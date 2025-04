Újabb vezéráldozat a vb-re készülő magyar jégkorong-válogatottban

Tervezetten és nem tervezetten is változott a férfi nemzeti válogatott játékoskerete: Sofron István például sérülés miatt nem lehet ott a világbajnokságon, Herningben – számolt be honlapján a magyar szövetség.

Az első felkészülési mérkőzésen, múlt hét csütörtökön az Ausztria elleni rangadón leütközött Sofron István nem lehet ott a világbajnokságon. Elmondta: augusztusban, az olimpiai selejtezőn hátulról kapott ütközés nyomán nyakkal belerepült a palánkba, a kezét-lábát alig tudta mozgatni. Viszont a CT-vizsgálat negatív lett. Hozzátette: akkor gerincvelő-rázkódást állapítottak meg nála, aminek normális tüneteit produkálta, és amik pár nap alatt el is múltak, később sem jöttek elő.

„Szezon közben volt egy-egy ütközés, amely nyomán éreztem, hogy megfog a nyakam-hátam, a lábaim is nehezebbek, ám pár lépés után mindig rendbe jöttem. Nem úgy csütörtökön, Fehérváron, ahol ismét kaptam egyet hátulról, és ugyanazt éreztem, mint Pozsonyban, hogy nem tudtam mozgatni a kezem-lábam. Az MR pedig most kimutatta, hogy gerincsérvem van, ami éri az ideget, ezért is volt, hogy hirtelen mozdulatnál az ideg blokkolt, és kihatott a mozgásszervekre. Mindezek tudatában túl nagy kockázat lenne játszanom, főleg az én stílusomban, harciasan és sok ütközéssel. Mostantól sokat kell foglalkoznom a gerincemmel, hogy a sérvet visszaszorítsuk: ez lehet műtét, illetve más módszer, de a lényeg, hogy vissza kell nyernem a teljes mozgástartományt. Már az elmúlt napokban is sok kezelésen vettem részt, temérdek szakemberrel beszéltem, akik igyekeznek segíteni. Próbáltam az utolsó szalmaszálat is elkapni, ám sajnos túl nagy a veszély – akár maradandó is –, ezért fájó szívvel, de ezt a világbajnokságot ki kell hagynom.”

Majoross Gergely szövetségi kapitány megerősítette: Sofront az augusztusi olimpiai selejtezőn elszenvedett sérülése az egész idényben hátráltatta, és a Fehérváron látott ütközés nyomán a probléma kiújult. Hiába próbáltak meg minden tőlük telhetőt a szakmai stáb tagjai és a játékos is – járt Sofron számos orvosnál és kezelésen, igyekezett megoldást találni arra, hogy hadra fogható legyen –, a szakemberek egyöntetű véleménye az volt, hogy nagyon kockázatos lenne a szerepeltetése.

„Ezt természetesen végtelenül sajnáljuk, mégis kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy újabb alapemberrel rövidült a keretünk.”

A játékoskeretet érintő további információ, hogy a kapusok létszáma is csökkent eggyel, a szakvezetőség Halász Bénitől köszönt el. Szongoth Domán pedig csatlakozott a vasárnap Székesfehérváron kezdődő U18-as divízió 1/A-világbajnokságra készülő ifjúsági válogatotthoz, és majd a hazai vb befejezése után csatlakozik vissza a felnőttek munkájába. Hári János ugyanakkor a korábbi kisebb sérülése után menetrend szerint végzi az egyéni programját, így a Veletek bárhová turné jövő heti állomásán, Miskolcon feltehetőleg már visszatér a jégre.

Pénteken Győrben, szombaton Szombathelyen lép jégre a magyar felnőtt férfi jégkorong-válogatott, története során először. Miként tette azt múlt pénteken Ajkán is. Párhuzam még mindhárom találkozóban, hogy az ajkai fellépéshez hasonlóan a mostaniakon is telt ház lesz, tekintve, hogy minden jegyet eladtak. Az ellenfél mindkétszer a szintén A csoportos Norvégia, egyik vb-riválisunk lesz. Az Index mindkét találkozóról helyszíni riportban számol majd be, a város jégkorongos múltjának felidézésével és jelenének bemutatásával.

Az már korábban eldőlt, hogy a sérült Bartalis István és Stipsicz Bence – mindketten rutinos játékosok – nem lehet ott a vb-n, miként mentális okok miatt Sebők Balázs sem. Nemes Mártonnak pedig iskolai kötelezettsége nem tette ezt lehetővé. A keretet a héten már három fővel (Csollák Márkó, Farkas Olivér, Dobos Mihály Bendegúz) szűkítette a szakvezetés.

A Veletek bárhova turné teljes programja:

április 10. (csütörtök), Székesfehérvár: Magyarország–Ausztria 4–2

április 11. (péntek), Ajka: Magyarország–Ausztria 5–1

április 18. (péntek), Győr: Magyarország–Norvégia

április 19. (szombat), Szombathely: Magyarország–Norvégia

április 25. (péntek), Miskolc: Magyarország–Dánia

április 26. (szombat), Miskolc: Magyarország–Dánia

május 2. (péntek), Budapest, Vasas Jégcentrum: Magyarország–Szlovénia

május 6. (kedd), Budapest, MVM Dome: Magyarország–Kanada

Az elit világbajnokság május 9-én kezdődik, a csoportkör 20-án, a torna 25-én ér véget. A magyarok a dániai csoportban szerepelnek, és a házigazdák mellett megmérkőznek a csehekkel, a svájciakkal, az amerikaiakkal, a németekkel, a norvégokkal és a kazahokkal. Az első négy negyeddöntőbe jut, az utolsó kiesik a sportági másodosztálynak megfelelő divízió 1/A-ba.

A magyarok újkori történetük során negyedszer szerepelhetnek az A csoportban, 2009-ben Svájcban, 2016-ban Szentpéterváron és 2023-ban Helsinkiben nem sikerült kivívniuk a bennmaradást.

