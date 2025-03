Reszkethet a Nagyember, még a tavasszal utoléri a cancel culture

Hétfő hajnalban Alekszandr Ovecskin beütötte NHL-pályafutása 886. gólját, és ezzel nyolc gólra megközelítette Wayne Gretzky 894 gólos abszolút rekordját.

A Washington Capitals balszélsője, aki szeptemberben tölti be a negyvenet, a Seattle Kraken elleni alapszakasz-mérkőzésen üres kapus gólt ütött, ezzel beállítva a 4–2-es végeredményt.

Mindez azt jelenti, hogy már csak kilenc gól kell a rekordhoz, ha nem sérül meg Ovie, akkor biztosra vehető, hogy még ebben a szezonban új név kerül a csúcslista tetejére.

Gretzky, a Nagyember (The Great One) mostanában nem túl népszerű a hazájában, mivel Donald Trump mellé állt, még az amerikai elnök MAGA (Make America Great Again) feliratú sapkáját is feltette. Mint ismeretes, Trump az USA 51. tagállamává akarja alakítani Kanadát.

Gretzky annyira népszerűtlen lett, hogy mozgalom indult annak érdekében, hogy Edmontonban változtassák meg a Wayne Gretzky Drive nevét, töröljék le az utcanévtábláról. Ha úgy vesszük, ez is a cancel culture megnyilvánulása lenne…

Annak idején az Edmonton Oilers négy Stanley-kupát nyert Gretzky vezérletével, de már akkor csökkent a zseniális hokis népszerűsége, amikor átköltözött Kaliforniába, a Los Angeles Kingshez.

Most pedig végképp kiesett a pixisből.