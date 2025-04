Pat Cortina kijelölte a magyar válogatott keretét a női jégkorong-világbajnokságra

A szövetség pénteki közleménye szerint az utolsó szűkítésnél Rónai Alexandra és Gondos Tamara maradt ki.

Mindig nehéz döntés a keretszűkítés, most sem volt ez másként. Mindenki keményen dolgozott, mindent beleadott. Köszönöm a végül kimaradóknak is az erőfeszítésüket és a munkát. Az utóbbi két napban sokat léptünk előre, magas intenzitású edzéseket végeztünk, sokat foglalkoztunk a taktikával is. Mostantól Csehországban csiszoljuk tovább a játékunkat, hogy készen álljunk a vb rajtjára