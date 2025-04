Furcsa még a magyar szó a válogatottnál, ahol a szakzsargon azért továbbra is az angol maradt

Negyedik elit világbajnokságára készül Halász Béni, a magyar jégkorong-válogatott bő keretébe meghívott kapus, de csupán az elsőre olyan aktív játékosként, akinek esélye is lehet az utazó csapatba kerülni és a tornán jégre lépni. A családi elhivatottságnak köszönhetően a sportág szeretete a 24 éves hokist sem hagyta hidegen, immár húsz éve fanatikusan rajong érte: nézni és űzni egyformán szereti, bár most talán utóbbit minden eddiginél nagyobb elszántsággal és motivációval teszi.

Miután édesapja, Halász Zoltán társalapítója volt a népszerű sportági oldalnak, a Jégkorongblognak, ahol F. Kapus néven publikált, Halász Béni nem sok esélyt kapott az élettől arra, hogy figyelme másfelé orientálódjon.

„Szerencsére… Amióta az eszemet tudom, fanatikusan szeretem a jégkorongot. Amikor pedig Pesterzsébeten, a jégcsarnokban az edzőm, Dobos Tamás megkérdezte, ki szeretne védeni, akkor az is eldőlt, hogy példaképemhez, Budai Krisztiánhoz hasonlóan én is beállok a kapuba. Nagy hatással volt rám ugyanis a kapusok felszerelése, és akkor itthon ő volt a válogatott egyik alapembere. Aput nagyon sok meccsre elkísértem, ott voltam a lelátón mind a három olyan A csoportos vb-n, amelyen a közelmúltban a magyar válogatott szerepelt. A zürichi tornán még nyolcéves sem voltam, de a Kanada elleni óriási szurkolás a mai napig az egyik legszebb sportági emlékem, a súlyos vereségünk ellenére. A magyar válogatott az én emlékeimben legtöbbször a második vonalnak megfelelő divízió I/A-ban szerepel, ezért különösen nagy élmény, amikor ritkán megmutatta magát a legjobbak mezőnyében. Nézőként 2016-ban Szentpéterváron, majd 2023-ban Tamperében is ott lehettem, és az idő múlásával, ahogy nagyobb lettem, úgy váltam lélekben szurkolóból egyre inkább játékossá, aki már a jégen küzd. De ez amúgy is minden magyar hokis álma, a válogatott tagjaként vb-n, lehetőleg A csoportos mezőnyben pályára lépni.”

A vb-re utazó keretben három kapussal tervezhet Majoross Gergely szövetségi kapitány, erre jelenleg négy pályáznak. Halász Béni mellett a rutinos Bálizs Bence (34 éves) és Vay Ádám (31 éves), valamint a vele éppen egyidős fehérvári kapus, Horváth Dominik (24 éves).

„Adott a feladat, a felkészülés alatt legalább egy posztriválisomat meg kell előzzem. Tisztában vagyok azzal, hogy az esélyeink nem egyformák, és nem az enyém a legnagyobb, tekintve, hogy a szakmai stábnál a válogatottbeli előéletek azért ott vannak a fejekben: ki mit tett a múltban a csapat eredményességéhez, kinek milyen szerepe van akár a tavalyi feljutásban. Ráadásul a többiek sikeresnek mondható szezon után érkeztek, bár ezzel így vagyok én is. Bizakodok, dolgozok, a felkészülési időszakban igyekszem bizonyítani, hogy lehet rám számítani, aztán majd meglátjuk.”

Halász Béni egyszeres válogatottként várja a nyolcmeccses felkészülési időszakot, amelynek végén az MVM Dome-ban majd Kanadával mérkőzik meg a magyar válogatott.

Az együttesre április 10. és május 19., tehát bő egy hónap, öt és fél hét alatt 15 olyan mérkőzés vár, amelyen aktuális A csoportos riválissal találja szembe magát. Ilyen erős menet még nem volt a magyar jégkorongsport történetében.

Ebből a 15 találkozóból nyolc a felkészülési időszakra esik, hét pedig a világbajnokságra. Utóbbin továbbjutás esetén újabb meccsek jönnének, de ne szaladjunk ennyire előre, inkább maradjunk a szakmai realitásoknál, negyedik nekifutásra legyen meg végre az első bennmaradás. Mert az előző három alkalommal ez nem sikerült.

Halász Béni nyolcadik idényét töltötte légiósként, az ötödiket az Egyesült Államokban, ahol az egyetemi bajnokságban (NCAA) szereplő UMass Lowell színeiben szerepel. 2022 decemberében egy felkészülési mérkőzésen a házigazda Ausztria ellen Kapfenbergben már lehetőséget kapott a magyar felnőtt válogatottban, de hiába teljesített jól (94,9 százalékos védési hatékonyság), a 2–0-s vereség után már a bő keretbe sem hívták meg.

„Ez azért meglepett, mert azon a meccsen amúgy jól ment a védés. Nem azt mondom, hogy a vb-keretben lett volna a helyem, de úgy éreztem, hogy mondjuk magyar viszonyok között az ötben azért ott vagyok, és legalább a bő keretben, legalább a felkészülés elején figyelembe lehetett volna venni. De az a lényeg, hogy most itt vagyok, és azért dolgozok, hogy maradjak is.”

Furcsa még a magyar szó a válogatottnál, ahol a szakzsargon azért továbbra is az angol maradt

A kapus vállát tavaly megműtötték, elmondása alapján már évek óta problémája volt vele. A hosszú távú tervei érdekében nagyon szeretett volna véget vetni fájdalmainak, amelyek a mozgásban és a védésben is korlátozták.

„Rá is ment a tavasz és a nyár a műtétre, majd azt követően a rehabilitációra, de megérte, mert augusztus végétől már teljes intenzitással és fájdalommentesen tudtam edzeni. Nem kellett a vállamra figyelni, a terhelhetőségemen is meglátszott, hogy már jó a vállam. Közben elmentem a bolzanói vb-re szurkolni a többieknek, műtét után az időmbe belefért, a Dél-Korea és a Románia elleni meccsen voltam ott a helyszínen, de a feljutást már itthon ünnepeltem.”

Most azonban már a bő keret tagja, és a sikeres diplomaszerzést követően – pszichológia a szakiránya – a válogatott közeggel ismerkedik, no meg azzal, hogy a szakmai stáb tagjaitól magyarul kapja az instrukciókat, tartják az eligazítást, ami nemcsak számára hat az újdonság erejével a sportág honi berkeiben. Az elmúlt bő két évtizedben szlovák, amerikai, kanadai és finn szakemberek irányították a magyar válogatottat, emellett több klubnál is külföldi szakember dolgozik. Majoross Gergely tavaly vette át az A csoportba feljutott csapat szakmai irányítását, a 2009-es elit vb-t még játékosként megjárt szakember viszont hat éve legalább beugróként már megjárta a válogatott kispadját is.

„Tényleg furcsa kicsit, hogy az öltözőben és a pályán magyar szót hallok, de amikor a direkt szakkifejezések előjönnek, például a játékszituációkban, ott azért még ebben a közegben is a nemzetközileg ismert angol kifejezéseket használja mindenki, stábtag és játékos egyaránt.”

A fiatal korongos jól érzi magát a keretben, amelynek tagjai jól fogadták. Halász Béni úgy tervezi, hogy tanulmányai végeztével – ősztől mesterképzésen folytatja, az NCAA-ben a szabályok értelmében még egy szezont szerepelhet – megpróbál profiként elhelyezkedni, célja a minél színvonalasabb bajnokság, amihez kimondottan jó ajánlólevél lehet a válogatottság, adott esetben a vb-szereplés.

Hiányzók és késők

A Majoross Gergely szövetségi kapitány vezette válogatott hétfőn kezdte meg a közös munkát a Tüskecsarnokban, ahol az első érdemi edzésre kedden kerülhetett sor. A tervezett keretből már kiesett Bartalis István és Stipsicz Bence – mindketten sérültek –, míg az idényre sokéves légióskodás után Székesfehérvárra hazatért Sebők Balázs úgy érezte, hogy lelki és fizikai feltöltődésre van most szüksége. Kérését a szövetségi kapitány megértette és elfogadta, miként Nemes Mártonét is, akinek iskolai kötelezettsége, a vizsgaidőszak nem teszi lehetővé, hogy májusban a válogatott rendelkezésére álljon.

Fotó: Northern Michigan Wildcats Válogatottbeli poszttársaihoz hasonlóan Halász Béni is jó formában érkezett a keretbe

Jelenleg még nincsenek a kerettel azok a játékosok, akiknek csapata érdekelt a bajnoki rájátszásokban, és Papp Kristóf már befutott ugyan, de csak beköszönt amerikai klubjától (Iowa Heartlanders) hazatérve, mert az időeltolódás miatt pluszszabadnapot kapott. Így csak a Finnországból szerdára várt Galló Vilmossal (KooKoo) együtt csatlakozik majd a társakhoz.

Az együttes az első felkészülési mérkőzését jövő csütörtökön vívja Székesfehérváron, majd másnap Ajkán szerepel, mindkétszer Ausztriával mérkőzik meg. Egy héttel később Győrben és Szombathelyen lép jégre, az ellenfél akkor Norvégia lesz. Április utolsó hétvégéjén Miskolcon a dán együttessel párosmeccse lesz, majd május elején már Budapesten Szlovéniát, illetve Kanadát fogadjuk. Az elit-vb-n a magyarok május 10-én a németekkel kezdenek, majd az amerikai (11.), a kazah (13.), a cseh (15.), a házigazda dán (16.), a svájci (18.) és a norvég (19.) válogatottal találkoznak. A nyolcas utolsó helyezettje kiesik, és 2026-ban a divízió I/A-ban játszhat, míg az első négy a negyeddöntőben folytatja vb-szereplését.

„Az a feladat, hogy legyenek olyanok, akár fiatal srácok, akik előre tudnak lépni, ezáltal pótolni tudjuk a most már valóban sok hiányzónkat” – mondta Majoross Gergely szövetségi kapitány a szövetség honlapján.

A jegyértékesítés első szakasza március elején indult el, a szövetség honlapjának tájékoztatás szerint aki az első hét mérkőzés bármelyikére jegyet vásárol, az 20 százalékos kedvezménnyel szerezhet tikettet a Kanada elleni csúcsmérkőzésre.

A Veletek bárhova turné teljes programja:

április 10. (csütörtök), Székesfehérvár: Magyarország–Ausztria

április 11. (péntek), Ajka: Magyarország–Ausztria

április 18. (péntek), Győr: Magyarország–Norvégia

április 19. (szombat), Szombathely: Magyarország–Norvégia

április 25. (péntek), Miskolc: Magyarország–Dánia

április 26. (szombat), Miskolc: Magyarország–Dánia

május 2. (péntek), Budapest, Vasas Jégcentrum: Magyarország–Szlovénia

május 6. (kedd), Budapest, MVM Dome: Magyarország–Kanada.

A magyarok újkori történetük során negyedszer szerepelhetnek az A csoportban, 2009-ben Svájcban, 2016-ban Szentpéterváron és 2023-ban Helsinkiben nem sikerült kivívniuk a bennmaradást.