Létrejött a várt álomdöntő a szupertornán

A liga ezzel a csúcstornával vezeti fel, hogy az Észak-Amerikában játszó profik – a 2018-as és 2022-es távolmaradást követően – 2026-ban ismét ott lesznek az olimpián.

Egyszerű volt a matek: amelyik csapat alapjátékidőben nyer, finalista lesz az Egyesült Államok ellen, ugyanakkor ha hosszabbításban dől el a találkozó, akkor a magyar idő szerint kedd hajnalban pályára lépő svédek is beelőzhettek volna.

Korábban – még Montrealban – Kanada hosszabbításban verte a svédeket, szombaton pedig kikapott az ősi rivális Egyesült Államoktól. A finneket az amerikaiak könnyedén legyőzték, majd a svédek felett diadalmaskodtak ráadásban.

A világ egyik legjobb védője, a kanadai Cale Makar felgyógyult betegségéből, és vállalta a játékot. Társai alaposan bekezdtek, az 5. percben előbb Connor McDavid szerzett korongot, majd egy tiszteletkör után takarásból, a lábak sűrűjében, a kapuvas segítségével megszerezte a vezetést. 46 másodperc múlva Nathan MacKinnon bekorcsolyázott a védők mögé, jó ütemben kapta a passzt, lesimogatta a jégre a billegő pakkot, majd a kapu jobb oldalába lőtt.

Finn időkérés után sem igazán változott a kép, a nagy fölényben játszó Kanada a 14. percben növelte előnyét, Braden Point a kipattanót fonákkal csúsztatta a kapuba.

A fordulást követően is folytatódott a kanadai örömhoki, a 26. percben Sidney Crosby az alapvonal mögül passzolt MacKinnon elé, aki kapáslövéssel mattolta Kevin Lankinent. A 13 lövésből négy gólt kapó finn kapust ezt követően lecserélték, jött helyette Juuse Saros.

Bár a tornát az All Star-gála helyett rendezték, így is hasonló volt a színvonal kanadai részről. A finneknek a második szünet előtt, emberelőnyben voltak komoly helyzeteik, ám a tavaly májusban a magyarokat Budapesten lenullázó Jordan Binnington négy kísérletet is védett.

A harmadik játékrészben a finnek erejéből először csak a szépítésre futotta Esa Lindell kapuvasról bepattanó lövéséből. Az utolsó szakaszra lehozta kapusát az európai együttes, és minimálisra faragta hátrányát. Az 59. percben Mikael Granlund előbb köténygólt ütött a botját elveszítő Binningtonnak, majd 1 perc 17 másodperccel a vége előtt a jobb felső sarokba lőtt.

A záró percben Crosby ütközte le Granlundot a félpályán, így megszerezte a pakkot, és üres kapus góllal beállította a végeredményt.

Ezzel létrejött az Egyesült Államok–Kanada-álomdöntő Bostonban. A két csapat szombati, montreali meccse – amelynek az első kilenc másodpercében három verekedés volt – a vendég amerikaiak 3–1-es sikerét hozta, Jake Guentzel két góljával. A fináléban viszont az Egyesült Államok lesz a házigazda.

Jégkorong, Négy Nemzet Torna:

3. forduló (Boston):

Kanada–Finnország 5–3 (3–0, 1–0, 1–3)

gól: McDavid (5.), MacKinnon (5., 26.), Point (14.), Crosby (60.), illetve Lindell (54.), Granlund (59., 59.)

Svédország–Egyesült Államok 2–1 (2–1, 0–0, 0–0)

gól: Nyqvist (14.), Bratt (20.), illetve Kreider (1.)

A végeredmény: 1. Egyesült Államok 6 pont, 2. Kanada 5, 3. Svédország 5, 4. Finnország 2

Az első két helyezett vívja majd a döntőt.

Korábban:

1. forduló:

Kanada–Svédország 4–3 – hosszabbítás után

Egyesült Államok–Finnország 6–1

2. forduló:

Finnország–Svédország 4–3 – h. u.

Egyesült Államok-Kanada 3–1

A további program (magyar idő szerint):

döntő (Boston):

Egyesült Államok–Kanada, péntek 2.00

(Borítókép: Maddie Meyer / Getty Images)