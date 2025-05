Tokaji Viktor kérdésünkre szakmai és emberi érveket is felsorakoztatott, hogy erre miért nincs feltétlenül szükség, és ennek apropóján miért nem került rá sor.

„Leginkább az a magyarázata, hogy tizenhat év telt el azóta, és a mi időnkben még teljesen más hokit játszottunk. Amit én abból az időből elevenítek fel emlékként, az ma már nem állja meg a helyét. Sokkal nagyobb sebességgel koriznak, hoznak döntéseket a játékosok, így a meccs tempója is nagyobb, a jégen irányított káosz zajlik. Mi a felkészítés során inkább erre koncentrálunk, és készítjük fel a játékosainkat, úgy az idősebbeket, mint a fiatalabbakat, hogy ebben az irányított káoszban a miénk legyen a dominánsabb csapat. A fiatalabbak életkorukból fakadóan még inkább a sportág mai változatába szocializálódtak, de amúgy is fogékonyabbak az újdonságokra, a változásokra. Mind közül a legfiatalabb Szongoth Domán, aki ott van a sűrűjében rendesen, lassan már egy éve tagja a felnőtt válogatott keretének is, miközben klubszinten továbbra sincs felnőtt meccse. Az pedig, hogy ki hogyan dolgozz fel egy ilyen szereplést a kirakatban, úgy a pályán, mint éppen a meccs előtt vagy után, arra nehéz, de talán lehetetlen jó tanácsokkal szolgálni.”

Tokaji Viktor kiemelte: ez leginkább személyiségfüggő, mert sokan sokféleképpen reagálnak rá.

És itt is visszatérnék az életkorbeli különbségre, amíg nekünk az A csoportos szereplés volt karrierünk csúcsa, ott már kifelé mentünk a profi világból, volt a csapatból, aki konkrétan Svájcban jelentette be a visszavonulását, addig a most első A csoportos vb-jükre készülő játékosok többsége nagyon fiatal, nekik ez a lehetőség pályafutásuk elején adatott meg.

Tokaji Viktor ráadásként azt is hozzátette:

mindezt már egy olyan időszakban, amikor a magyar jégkorong színvonala közelebb van a nemzetközi szinthez, mint volt az ő korukban.

Svájcban a magyar válogatott hat mérkőzést játszott, mind a hatszor vesztesen hagyta el a terepet. Örökre emlékezetes maradhat a csoportkörös nyitómeccs, amikor 4–3-ra maradtunk alul a jóval erősebb szlovákokkal szemben, majd közvetlen utána a 9–0-s vereség Kanadától. Utóbbi játékosai a lefújás után úgy nyilatkoztak: négy-ötgólos biztos vezetésnél már tartalékolni akartak a további erőpróbákra, de olyan szurkolás érkezett a magyar tábor részéről a lelátóról, hogy nekik olyanban karrierjük során még nem volt részük, így egyszerűen képtelenek voltak visszavenni a tempóból.

Arra a kérdésre, hogy Tokaji Viktor életében halványul a Svájcban történtek emléke vagy sem, a szakmai stáb oszlopos tagja úgy fogalmazott: inkább az jut eszébe sokszor, hogy

a 2008-as, feljutást eredményező „szapporói csoda” milyen sűrűn és mennyi helyen köszön vissza rá, de arról nagyságrenddel kevesebbet hall, hogy mi történt Zürichben.

Ahová ráadásul már korszakos kulcsembere, a vb-rajt előtt másfél hónappal tragikus hirtelenséggel elhunyt ifjabb Ocskay Gábor nélkül utazott el a Pat Cortina szövetségi kapitány által irányított együttes.

„Szentpéterváron már ugyancsak a szakmai stáb tagja lehettem, de ahogy előtte és utána is, külföldi szövetségi kapitányunk volt. Az azóta eltelt kilenc évben rengeteg tapasztalatot szerezhettem edzőként, ennek köszönhetően már teljesen más, komplexebb feladatokkal bíz meg a mostani szövetségi kapitány.”

Aki ugye nem mellékesen ezúttal szintén magyar szakember. Mert ilyenre sem volt még példa a magyar jégkorong-válogatott életében A-csoportos vb-szerepléseken: 2009-ben a már említett Pat Cortina irányított, aki a múlt hónapban a női válogatottat irányította az elit vb-n, 2016-ban kanadai honfitársa, Rich Chernomaz, míg 2023-ban az amerikai Kevin Constantine. A '16-os szakmai stábnak Majoross is tagja volt már.

„Ami még szintén sokszor jut eszembe, és beszélünk róla akár Majoross Gergővel, hogy A csoportba feljutó csapatunk már van, az oroszok és a fehéroroszok kiesésével most már olyan is van, amelyik ingázott, tehát azonnal, egyéves kihagyással visszajutott. A következő ilyen lépés az lesz, amelyik bennmarad. Vajon azt a sportági csodát, mert a mi szintünkön mindenképpen csodaszámba megy majd, kinek az arcához lehet kapcsolni kapitányként, edzőként, játékosként?”

A magyar jégkorong-válogatott újkori történetében három sikertelen kísérlet után negyedszer próbálja meg kiharcolni a bennmaradást a legjobbak között. Mire számít? Ezúttal megtörik a rossz sorozat, simán bennmaradunk.

Nehezen kiharcolt, a végletekig kiélezett versenyfutásban tudjuk meghosszabbítani a tagságunkat.

Sajnos ezúttal is kiesünk, de szorosan ott leszünk a mezőny második fele mögött.

Úgy búcsúzunk simán, hogy nyomot sem sikerül magunkról hagyni.

Tokaji Viktor szerint az elmúlt évek tendenciái azt mutatták, hogy zárult már az olló a magyar, valamint az A csoport második felébe tartozó válogatottak között.

Szentpéterváron, 2016-ban összejött az első győzelem – a fehéroroszok ellen nyertünk 5–2-re –, de azon kívül hat vereségünk volt, így csoportunkban utolsóként végeztünk, és estünk ki. Legutóbb, két évvel ezelőtt Tamperében viszont már két meccsen szereztünk pontot, a franciák ellen mindjárt kettőt, miután hosszabbításban legyőztük őket. Ezzel az utolsó pillanatig nyílttá tudtuk tenni a bennmaradást, és a hetedik meccsünket végül a szétlövés döntötte el, az osztrákok javára.

És a mostani felkészülési időszak is azt mutatja, abszolút versenyképesek vagyunk olyan válogatottakkal, amelyek pár éve még egészen biztosan előttünk jártak.

Persze a múltbéli eredményekből és a felkészülési időszakban történtekből még mindig nehéz megjósolni, hogy mi lesz majd velünk élesben, tétmérkőzésen. Ez úgy is a pályán dől el az eredmények ismeretében. Mi leginkább arra összpontosítunk, hogy a magyar hoki identitása, összetartó ereje látszódjon meg, hogy történjék bármi, impulzust tudjunk hagyni magunkról a hokis világban.

Az elit-világbajnokság május 9-én kezdődött, a csoportkör 20-án, a torna 25-én ér véget. A magyarok a dániai csoportban szerepelnek, és 10-én kezdenek a németekkel. Együttesünk még megmérkőzik a házigazdákkal, a csehekkel, a svájciakkal, az amerikaiakkal, a norvégokkal és a kazahokkal. Az első négy negyeddöntőbe jut, az utolsó kiesik a sportági másodosztálynak megfelelő divízió 1/A-ba.

A magyarok újkori történetük során negyedszer szerepelhetnek az A csoportban, 2009-ben Svájcban, 2016-ban Szentpéterváron és 2023-ban Helsinkiben nem sikerült kivívniuk a bennmaradást.

Jégkorong, világbajnokság 2025

A magyarok menetrendje

május 10. (szombat): Németország–Magyarország 16.20

május 11. (vasárnap): Egyesült Államok–Magyarország 12.20

május 13. (kedd): Kazahsztán–Magyarország 20.20

május 15. (csütörtök): Csehország (címvédő)–Magyarország 20.20

május 16. (péntek): Magyarország–Dánia 16.20

május 18. (vasárnap): Magyarország–Svájc 20.20

május 19. (hétfő): Magyarország–Norvégia 20.20

Az utazó csapat

kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák)

Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák) hátvédek: Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, amerikai/ECHL), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE)

Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, amerikai/ECHL), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE) csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Laskawy Ferenc (UTE), Mihalik András (DEAC), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Iowa Heartlanders, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

A Veletek bárhova turné eredménysora:

