Szlovénia meglepte hokisainkat, a vb-felkészülés hetedik meccsén másodszor kaptunk ki

A nyolc állomásból álló turnén a magyarok kivétel nélkül olyan riválisokkal találkoztak, illetve találkoznak még, amelyek A csoportos vb-résztvevők. A keretek, ahogy nálunk, másoknál is folyamatosan változtak, mostanra azonban, ahogy egyre inkább közeledtünk a vb-rajthoz, úgy formálódott, szűkült és közelített az utazó névsorhoz.

A nyolc fellépésen összesen öt különböző ellenfelünk volt, illetve lesz. Kezdésnek Ausztriát győztük le kétszer (Székesfehérváron 4–2-re, másnap Ajkán 5–1-re), majd egy héttel később egy vb-ellenfélnél, Norvégiánál bizonyultunk jobbnak a két összecsapáson (Győrben 5–3, egy nappal később Szombathelyen 2–0 lett ide).

Utóbbi három helyszínen ezekkel a találkozókon mutatkozott be a felnőtt magyar válogatott.

Múlt héten Miskolc és vb-házigazdánk, a dánok következtek, akiktől előbb kikaptunk 6–2-ra, majd másnap 4–2-vel összejött a visszavágás a magyaroknak.

A magyar válogatottból biztos vb-kerettagnak gondolt kulcsemberek sora Bartalis István, Stipsicz Bence, Sebők Balázs, Nemes Márton) esett ki már a felkészülés előtt különböző okok miatt, majd Sofron István az első meccsen összeszedett sérülés miatt dőlt ki. Hári János sokáig külön munkát végzett, először a szlovének ellen játszhatott, ahol a szakvezetés ismét számított a 16 éves Szongoth Dománra, aki igazoltan volt távol egy hétig, és segítette bennmaradáshoz az U18-as válogatottat. A stábtól ezúttal is többen kaptak pihenőt, például Nagy Krisztián, Terbócs István és Galló Vilmos, akik végig jó, utóbbi kettő ráadásként gólerős formában szerepelt eddig a felkészülés alatt.

A szlovén keret amint az várható volt, a kirakatcsapatukra, az Olimpija Ljubljanára épül (tíz hokisuk válogatott), valamint KHL-es játékosuk, európai légiósuk is van – köztük Anze ZeZelj a FEHA19-ből –, valamint több fiatal ígéret, akik Észak-Amerikában nevelkednek.

A kezdés előtt egy órával már javában érkeztek a nézők, a kezdés előtti percekben már a lelátón hangpróbát is tartottak a szinte színültig megtelt csarnokban. A magyar kapuban ezúttal Vay Ádám kezdett, a felkészülési időszakban harmadszor.

Erősen visszafogott hazai kezdés, a magyarok hibáit góllal büntették a vendégek

Jó iramban esett egymásnak a két csapat, folyamatos, kiegyenlített játék mellett, ritka játékmegszakítással. A korong gyakran tűnt fel a kapuk környékén, de lövésig ennek ellenére ritkán jutottak a felek, a kapusoknak sok dolguk nem akadt, bár Vayt inkább próbára tették. A 9. percben aztán a vendégektől Marcel Mahkovec az egyik akciót már góllal zárta. Két perccel később emberelőnybe kerültek a magyarok, de a sportági örökszabályt – ne kapjunk gólt – nem sikerült megoldaniuk. Fejes Nándor vesztett korongot a támadóharmadban a kékvonalnál leghátsó magyarként – előtte másodpercekkel Szongoth hát mögötti keresztpassza is az életveszélyes kategória volt már, de az még működött –, Langus Nace pedig ziccerben a kapunkig sprintelt, és a Vayról először még lejött korongot az ismétlésnél már gólra váltotta. Kétgólos hátrányban emelt a tempón a magyar csapat, amely ezúttal is megbecsülte a korongot, a passzok keresték a társat, voltak helyzetek, távoli lövések, közeli próbálkozások, érett a szépítés – pluszban játszhattunk két percet megint emberelőnyben –, erre a 20. percben rossz ütemben mentünk le cserére, a gyors szlovén akció végén Simsic Nik közvetlen közelről nézhetett farkasszemet Vayjal, és a magyar kapus nem tudott hárítani. A harmadba még egy Vay-bravúr fért bele, ismét ziccerben tették próbára, majd pihenőre mentek a csapatok (0–3).

Magyar korongeladással indult a második harmad, de a két szlovén nem tudott túljárni Vay képességein, a 26. percben viszont megszületett a vendégek negyedik gólja: Macuh Rok maradt árván a bal oldalon, lopta magát közelebb a kapunkhoz, és lőtte ki annak hosszú oldalát. Jól játszottak a vendégek, különösen a védekezésük volt feszes, teret és levegőt sem hagytak a kibontakozásra a mieinknek. A 30. percben először játszhattunk a mérkőzésen létszámhátrányban, de sikerült kivédekezniük a két percet, ami meghozta a közönség hangját és a csapat önbizalmát. Ismét támadásokig jutottunk, a 37. percben Vincze Péter révén pedig szépítéshez is. Zúgott is a lelátón a Republic-refrénje: „Még, még, még, ennyi nem elég!” Speciel erről a szlovéneknek nem szólt senki, így elmaradt a további felzárkózás, amit amúgy is nehezített, hogy a felvonás végjátékban megint emberhátrányba kerültünk a kapus Vay Ádám játéktérről kiemelt korongja miatt (1–4).

Kimondottan paprikás hangulatban vette kezdetét a záró harmad, egymást érték a törlesztések, de a kiállítások is. Ebből felváltva profitált mindkét együttes, Vay továbbra is stabilan teljesített, így nem nőtt a hátrányunk, de nem is csökkent, mert hiába támadtunk, a kapu előtti határozottság és pontosság hiányzott. Az idő közben pörgött és nem nekünk dolgozott, becsülettel küzdöttünk, mentünk, de az amúgy csökkenő iram mellett ezúttal még valami más is hiányzott a magyar gépezetből. A huszáros hajrára is kevés esélyt maradt, amikor Erdély Csanád az 55. percben kiült két percre a büntetőpadra, örülhettünk, hogy nem nőtt a különbség, de a szlovén befejezések ekkor már ugyancsak nélkülözték a koncentrációt. Miután kiegészültünk, az 58. percben Szongoth és Laskawy Ferenc akciója viszont magyar gólt ért. Támadásban maradtunk az újabb gólért, már kapusunk lehozatala után. Horváth Bence kapott még emberes ütközést, ami után úgy kellett a társaknak lekísérni őt a jégről, és 20 mp-ra még emberelőnyhöz jutottunk, de sokra már nem mentünk vele (2–4).

A magyar jégkorong-válogatott újkori történetében három sikertelen kísérlet után negyedszer próbálja meg kiharcolni a bennmaradást a legjobbak között. Mire számít? Ezúttal megtörik a rossz sorozat, simán bennmaradunk.

Nehezen kiharcolt, a végletekig kiélezett versenyfutásban tudjuk meghosszabbítani a tagságunkat.

Sajnos ezúttal is kiesünk, de szorosan ott leszünk a mezőny második fele mögött.

Úgy búcsúzunk simán, hogy nyomot sem sikerül magunkról hagyni.

A Veletek bárhova turné teljes programja:

Az elit-világbajnokság május 9-én kezdődik, a csoportkör 20-án, a torna 25-én ér véget. A magyarok a dániai csoportban szerepelnek, és a házigazdák mellett megmérkőznek a csehekkel, a svájciakkal, az amerikaiakkal, a németekkel, a norvégokkal és a kazahokkal. Az első négy negyeddöntőbe jut, az utolsó kiesik a sportági másodosztálynak megfelelő divízió 1/A-ba.

A magyarok újkori történetük során negyedszer szerepelhetnek az A csoportban, 2009-ben Svájcban, 2016-ban Szentpéterváron és 2023-ban Helsinkiben nem sikerült kivívniuk a bennmaradást.

(Borítókép: MJSZ / Tumbász Hédi)