Vereséggel nyitottak hokisaink a vb-n, megilletődött kezdés után hiába találtunk magunkra

Az erőviszonyok ismeretében a magyarok az esélytelenek nyugalmával várhatták első fellépésüket a világbajnokságon, tekintve, hogy tétmérkőzésen még sosem sikerült legyőzniük a németeket, akikkel 21-szer találkoztak, az egyetlen magyar győzelem pedig barátságos mérkőzésen született, még 1940-ben, de ez legalább Németországban, Garmisch-Partenkirchenben. Közös a két csapat közelmúltjában, hogy a magyarokat újkori történetük összes vb-szereplése során összesodorta az élet a németekkel.

Bernben (2009) az alsóházi, kiesésről döntő csoportkörben 2–1-re, majd az időközben megváltozott lebonyolításnak köszönhetően a csoportkörben előbb Szentpéterváron (2016) 4–2-re, míg Tamperében (2023) 7–2-re maradtunk alul.

Ami ezeken a tornákon a magyar vb-rajtokat illeti, pontot ugyan egyik alkalommal sem szereztünk, a bőrünket azért nem adtuk olcsón: a Zürich elővárosának tekinthető Klotenben például Szlovákiát dolgoztattuk meg (4–3 lett oda) kezdésnek. Hét évvel később ugyancsak északi szomszédainkkal nyitottunk, és ilyen szoros végeredményt nem sikerült ugyan elérnünk (akkor 4–1 lett oda), végig álltuk a sarat, és 57:43-ig még „csak” közte kettő volt a különbség (3–1). Legutóbb mostani házigazdánkkal, a dánokkal meccselhettünk, akik kétgólos előnyhöz jutottak, mire a most sérülés miatt a felkészülés első meccsén kidőlt Sofron István találatával a 47. percben szépítettünk, és hátrányunk egygólosra csökkent. Utána óriási helyzetünk volt az egyenlítéshez is, gólt azonban az ellenfél ütött az 52. percben, az eredmény a későbbiekben már nem változott, 3–1-re nyert Dánia.

A felkészülési időszakban öt, hozzánk hasonlóan ugyancsak A csoportos riválissal hét különböző helyszínen összesen nyolc meccset játszottak a magyarok, öt győzelem és három vereség került be a sportági történelemkönyvekbe. A németek tavasszal a közvetlen felkészülést szolgáló időszakban hét meccsen léptek jégre, az osztrákokat mindkétszer legyőzték – őket mi is –, a szlovákokkal egy győzelem/egy vereség lett a mutató, a vb-címvédő csehektől úgy kaptak ki kétszer, hogy gólt sem lőttek (elsőre 7–0-s megsemmisítő vereséget mértek rájuk, két nappal később 1–0 lett a vége), zárásként pedig múlt vasárnap az amerikaiaktól kaptak ki 5–2-re.

Kezdésnek magyar kiállítások és német gólok

A rutinos Galló Vilmost nem nevezték a meccsre a magyarok, akiknél a kapuban ezúttal Bálizs Bence kezdett, aki két éve a mieink legjobb teljesítményét nyújtotta Tamperében, és tavaly Bolzanóban is hatékonyan segítette a feljutást. Szükség is volt a stabil teljesítményre a magyar kapuban, már az 50. másodpercben játékba kellett avatkoznia, ráadásul magyar kiállítást is hozott a német akció. Bálizs azonban magabiztos maradt, a lecsorgóknál pedig a védelem segítette ki, vagy éppen a kapuvas. A 7. percben újabb német emberelőny jött, a rivális gyorsan felállt, és játszotta a korongot, de a magyar védelem az újabb két percet is letudta kapott gól nélkül. A 11. percben viszont már nem volt pardon: úgy támadtunk le az ellenfél térfelén, hogy középen lyukas maradt a védelem, ezt kihasználva két német vitte a korongot Bálizsra, aki Dominik Kahun lövésével szemben már tehetetlen volt.

Sok és hangos német foglalt helyet a lelátón, ünnepeltek is, a magyarok viszont versenyképesek voltak a nézőtéren, és a jégen lévő honfitársak sem vallottak szégyent. Bár támadást vezetni nem volt időnk és erőnk, a rivális hatékonyan szerezte vissza a korongot, mielőtt azzal bármi veszélyt jelentettünk volna.

A 17. percben a németek megduplázták az előnyüket. A magyar kapu mögött indult a letámadásuk, nem tudtunk felszabadítani, majd korongot vesztettünk, Lukas Reichel lövéshez jutott, de inkább a tökéletes kiszolgálást választotta, Joshua Samanski pedig éles szögből, középről a kapu rövid felsőjébe emelt. Bálizs nem tudott átérni a lövésre (2–0). A mieinknek két lövése volt az ellenfél kapujára, a németeknek 11.

Kiegyenesedtek a magyarok, de a vége akkor is ugyanaz lett

A második harmad elején másfél perc alatt több zavart jelentettünk az ellenfél kapujára, mint az első harmadban összesen, és erőnkből megmaradt a következő percekre is. Egyértelműen mi kezdeményeztünk, a németek kontrákat vezettek. A 26. percben Terbócs István a német kapu mögött gáncsolt egy letámadásnál két percért cserébe, majd a 27. percben parázs német tűzijáték után ismét a magyar kapuba került a korong Yasin Ehliz révén. A magyar stáb azonban challenge-et kért – megkockáztatva egy újabb kiállítást –, majd bő két perc után visszavonták a gólt. Újabb fél perc telt el, amíg az eredményjelzőn is lekövették a változást... Utána a németek is megkapták az első kiállítást, a négy a négy ellen játékot követően a magyarok fél percig még emberelőnyhöz jutottak. Sokra viszont a korongjáratáson kívül nem mentek vele, de legalább visszanyertük a lendületünket és az önbizalmunkat: akár öt az öt ellen is felálltunk a rivális harmadában. A 35. percben azonban újabb német gól jött. Akkor Vincze Péter bonyolódott bele a játékba, aminek német ziccer és ismét pazar kiszolgálás lett a vége, Maximilian Kastner önzetlen passzát Lukas Kalble váltotta gólra, miután a nem túl jó lövése átcsorgott Bálizson. Teljes emberelőnyhöz jutottak a magyarok, de érdemi lövést csak egyet, azt is a legvégén tudtunk kapura küldeni, majd a 40. percben rosszul cseréltünk, a három a kettő elleni akciót pedig góllal büntette Frederik Tiffels (4–0). Ebben a harmadban magyar részről bőven több volt – 12 kapura lövésünkre volt 8 az ellenféltől –, de az eredményt tekintve meg ugyanaz.

10 Fabio Wagner Galéria: Magyarország - Németország jégkorong mérkőzés (Fotó: David W Cerny / Reuters)

A játéknap további mérkőzéseiről itt olvashat!

A magyar jégkorong-válogatott újkori történetében három sikertelen kísérlet után negyedszer próbálja meg kiharcolni a bennmaradást a legjobbak között. Mire számít? Ezúttal megtörik a rossz sorozat, simán bennmaradunk.

Nehezen kiharcolt, a végletekig kiélezett versenyfutásban tudjuk meghosszabbítani a tagságunkat.

Sajnos ezúttal is kiesünk, de szorosan ott leszünk a mezőny második fele mögött.

Úgy búcsúzunk simán, hogy nyomot sem sikerül magunkról hagyni.

Herningben a helyzet változatlan: ikszes mezőnyjáték mellett német gól a harmadik harmad elején

Ismét egálos mezőnyjáték mellett vette kezdetét a záróharmad, a 46. perc pedig újabb német gólt hozott. A magyar védelem nem tudott időben visszazárni a kettő az egyes német akciónál, ezúttal Patrick Hager nem lőtt jó helyzetből, hanem passzolt. Alexander Ehlnek az üres kaput kellett eltalálnia, ő pedig nem hibázott. Miként a 49. percben Ambrus Gergő sem, aki formás adogatás végén – az előkészítésben Hári János játszott Ortenszky Tamáshoz – hét méterről a kapu jobb oldalába lőtt közelről.

A magyar gól meghozta a magyar tábor életkedvét, ismét hangulat költözött a lelátóra, a jégen a hokisok pedig nem fáradtak, mentek tovább becsülettel.

Ebben a kedvükre játszott, hogy az iram esett egy keveset. Védenivalója azonban a két kapus közül ezúttal csak Bálizsnak akadt. Az 55. percben emberhátrányba kerültünk: egy intenzív német ütközés után Szongoth Domán bottal leütközve öt németet is fegyelemre, tiszteletre és sportszerűségre intett. Az emberelőnyt a németek nem erőltették és komplikálták túl, meg is úsztuk a két percet különösebb izgalmak nélkül. A végére nem maradt semmilyen izgalom, részünkről fizikailag és mentálisan is elfogyott az erő, a németek pedig megvoltak a meccsel további pluszok nélkül is, a 60. percben azért így is megadták a kegyelemdöfést. Nem tudtunk felszabadítani, a szemfüles Dominik Kahun pedig ismét beköszönt Bálizsnak (6–1).

10 Galéria: Magyarország - Németország jégkorong mérkőzés Fotó: David W Cerny / Reuters

Jégkorong, világbajnokság 2025

Magyar eredmény és menetrend:

május 10. (szombat): Németország–Magyarország 6–1 (2–0, 2–0, 2–1)

(2–0, 2–0, 2–1) május 11. (vasárnap): Egyesült Államok–Magyarország 12.20

május 13. (kedd): Kazahsztán–Magyarország 20.20

május 15. (csütörtök): Csehország (címvédő)–Magyarország 20.20

május 16. (péntek): Magyarország–Dánia 16.20

május 18. (vasárnap): Magyarország–Svájc 20.20

május 19. (hétfő): Magyarország–Norvégia 20.20

A magyar nemzeti válogatott összes mérkőzését élőben közvetíti a Sport 1.

A magyar vb-csapat

kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák)

Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák) hátvédek: Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, amerikai/ECHL), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE)

Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, amerikai/ECHL), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE) csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Laskawy Ferenc (UTE), Mihalik András (DEAC), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Iowa Heartlanders, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

A Veletek bárhova turné eredménysora:

(Borítókép: A német Lukas Kalble a harmadik gólját lövi 2025. május 10-én. Fotó: David W Cerny / Reuters)