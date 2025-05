Vb-újonc hokisunk szerint az amerikaiak ellen jobban játszottak, de az eredményen ez nem látszódott

Amíg tegnap az A csoportos vb-n a magyarok 6–1-es vereséget szenvedtek esélyesebb ellenfelüktől, addig ma 6–0-s vereséggel folytatták szereplésüket az amerikaiakkal szemben.

A vb-újonc Mihalik András a magyar szövetség Facebook-oldalán úgy fogalmazott: a szakmai stáb visszajelzése alapján a mai játék lényegesen jobb volt, mint egy nappal korábban a németekkel szemben.

„Ez látszódott is a csapaton, de az eredményjelzőn nem tükröződött annyira. A papírformát, az előzetes várakozásokat nem tudtuk borítani. Nem voltunk fáradtak, hajtós, korcsolyázós játékrendszerünk van és jobban beleálltunk a meccsbe, mint szombaton. Megbeszéltük a többiekkel, hogy nincs semmi ördöngöség az ellenfelekben, és ha mi is a legjobbunkat adjuk, akkor lesznek olyan periódusok, mikor fel tudjuk velük venni a küzdelmet. Igazából most is így történt helyenként. Az első két vb-mérkőzés tapasztalatszerzés volt és felkészülés a keddi, idézőjeles döntőre. Több mint két napunk van most, ezt ki kell használnunk” – mondta a debreceni Mihalik.

A magyaroknak hétfőn szünnapjuk lesz a vb-n, majd hétfőn azokkal a kazahokkal mérkőznek meg, akik kezdésnek a norvégokat múlták felül 2–1-re a bennmaradásért szempontjából fontos meccsen, míg ma 4–1-re kikaptak a németektől.

Jégkorong, világbajnokság 2025

Magyar eredmény és menetrend:

május 10. (szombat): Németország–Magyarország 6–1 (2–0, 2–0, 2–1)

(2–0, 2–0, 2–1) május 11. (vasárnap): Egyesült Államok–Magyarország 6–0 (2–0, 1–0, 3–0)

(2–0, 1–0, 3–0) május 13. (kedd): Kazahsztán–Magyarország 20.20

május 15. (csütörtök): Csehország (címvédő)–Magyarország 20.20

május 16. (péntek): Magyarország–Dánia 16.20

május 18. (vasárnap): Magyarország–Svájc 20.20

május 19. (hétfő): Magyarország–Norvégia 20.20

A magyar vb-csapat

kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák)

Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák) hátvédek: Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, amerikai/ECHL), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE)

Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, amerikai/ECHL), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE) csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Laskawy Ferenc (UTE), Mihalik András (DEAC), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Iowa Heartlanders, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

