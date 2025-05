Jégkorong-vb: Magyarország–Németország 1–5 – ÉLŐ

Egy szép indítás után rosszul helyezkedtek a magyar védők, így a németek kettő a semmire támadhattak, a kiugrást Dominik Kahun gólja zárta le, itt már Bálizs is tehetetlen volt. Kahun is rendelkezik NHL-es tapasztalattal, a Chicago, a Pittsburgh, a Buffalo és az Edmonton játékosa is volt a világ legerősebb bajnokságában.