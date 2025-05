Nézőrekord mellett kaptak ki férfi hokisaink a világ egyik legjobb válogatottjától

A nyolc állomásból álló turnén a magyarok kivétel nélkül olyan riválisokkal találkoztak, amelyek A csoportos vb-résztvevők.

A nyolc fellépésen összesen öt különböző ellenfelünk volt. A felkészülés elején Ausztriát győztük le kétszer (Székesfehérváron 4–2-re, másnap Ajkán 5–1-re), majd egy héttel később egy vb-ellenfélnél, Norvégiánál bizonyultunk jobbnak a két összecsapáson (Győrben 5–3, egy nappal később Szombathelyen 2–0 lett ide).

Utóbbi három helyszínen ezekkel a találkozókon mutatkozott be a felnőtt magyar válogatott.

A norvégok után Miskolc és vb-házigazdánk, a dánok következtek, akiktől előbb kikaptunk 6–2-ra, majd másnap 4–2-vel összejött a visszavágás a magyaroknak. Múlt hét pénteken aztán a szlovénokkal csaptak össze férfi hokisaink a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban, mégpedig telt ház előtt. Végül a kevesebbet hibázó ellenfél nyert 4–2-re.

A magyar válogatottból biztos vb-kerettagnak gondolt kulcsemberek sora Bartalis István, Stipsicz Bence, Sebők Balázs, Nemes Márton) esett ki már a felkészülés előtt különböző okok miatt, majd Sofron István az első meccsen összeszedett sérülés miatt dőlt ki. Hári János sokáig külön munkát végzett, először a szlovének ellen játszhatott, ahol a szakvezetés ismét számított a 16 éves Szongoth Dománra aki igazoltan volt távol egy hétig, és segítette bennmaradáshoz az U18-as válogatottat.

Így érkeztünk el a Veletek bárhova turné utolsó, nyolcadik állomásához. Az elmúlt két évhez hasonlóan Budapesten, a magyarok ellen zárta vb-felkészülését a világelső Kanada, amely vasárnap az osztrákokat győzte le könnyedén Bécsben.

Ez a párosítás 2023-ban és 2024-ben is vonzotta az embereket az MVM Dome-ba, tavalyelőtt (14 756) és tavaly (14 925) is megdőlt a nézőcsúcs a sportág itthon íródó történelmében. A szervezők előzetesen arra számítottak, hogy idén is megdől a csúcs, ugyanis kiderült, hogy ezúttal a történelem egyik legjobb jégkorongozójával is találkozhatnak a magyar szurkolók.

Magyar idő szerint hétfőre virradóra vált hivatalossá, hogy Sidney Crosby, a Pittsburgh Penguins csapatkapitánya, a háromszoros Stanley-kupa-győztes, kétszeres olimpiai, egyszeres világbajnok és világkupa-nyertes szupersztár is csatlakozik a kanadai kerethez.

A világ egyik legjobb játékosa végül kihagyta a budapesti összecsapást

Crosby hétfő késő este érkezett meg Budapestre, Dean Evason szövetségi kapitány ezért aznap nem tudta megígérni, hogy a klasszis center másnap beöltözik a magyarok elleni mérkőzésre. A szakvezetés a magyar szurkolók bánatára végül úgy döntött, hogy a rutinos játékos bevetését nem kockáztatják meg, ezzel nullára csökkentették a sérülés kockázatát a csapatkapitány esetében.

Rajta kívül a Colorado ikonja, Nathan MacKinnon is csatlakozik majd a kanadai kerethez (aki egyébként Crosby egyik legjobb barátja), de ő már csak a világbajnokság B-csoportjának a helyszínén, Stockholmban. Ugyanígy tesz a Minnesotából visszavonuló Marc-André Fleury is, aki szintén elfogadta a kanadai meghívót. A rutinos, háromszoros Stanley-kupa-győztes kapus korábban még soha nem szerepelt világbajnokságon, most azért jön át Európába, mert szeretne még egyszer egy csapatban játszani Crosbyval, ők ketten hosszú éveken át csapattársak voltak Pittsburghben.

Velük ellentétben a kétszeres világbajnok Ryan O’Reilly játéka biztos volt Budapesten, a Nashville csatára 2019-ben nyerte meg a Stanley-kupát a St. Louisszal. Brandon Montour tavaly a Floridával lett bajnok az NHL-ben, a hátvéd célja, hogy aranyérmet nyerjen a vb-n.

A bombaerős kanadai keretből még sok játékost ki lehetne emelni, a jövőt többek között Macklin Celebrini képviseli, akit a San José Sharks vitt el 1/1-re a tavalyi drafton. A fiatal játékos az NHL alapszakaszában 70 mérkőzésen 25 gólt és 38 asszisztot jegyzett, úgy, hogy még nincs 19 éves.

A hangolódás már 16:00-kor elkezdődött a meccsre az MVM Dome előtti területen, majd jött a vörös szőnyeges bevonuló. A kanadai csapat két részletben érkezett meg, majd következett a magyar válogatott, a vonulás ideje alatt a játékosok és stábtagok aláírásokat osztogattak, és persze közös fotókat is lehetett kérni tőlük.

Közben az arénában és a szabadban is zajlottak az aktivitások, ahogy azt a nagy eseményeknél már megszokhattuk, volt például arc- és korongfestés; floorball- és streethockey-pálya; graffiti-, puzzle- és reflex-fal; Playstation Lounge és 360° Szelfi Pont.

A kiválóan kezdő kanadaiak lendületét az elvett gól sem törte meg

Az első nagy helyzet nagyjából három perc elteltével Will Cuyle előtt adódott, de szépen védett a magyar kaput őrző Bálizs Bence. Két perccel később Papp Kristóf egy szép indítás után közel állt a vezetés megszerzéséhez, de Dylan Garand kapus jól állta a sarat. A helyzet ellenére Kanada dominálta a harmad első felét, ami nemsokára majdnem egy gólban is megmutatkozott. Zach Boychuk egy szép átadást követően kihasználta, hogy Bálizs nem tudott visszaérni a a kapu másik oldalára. A gólt visszanézték, és végül les miatt érvénytelenítették. A meccs képe nem változott tíz perc alatt kilenc lövése volt a vendégeknek, míg Magyarországnak csupán Papp próbálkozását lehetett feljegyezni.

Boychuk végül megkapta a gólját, egy kisebb védelmi lemaradás után zavartalanul kapta a korongot a kapu közelében, majd egy szép húzással becsapta Bálizst (0–1). Ezután vérszagot kapott az észak-amerikai csapat, és másfél minutummal később már Porter Martone duplázta meg az előnyüket (0–2).

Az első harmad hátralévő idejére már egy fokkal visszább vettek a vendégek, ennek ellenére árulkodó volt, de korántsem meglepő, hogy a lövések aránya 4:17 volt Dean Evason fiai számára.

10 Bálizs Bence kapus (b2), a kanadai Barrett, Hayton (b) és Will Cuylle (j2)

A második játékrész végére felbátorodtak a magyarok, de a góltalanság megmaradt

A második harmad sem indult fényesen, két perc után gáncsolás miatt két percre elköszönt a csapat Nagy Krisztiántól. Nem sokkal később pedig már Noah Dobson próbált szerencsét távolról, aminek a vége egy óriási gól lett (0–3). A játékrész felénél kicsit összerántotta magát a magyar csapat, kétszer is sikerült komolyabb helyzetbe kerülni az ellenfél támadóharmadában, azonban lövésig egyszer sem jutottak el, az utolsó passzok előtt rendre rossz döntést hoztak a támadók.

Nem sokkal utána Németh Kristóf indulhatott meg egy az egyben a kanadai kapura, de az utolsó pillanatban gyönyörűen nyúlt a magyar játékos ütője elé az egyik védő. A mérkőzés kezdete óta most volt a leghangosabb a hazai közönség, zengett is a Ria, Ria, Hungária!, nem jogtalanul, közel járt a gólszerzéshez Majoross Gergely csapata. Ezt Kanada is érezte, a 33. percben Travis Konecny gyorsan vágott egy gólt, aminél esélye sem volt a védésre a kapusnak (0–4).

Az állás ellenére azért volt minek örülni, ugyanis az MVM Dome-ba 16.394 néző váltott jegyet, ami abszolút nézőcsúcs a magyar jégkorong történetében!

A két gyors góljával hamar pontot tett a mérkőzés végére a vendégcsapat

Az utolsó harmadban mindkét oldalon adódtak helyzetek, a 45. percben aztán kettő az egyben támadhatott Magyarország, azonban a csapatkapitány Erdély Csandád nem tudta gólra váltani a lehetőséget. Négy perccel később pedig büntetett is a világ legjobb csapata, egy gyönyörűen kijátszott akció után Travis Sanheim ütötte be a korongot gyakorlatilag üres kapuba (0–5) . Majd nem több mint 28 másodperccel később jött az újabb csapás, Ryker Evans távoli lövésébe Celebrini nyúlt bele gólt érő mozdulattal (0–6) .

Laskawy Ferencnek még sikerült nem sokkal a vége előtt jó helyről rábombáznia egy lövést, de gól ebből sem született. A meccs utolsó nagy sanszát pedig Papp is kihagyta,

Ezzel a magyar válogatott 6–0-s vereséget szenvedett Kanadától a Veletek Bárhova felkészülési turné utolsó felvonásán.

A találkozó után a magyar szövetség visszavonultatta a nemzeti csapattól Kiss Dánielt, aki 70-szer húzta magára a címeres mezt.

10 Bálizs Bence kapus (b) és Mihalik András

Jégkorong

Felkészülési mérkőzés

Magyarország–Kanada 0–6 (0–2, 0–2, 0–2)

Gólszerzők: Boychuk (11.), Martone (12.), Dobson (25.), Konecny (33.), Sanheim (49.), Celebrini (49.)

A Veletek bárhova turné teljes programja:

Az elit-világbajnokság május 9-én kezdődik, a csoportkör 20-án, a torna 25-én ér véget. A magyarok a dániai csoportban szerepelnek, és a házigazdák mellett megmérkőznek a csehekkel, a svájciakkal, az amerikaiakkal, a németekkel, a norvégokkal és a kazahokkal. Az első négy negyeddöntőbe jut, az utolsó kiesik a sportági másodosztálynak megfelelő divízió 1/A-ba.

A magyarok újkori történetük során negyedszer szerepelhetnek az A csoportban, 2009-ben Svájcban, 2016-ban Szentpéterváron és 2023-ban Helsinkiben nem sikerült kivívniuk a bennmaradást.

Bálizs Bence kapus (b) és a kanadai Barrett Hayton a Magyarország - Kanada férfi jégkorong világbajnoki felkészülési mérkőzésen az MVM Dome-ban 2025. május 6-án.