosz sztárok ugyanolyan fontosak, mint más európai légiósok, és a liga nem akarja, hogy hátrányos megkülönböztetés érje a ligában meghatározó szerepet betöltő korongosokat.

Visszatérve a mostani tornára, az NHL háttérbe szorította a nagy múltra visszatekintő All Star-gálát, aminek amúgy sincs sok rajongója, hiszen a játékosok ezen a rendezvényen nagyon vigyáznak egymás testi épségére, a kapusok meg majdnem minden lövést beengednek, így kiölték az izgalmat ebből az eseményből – nyilván azért, hogy még véletlenül se sérüljön meg senki a szezon közepén. Most viszont éles meccsek jönnek, ahol talán nem lesznek olyan kemény ütközések, mint egy playoffmeccsen, de a hajtás ettől függetlenül kódolva lesz.

A négy meghívott válogatott körmérkőzést játszik egymással, majd a csoport első két helyén végző gárda egymeccses döntőt vív. A hét összecsapásból az első négyet a montreali Bell Centerben rendezik meg, majd a csapatok Boston felé veszik az irányt, ahol további három találkozóra (köztük lesz a döntő is) kerül sor. A nyitómérkőzésen Kanada és Svédország csap össze, közép-európai idő szerint február 13-án reggel 2 órakor kezdődik a találkozó.

A mérkőzéseket az európai szabványtól kissé eltérő NHL-es pályákon, az észak-amerikai liga szabályai szerint vívják, ugyanakkor a tengerentúli bajnokságtól eltérően a rendes játékidőben elért győzelemért kettő helyett a nemzetközi trendnek megfelelő három pont jár.

A hosszabbításban vagy a szétlövésben elért siker kettő pontot ér, ilyenkor a vesztes csapat neve mellé egy pontot vésnek. Nullázás a rendes játékidőben elszenvedett vereség esetén fordul elő.

A hosszabbításban három a három elleni játékkal folytatódik a meccs, de ez csak a körmeccsekre vonatkozik, a döntőben öt az öt ellen folytatják a csapatok, ha 60 perc alatt nem születik döntés. Akárcsak a rájátszásban, itt is 20 perces periódusokkal megy tovább a finálé, amíg valamelyik csapat nem szerzi meg a győztes gólt.

Minden csapat 20 mezőnyjátékossal és 3 kapussal vág neki a tornának. A meghívott játékosok mindegyikének NHL-szerződéssel kell rendelkezniük a most zajló szezonra, és decemberig kerettagnak kellett lenniük valamelyik NHL-es csapatnál, hogy a liga engedélyezze a szereplésüket.

A legnagyobb favorit Kanada, amely ismét bombaerős kerettel rendelkezik, a csapatkapitánynak járó „C” felvarrót a Pittsburgh Penguins szupersztárja, Sidney Crosby viseli.

Az ő játéka pont a napokban vált kérdésessé, mert a csapata legutóbbi két meccsét kihagyta sérülés miatt, de a válogatott edzéseire már beöltözött, így biztos, hogy ott lesz a jégen a nyitómérkőzésen.

Kire lesz érdemes figyelni?

Kanada elképesztő tűzerővel vonul fel, Crosby mellett olyan csatárok rohamozzák majd az ellenfél kapuját, mint Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Sam Reinhart és Brayden Point. A védelem is hemzseg a sztároktól, közülük kiemelkedik a Colorado kiválósága, Cale Makar.

A finnek a szervezett játékukban bízhatnak leginkább, na meg persze abban, hogy Aleksander Barkov, Sebastian Aho, Mikko Rantanen és Roope Hintz is jó formában lesz. A védelemben ugyanakkor lesz egy nagy hiányzójuk, Miro Heiskanen térdműtét miatt nem szerepelhet hazája válogatottjában ezen a tornán.

A svédek védelme rendkívül masszív, nem lesz könnyű nekik gólt lőni. A hátsó alakzatot a Tampa Bay kiválósága, Victor Hedman csapatkapitány irányítja, mellette olyan bekkek várnak bevetésre a skandináv gárdában, mint Jonas Brodin, Rasmus Dahlin, Gustav Forsling és Erik Karlsson.

A kapuskérdés viszont érdekes lehet náluk, az első számú hálóőr, Jacob Markström ugyanis sérülés miatt kikerült a keretből, és a kiváló képességekkel rendelkező Linus Ullmark sincs csúcsformában, ugyanis ebben a szezonban neki sem volt szerencséje a sérülésekkel.

Természetesen a Team USA-ra is oda kell figyelni, a védelemben olyan sztárok terelgetik majd a korongot, mint Adam Fox, Charlie McAvoy, Jaccob Slavin és Zach Werenski. A támadósorban pedig ott lesz a gólgyáros Auston Matthews (aki a csapatkapitányi tisztséget is megkapta), de Kyle Connor, Jack Eichel, Jake Guentzel, Jack Hughes, J. T. Miller, Brock Nelson és a Tkachuk testvérek is képesek bármikor 1-2 gólt berámolni az ellenfél kapujába. Az amerikaiak kapujában pedig az NHL egyik legjobb hálóőre, Connor Hellebuyck áll majd.

A menetrend és a keretek alább tekinthetők meg: