Minden idők egyik legnagyobb bajnoka átadta a múltnak a megdönthetetlennek hitt rekordot

Az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Washington Capitals szupersztárja, a 39 évesen is elnyűhetetlen Alekszandr Ovecskin a New York Islanders otthonában megszerezte pályafutása 895. alapszakaszgólját a tengerentúlon, amivel megdöntötte a kanadai Wayne Gretzky 894-es abszolút rekordját, amiről sokáig úgy gondolták, hogy senki még csak a közelébe sem tud majd kerülni.

Alekszandr Ovecskin 1985. szeptember 17-én született Oroszország fővárosában, Moszkvában. (Ami a történelmi hitelesség kedvéért akkor még a Szovjetunió fővárosa volt.) Sportos családban nőtt fel, az édesapja labdarúgó volt, édesanyja, Tatyana Ovecskina pedig kétszer nyert olimpiát az orosz női kosárlabda-válogatott tagjaként. A kis Alekszandr több sportot is kipróbált, végül a jégkorong mellett döntött. Akkor még ő sem sejthette, hogy idővel a sportág egyik legnagyobb ikonja válik belőle.

Ovecskin első csapata a Dinamo Moszkva volt, 16 évesen már a profik között szerepelt. Tehetségére azonnal felfigyeltek az NHL-es klubok, végül a Washington csapott le a játékjogára a 2004-es amatőr játékosbörze legelső választási lehetőségével.

Az 1/2-es cetlivel egy másik orosz szupertehetséget, Jevgenyij Malkint választották ki, aki később háromszor nyerte meg a Stanley-kupát a Pittsburgh Penguinsszel. Malkin viszont mindig is a második számú csillag volt a csapatban a falkavezér Sidney Crosby mögött. Őt azért említjük, mert a hokiszurkolók fejében fájdalmas emlékként élő 2004–2005-ös lockout után a Crosby–Ovecskin rivalizálás mentette meg a ligát az érdektelenségbe süllyedéstől.

Az orosz fenegyerek azonnal rárúgta az ajtót az NHL-re

Na de vissza a legendás nyolcashoz, lássuk milyen mérföldkövek mentén jött össze a rekorddöntés!

A Capitals új reménysége fantasztikusan kezdte NHL-es karrierjét. Debütáló meccsén, 2005. október 5-én két gólt szerzett a Columbus Blue Jackets ellen, Pascal Leclaire volt az első kapus, akit sikerült mattolnia. Ovecskin a rivaldafényben sütkérezve rögtön jelezte mindenki felé, hogy a gólszerzésen kívül a játék fizikai részében is kiemelkedő (értsd, bárkit képes leütközni), amikor felkente a palánkra az egyik ellenfelét. Ez az elem a későbbiekben sem kopott ki a tudástárából.

Jaj annak, akit kipécéz magának a 8-as mezszámú hegyomlás:

Két évvel és 166 mérkőzéssel később Ovecskin megszerezte a 100. gólját az NHL-ben, 2007. október 12-én a New York Rangers ellen érte el ezt a határt. Pedig nem akárki védte akkor a Rangers kapuját, a svédek legendája, Henrik Lundqvist állt a vasak között, de volt egy lövés, amit még ő sem tudott hatástalanítani.

A gól, amit századik visszanézésre sem lehet megunni

Pár hónappal korábban, 2006. január 15-én a Washington a Phoenix Coyotes vendége volt (a csapat 2014-ben nevet változtatott, így lett Arizona Coyotes, majd 2024 tavaszán a franchise Utah-ba költözött). Ovecskin azon a mérkőzésen szerezte a jégkorong-történelem egyik legkülönlegesebb gólját, mutatjuk is az orosz varázsló mutatványát:

2015 áprilisában Ovecskin bevágta a 473. gólját a Montreal Canadiens kapujába, amivel megelőzte a klublegenda Peter Bondrát a Capitals örök-góllövőlistájának élén.

Három évvel később, 2015. november 19-én a Dallas Stars az Egyesült Államok fővárosában ment fel a jégre. Ovecskin azon a mérkőzésen jegyezte a 484. gólját a ligában, amivel az NHL történetének leggólerősebb orosz játékosa lett, Szergej Fjodorovot taszította a második helyre. Elképesztő statisztika érkezik a kettes vágányon: a Washington szélsőjének a rekordot jelentő gólhoz „csak” 777 mérkőzésre volt szüksége, honfitársa 1248 alapszakasz-meccs alatt szerzett eggyel kevesebb gólt...

Nem sokkal később Ovi beverte az 500. gólját az NHL-ben (az Ottawa Senators volt az ellenfél 2016 januárjában). Ő lett a 43. játékos a bajnokság történetében, aki elérte ezt a határt. 2012 óta pedig az első játékos volt, aki belépett az 500-asok klubjába (abban az évben Jarome Iginla csatlakozott a neves kompániához).

Na de egy szélső élete sem csak a góllövésből áll, Ovecskin is sokszor jeleskedett előkészítésben, az évek alatt rengeteg gólpasszt írtak be a neve mellé. Éppen ezért azt is figyelni kell, hogy a pontokkal hogy áll. 2017. január 11-én, 31 éves korában a nagy rivális Pittsburgh ellen aztán megszerezte az 1000. és 1001. pontját az alapszakaszban. A liga újkori történetének egyik kirakatarca lett a 84., aki elérte az 1000 pontot az NHL-ben.

Egy évre rá, 2018 nyarán pedig a magasba emelhette a Stanley-kupát, vagyis bajnok lett az NHL-ben. Oly sok playoff-kudarc után tehát sikerült végső győzelemre vezetnie az övéit – így végül csak sikerült teljesítenie a célt, ami miatt anno draftolták őt.

A 600. gólját 2018-ban jegyezte a Winnipeg Jets ellen, két évvel később érte el a 700-as gólhatárt a New Jersey Devils ellen. Újabb két évet kellett várni, hogy megszerezze a 800. gólját, 2022. december 13-án a Chicago Blackhawks kapujába juttatta a korongot, ezzel szép ki karácsonyi ajándékot szerzett magának.

A Capitals zsenije magyar idő szerint szombat hajnalban, a Chicago elleni duplájával állította be Gretzky rekordját. Majd amikor az ellenfél kapusa elhagyta a pályát, hogy a társai emberelőnyben támadhassanak az egyenlítésért, minden szem Ovecskinre tapadt, aki azonban maradt a padon. Mint utólag kiderült, azonnal kijelentette, hogy nem akarja üres kapus góllal túlszárnyalni Gretzkyt.

A jégkorong szerelmesei így nagy várakozásokkal tekintettek az Islanders–Capitals-mérkőzés elé, ami magyar idő szerint vasárnap este 18:30-kor kezdődött. Természetesen mindenki arra volt a leginkább kíváncsi, hogy a Washington „csékája” mikor talál be újra a kapuba.

Erre végül nem is kellett sokat várni. Az első harmad után a rájátszásért küzdő Islanders vezetett 2 –0-ra, majd a második harmadban a Washington kapott egy emberelőnyt. És akkor jött Ovecskin, aki kegyetlenül beverte a korongot honfitársa, Ilja Szorokin kapujába: ezzel meglett a 895. gólja az alapszakaszban!

A történelmi gól:

Ovecskin gólja után előre megkoreografált ünneplés kezdődött, az orosz hokis felesége, édesanyja, apósa és kisfiai is megjelentek a pálya mellett. No és természetesen Gretzky is odament a kiváló támadóhoz gratulálni.

Így fejezték ki csodálatukat a hírességek Ovecskin irányába a rekorddöntés után:

Érdekesség, hogy a fővárosi franchise napra pontosan 21 évvel ezelőtt, 2004. április 6-án nyerte meg azt a sorsolást, aminek köszönhetően megszerezte a 2004-es amatőr játékosbörze (draft) 1/1-es cetlijét, amivel aztán lefoglalta az orosz szélső játékjogát.

Ha nem lett volna a 2004-es lockout, illetve a 2012–2013-as csonka szezon, no meg a Covid, akkor Ovecskin már sokkal korábban megdöntötte volna Gretzky félelmetes rekordját. Azt bátran le merjük írni, hogy a jégkorong történetének valaha volt egyik legnagyobb klasszisa írt történelmet az Egyesült Államokban, akivel csak olyan csillagok említhetők egy lapon, mint Gretzky, Bobby Orr, Mario Lemieux, Jaromír Jágr, Gordie Howe, Sidney Crosby, Mark Messier, Ray Bourque és Phil Esposito.

Az összgólszámot tekintve még Gretzky vezet, aki a rájátszásban megvívott találkozókat is figyelembe véve 1016 góllal fejezte be NHL-es pályafutását. Ovecskin jelenleg 967 találatnál tart a playoff-meccseket is számolva.

Egy valami még rettentően hiányzik Ovecskin kollekciójából

A legtöbb játékoshoz hasonlóan Ovecskin számára is nagy megtiszteltetés, ha képviselheti hazáját a nemzeti csapatban. 2003-ban megnyerte a junior világbajnokságot Oroszországgal, egy évvel később, 19 évesen debütált a felnőtt válogatottban a 2004-es A csoportos világbajnokságon.

A válogatottal háromszor nyerte meg a vb-t (2008, 2012, 2014), mindig ment, ha hívták, még a hosszúra nyúlt szezonok után sem mondta le a válogatottságot fáradtságra hivatkozva.

Ami viszont szívfájdalma, hogy a téli olimpiákon egyszer sem jött ki neki a lépés. Ovecskin a 2006-os, a 2010-es és a 2014-es ötkarikás játékokon vett részt az orosz válogatottal, de nemhogy az arany közelében nem járt egyszer sem, még az éremszerzés sem jött össze neki három nekifutásból. A legutóbbi két olimpián, ahol járt, összesen három gólt, és hat pontot szerzett, azon a két tornán rendkívül jól kikapcsolták őt a játékból az ellenfél védői.

Nem véletlenül jelezte a veterán gólgyáros, hogy nagyon szeretne ott lenni a 2026-os téli olimpián, hiszen rohamosan közeledik a pályafutása vége, 2030-ban már lehet, hogy nem látjuk őt a profik között játszani (ha tippelnünk kellene, akkor nem követi Jágr példáját).

Egyelőre kérdés, indulhatnak-e az oroszok és a beloruszok, ha addigra véget ér az orosz-ukrán háború, talán megkapják a zöld jelzést. De látva az aktuálpolitikát, vagyis azt, hogy Ukrajna és az EU fasírtba került Donald Trumppal, most nem vennénk mérget arra, hogy az említett válogatottakkal startol a hokitorna a jövő évi téli olimpián.

(Borítókép: Alekszandr Ovecskin 2025. április 6-án Fotó: Sarah Stier / Getty Images)