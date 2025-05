Magyar hokikapitány a németek elleni 1–6-ról: Nem dolgoztunk okosan

„Sok energiát tettünk bele ebbe a meccsbe, sokat dolgoztunk egy sokkal előttünk járó ellenféllel szemben, az viszont nem valósult meg, hogy okosan dolgozzunk” – mondta a Nemzeti Sportrádiónak adott nyilatkozatában Majoross Gergely. „Az első 6-8 percben megilletődöttek voltunk, de ez egy ilyen fiatal, tapasztalatlan csapattól elfogadható lehet. A második harmadra jól reagáltunk, sok helyzetet tudtunk kidolgozni, de éppen ebben a szakaszban nem voltunk okosak, hoztunk két rossz döntést, és lekontráztak bennünket. Ez a része borzasztó volt, és végül nem tetszett az sem, ami az eredményjelzőn állt, mert ebben a meccsben nem volt mínusz öt gól.”

A szövetségi kapitány hozzátette, óriási dolog, hogy ilyen csapatokat meg tudnak lepni, viszont extrém módon a legjobbját kell nyújtania a csapatának, és még a „csillagok állásának” is jónak kell lennie, hogy legyen esély a győzelemre.

„Sokat kell tanulnunk és javulnunk meccsről meccsre, hogy készen álljunk a legjobbunkra” – mondta.

A gólszerző Ambrus Gergő a magyar szövetség Facebook-oldalán elárulta, hogy a vb előtt betegséggel küszködött, a többiek előtt kapta el, de ezzel szerencséje volt, mert volt olyan társa, akinek a betegség a vb-jébe került.

Nehéz volt a kezdés, inkább mentálisan, és kicsit félénkek is voltunk. Utána kezdtünk a koronggal is játszani, éreztük, hogy így is tudunk megoldani dolgokat, nem kell eldobálni. Ekkor már nekünk is voltak helyzeteink, és így ilyenből tudtam betalálni