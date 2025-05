Biztató kezdés után a második meccsét is elveszítette a hokiválogatott az elitvébén

A magyar válogatott szombaton Németország ellen játszotta az első mérkőzését a 2025-ös világbajnokságon. A mieinknek voltak fellángolásaik, különösen a második harmad elején, de Majoross Gergely szövetségi kapitány szerint éppen abban a periódusban nem voltak okosak a jégen lévők, hoztak két rossz döntést, és lekontrázták őket. A vége 6–1 lett oda, a becsületgólunkat Ambrus Gergő szerezte a harmadik harmadban.

A fiúk nem pihenhettek sokat, a németek ellen 16:20-kor kezdtek, vasárnap 12:20-kor pedig már jött az Egyesült Államok elleni meccs, ami még nehezebbnek ígérkezett, mint az egy nappal korábbi összecsapás.

A találkozó esélyeseinek abszolút a tengerentúliak számítottak, tekintve, hogy a magyaroknak tétmeccsen soha nem sikerült legyőzniük őket.

A két csapat először 1939 februárjában találkozott egymással, akkor 3–0-ra nyert az ellenfél. A 2016-os világbajnokságon szintén az USA nyert 5–1-re, két évvel ezelőtt (értelemszerűen szintén az A csoportos vébén) pedig 7–1-re kaptunk ki a világ egyik legjobb válogatottjától (azon a mérkőzésen Sofron István szerezte az első gólt, aki most sérülés miatt maradt ki a vb-keretből, a győztes találatot pedig a kétszeres Stanley-kupa-győztes Nick Bonino jegyezte).

A második csoportmeccs előtt jó hírt kapott a magyar szakvezetés, visszatérhetett a csapatba Galló Vilmos, aki az elmúlt napokban betegséggel küzdött, a németek ellen még nem tudott beöltözni. Mellette Mihály Ákos is bekerült az együttesbe, ezúttal a fiatal Laskawy Ferenc és Vincze Péter maradt ki, utóbbi hibájából szerezték a harmadik góljukat a németek.

Most megvolt a remek kezdés, aztán jött a Chicago Blackhawks csatára

A kapuban is változás történt, a rotáció jegyében Bálizs Bence a kispadon találta magát, a helyét Vay Ádám vette át a vasak között. Az ellenfélnél egy kivételtől eltekintve csak NHL-es játékosok szerepeltek.

A magyar szurkolók ezúttal is kiváló hangulatot varázsoltak a csarnokba, gyakorlatilag csak őket lehetett hallani. Még hangosabbak lettek, amikor látták, mennyivel bátrabban kezdenek honfitársaik a jégen, mint tegnap.

Különösen Galló volt elemében, többször is nagyokat ütközött, és bátran vitte be a korongot az ellenfél harmadába. Szathmary Simon lövése után pedig megdolgoztattuk a Boston Bruins kiváló kapusát, Jeremy Swaymant.

Gallót aztán elvitte a hév, gáncsolásért kiszórták őt két percre a bírók. Szépen kivédekeztük az emberhátrányt, majd mi támadhattunk emberelőnyben. Mihályt sikerült lövőhelyzetbe hozni, löketét Swayman hárította.

A folytatásban is többször zavarba hozták a mieink az amerikaiakat, egyenlő létszám mellett is, ami nagy szó volt, hiszen egy topválogatottal tartották a ritmust, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Persze az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a korai kezdés nem szokott ízleni az észak-amerikaiaknak, akik most is rozsdásan kezdtek, kellett nekik 10-12 perc, amíg rendesen bemelegedtek.

Azonban a Team USA azért a világ egyik legjobb csapata, mert egy pici kihagyást is azonnal megbüntet. Így történt ez most is, a 15. percben Logan Cooley lőtte be a korongot a sűrűbe, Frank Nazar (a 21 éves támadó a Chicago Blackhawks játékosa) aztán a kapu torkában belepiszkált a korongba, ami a botjáról a jobb felsőbe pattant. Majoross bosszankodott a kispad mögött, úgy érezte, elkerülhető gólt kapott a csapata. 1–0

Három perccel később már kettővel mentek a „jenkik”, egy kék vonalról megeresztett lövés után a kapu mögött helyezkedő Nazar rásöpörte Tornyai Gábor lábára a korongot, ami aztán Vay érintésével csorgott be a kapuba. 2–0

Egyre nyomasztóbb lett az amerikai dominancia a jégen

A második harmadban is harapósan kezdett nemzeti csapatunk, az első ziccer a csapatkapitány Erdély Csanád előtt adódott, a lövése középre ment, Swayman így ezt is kivédte. Utána pedig ismét jól védekeztünk emberhátrányban. Miután kiegészültünk, Michael McCarron a jégbe döngölte Garát Zsombort, sokadik visszanézésre is szabálytalan volt a Nashville Predators centere, de a bírók érthetetlen módon nem küldték ki őt két percre a büntetőpadra.

A 31. percben növelte tovább az előnyét az Egyesült Államok, a saját harmadunkban nem találtuk egy pillanatra a korongot, ami Matty Beniershez került, az ő előkészítése után Cutter Gauthier lőtt hatalmas gólt, kapáslövésére nem érhetett oda Vay. 3–0

A harmad végére mintha kiszállt volna az erő a magyar lábakból, többször is beszorultunk a saját kapunk elé, Swaymannek percekig semmi dolga nem akadt a túloldalon. A szünet előtti percekben ismét mutatott életjeleket a magyar támadójáték, de gólt nem sikerült szerezni. Közben a kapuvasnak is köszönetet mondhattunk egy ízben, miután a korong túljutott Vayon. 40 perc játék után 28–9 volt a kapura lövések aránya az ellenfél javára.

41 másodperc alatt kapott két gólt a magyar csapat a záróharmad elején

A záróharmadban gyorsan odalépett a gázra az amerikai együttes, a 42. percben nem tudtuk kihozni a korongot, Will Smith passzából Gauthier lőtt gólt, nagy erővel zúdította a korongot a bal felső sarokba (4–0). 41 másodperccel később ismét elaludtunk a kapu előtt, hárman nézték végig, ahogy Conor Garland beveri a korongot Vay kapujába. 5–0

Az amerikaiak maradtak támadásban, az egyik támadó ismét eltalálta a kapuvasat egy kapu előtti kavarodásban. Aztán az egyik bekk a kék vonalról bombázott, lövése után ismét a kapuvas segítette ki a mieinket.

Az 55. percben megint rosszul helyezkedtek a védőink, Logan Cooley üresen maradt, ezt Clayton Keller észre is vette, lőtt passzát követően a 21 éves támadó kapásból, nagy erővel lőtte ki a kapunk bal oldalát. 6–0

Az utolsó percben Swayman védett még egy hatalmasat, így megőrizte 100 százalékos védési hatékonyságát, nekünk pedig nem jött össze a becsületgól.

Folytatás kedden este Kazahsztán ellen, amennyiben azon a mérkőzésen sikerülne nyerniük a magyaroknak, akkor nagy lépést tennének a bennmaradás irányába. Most jön egy szünnap a mieinknek, lehet szusszanni, illetve lehetőség nyílik rá, hogy rendezzék a sorokat fejben.

Jégkorong, világbajnokság 2025

Magyar eredmény és menetrend:

május 10. (szombat): Németország–Magyarország 6–1 (2–0, 2–0, 2–1)

(2–0, 2–0, 2–1) május 11. (vasárnap): Egyesült Államok–Magyarország 6–0 (2–0, 1–0, 3–0)

(2–0, 1–0, 3–0) május 13. (kedd): Kazahsztán–Magyarország 20.20

május 15. (csütörtök): Csehország (címvédő)–Magyarország 20.20

május 16. (péntek): Magyarország–Dánia 16.20

május 18. (vasárnap): Magyarország–Svájc 20.20

május 19. (hétfő): Magyarország–Norvégia 20.20

A magyar nemzeti válogatott összes mérkőzését élőben közvetíti a Sport 1.

A magyar vb-csapat

kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák)

Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák) hátvédek: Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, amerikai/ECHL), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE)

Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, amerikai/ECHL), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE) csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Laskawy Ferenc (UTE), Mihalik András (DEAC), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Iowa Heartlanders, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

