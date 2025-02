Ajkán, Győrben és Szombathelyen is játszik vb-felkészülési meccset a magyar hokiválogatott

Történelmi éve van a magyar jégkorongnak, hiszen mindkét felnőtt válogatottunk A-csoportos világbajnokságon vehet részt – a férfiak először maradhatnak bent az elitben, emelte ki cikkében a szövetség internetes oldala. Hozzátették: ehhez a magas szakmai kihíváshoz igazították a válogatott felkészülési programját, amellyel ugyanakkor más, nemes célt is szolgálnak, szeretnénk közelebb hozni a nemzeti válogatottat a szurkolókhoz.

Majoross Gergely szövetségi kapitány ennek kapcsán kiemelte: „a nemzeti válogatott szerepe több annál, mint a legjobb jégkorongozóink összessége”, viszont „nemcsak lehetőséget és büszkeséget, hanem hatalmas felelősséget is jelent a tagjának lenni”.

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a sportág minél több érdeklődőhöz eljusson az országban, ezért szeretnénk minél több helyen megmutatni a nemzeti válogatottat, aminek lokális haszna is lehet. A férfi felnőtt válogatott történetében akkor születtek a legnagyobb eredmények, amikor a csapat és a szurkolótábor nemcsak egymásra talált, hanem kéz a kézben ment előre. Ez fantasztikus élmény volt minden szereplőnek, hiszen nemcsak a célért küzdöttünk, hanem egymásért is tettünk és léteztünk – a csapat a szurkolókért, a szurkolók a csapatért. A Veletek bárhova-turnéval ezt az összetartozást keltjük életre, remélve, hogy ismét életre szóló élményekben lehet részünk!”

A nemzeti válogatott a jól bevált helyszíneken túl olyan településekre és csarnokokba is ellátogat, ahol régóta vagy tán sosem volt lehetőség arra, hogy a helyi hokiszerető lakosság találkozzon a sportág hazai legjobbjaival. Valamint a világ legjobbjaival is, hiszen hozzánk hasonlóan kizárólag A csoportos válogatott érkezik Magyarországra, ami szintén példa nélküli. Az is újdonság, hogy leképezve a fiúkra Dániában váró feladatokat, a világbajnokság hét csoportfordulójára idehaza nyolc mérkőzéssel készül fel a válogatott. Ahogy haladunk előre, úgy fokozódik majd nemcsak a hangulat, hanem az ellenfeleink minősége is.

A turné a magyar hoki fellegvárában, Székesfehérváron, hazánk legújabb multifunkciós létesítményében, a MET Arénában kezdődik április 10-én. Másnap felkerül a nemzeti válogatott-mérkőzések helyszínei közé Ajka, majd egy héttel később Győr és Szombathely is. Ezután nyugatról keletre, Miskolcra költözik a turné, majd Káposztásmegyer érintésével az ország legnagyobb arénájában, az MVM Dome-ban következik a finálé, a világranglista-első Kanada elleni csúcsmérkőzés, sorozatban immár harmadik esztendőben.

A jegyértékesítés első szakasza 2025. március 6-án, azaz jövő csütörtökön a Magyarország–Kanada összecsapásra kapható early bird-jegyekkel indul.

A Veletek bárhova-turné teljes programja: