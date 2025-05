Gálával lett meg a magyar válogatott első sikere a jégkorong-világbajnokságon

Eddig nem a magyarokról szólt a világbajnokság: a mieink Németországtól és az Egyesült Államoktól is hat gólt kaptak, miközben csak előbbi ellen tudott gólt (egyet) szerezni, így két kör után utolsó helyen állt a csoportjában – itt volt az idő tehát a javításra, a papírforma alapján Kazahsztán ellen esélye lehetett Majoross Gergely gárdájának a pontszerzésre.

A keddi ellenfél meglepetéssel rajtolt a vb-n, Norvégiát 2–1-re megverte, majd ahogyan a mieink, úgy Kazahsztán is kikapott a németektől.

A két együttes 14 alkalommal mérkőzött meg egymással, csupán egyszer győztek a magyarok, míg 13-szor vereséget szenvedtek.

Kiváló kezdés, a vb legjobb harmadát produkálták a magyarok

Majoross Gergely több helyen változtatott a vasárnapi találkozóhoz képest: a kapuba visszakerült a németek ellen védő Bálizs Bence és Vay Ádám lett a tartalék, míg Hadobás Zétény és Mihály Ákos kimaradt, Laskawy Ferenc, valamint Vincze Péter újra jégre léphetett, és a 23. születésnapját ünneplő Németh Kristóffal alkottak támadótriót.

Tizenöt másodperc sem telt a kezdés után, máris magyar találatnak örülhettünk: Henrik Nilsson vitte be a korongot középre, miközben Makszim Pavlenko kicsúszott a kapujából, védővel ütközött, elveszítette közben a botját. Nilsson okosan középre passzolt, Hári János pedig az üres kapuba lőtt, 0–1 ezzel.

Majd néhány perccel később a rivális előtt is nagy helyzet adódott, Bálizs Bence már vert helyzetben volt, de Arkadij Sesztakov a kapu mellé helyezett. Ahogyan Erdélyi Csanád is, aki gyönyörűen ugrott ki, de nem tudta az ajtó-ablak helyzetet gólra váltani, pedig ebben több volt...

A magyar közönség fantasztikusan buzdított, kiváló hangulatot teremtett a herningi csarnokban, amely a mieink által mutatott pozitív játékt látva egyre csak hangosabb lett, Zúgott a „hajrá, magyarok”, és ria, ria, Hungária!”

Nem hozta azt az őrületes iramot az első harmadban a kazah együttes, mint amire számítani lehetett, sőt, a mieink uralták a felvonást, aminek a hajrában meg is lett a gyümölcse: Horváth Bence indításával iramodott meg Terbócs István, amit először hárított a kapus, a kipattanót már nem tudta védeni, 0–2 ide egy harmad után.

Messze legjobb harmadán volt túl válogatottunk: a németek ellen minden harmadban kaptunk két gólt, az amerikaiak ellen a másodikban csak egyet, ez volt az első, hogy egyet sem. A németek ellen a záró felvonásban szereztünk egy gólt, az amerikaiak ellen egyet sem, most az első felvonásban kettőt is.

A szünet után felgyorsultak az események: emberhátrányban folytattuk a meccset, ezalatt háromszor is nagyot kellett védenie Bálizsnak, de az ellenfél kapusát is megtornáztattuk pillanatok alatt ugyanennyiszer. A harmad második felére ismét átvették a mieink a vezérszerepet, sorjában érkeztek a szebbnél szebb helyzetek, miközben emberelőnybe is kerültek, de az újabb magyar gól még váratott magára – ellenben a rivális találatával.

Szépített a rivális, de megőriztük az előnyt

Sokadjára hozták el a kazahok a bulit, majd Valerij Orehov passza után Nyikita Mihajlisz jobbról a pattogó korongot a rövid felsőbe varrja, szépítenek, ezzel 1–2. Percekkel később közel voltak az egyenlítéshez is, Mihajlisz léphetett ki teljesen egyedül, de Bálizs bottal hatalmasat hárított, így marad a minimális magyar előny az utolsó etapra fordulva (1–2).

Örömjáték és magyar gólok a harmadik harmadban

Hihetetlen: a harmadik harmad 14. másodpercében megszerezte harmadik találatát a magyar csapat, egy másodperccel hamarabb, mint a találkozó kezdetén az elsőt. Ezúttal Hári látta meg remekül a lehetőséget, a kaput megkerülő Galló Vilmos pedig balról a vas alá bombázott (1–3). A nagy önbizalomra nem volt ellenszere a riválisnak, még mindig csak három perc telt el, de jött az újabb találat a mieinktől: emberelőnyben Papp Kristóf tette be jobbról a korongot Vincze Péternek, akinek az ütőjéről be is pattant a hálóba a játékszer, 1–4!

Két nagy lehetőség is adódott a kazahok előtt, utóbbinál Panjukov állt szemben Bálizzsal, a magyar kapus viszont kesztyűjével védett hatalmasat, ezzel megőrizte a magabiztos előnyt a véghajrára fordulva. A 19. percben hat a négy ellen ellen támadtak, Orehov a kapu mögül visszatett korongot bevágta a bal felsőbe, így kozmetikázott, de a magabiztos magyar győzelmen mit sem változatott, 2–4!

Legutóbb 2023-ban, hosszabbítás után nyertünk az elitliga vb-jén, rendes játékidőben pedig kilenc éve.

Hári János történelemi tettet ért el, 1939 után ő az első magyar, aki egy meccsen három pontot szerzett, ebben az esetben egy gólt és két asszisztot jegyezve.

A magyarokra csütörtökön a címvédő csehek, pénteken a pont nélküli házigazda dánok, vasárnap az előző vb-n ezüstérmes svájciak, a hétfői csoportzáráson pedig a legyőzhetőnek tartott norvégok várnak. A nyolcasból az utolsó kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban folytatja, míg a legjobb négy negyeddöntőbe kerül.

A magyar jégkorong-válogatott újkori történetében három sikertelen kísérlet után negyedszer próbálja meg kiharcolni a bennmaradást a legjobbak között. Mire számít? Ezúttal megtörik a rossz sorozat, simán bennmaradunk.

Nehezen kiharcolt, a végletekig kiélezett versenyfutásban tudjuk meghosszabbítani a tagságunkat.

Sajnos ezúttal is kiesünk, de szorosan ott leszünk a mezőny második fele mögött.

Úgy búcsúzunk simán, hogy nyomot sem sikerül magunkról hagyni.

Jégkorong, világbajnokság 2025, csoportkör

Herning:

Az állás: 1. Németország 9 pont, 2. Csehország 8, 3. Svájc 7, 4. Egyesült Államok 6 (11–3), 5. Kazahsztán 3 (5–9), 6. Magyarország 3 (5–14), 7. Norvégia 0 (4–9), 8. Dánia 0 (4–17)

Stockholm:

Lettország–Szlovénia 5–2 (0–0, 4–2, 1–0)

Kanada–Franciaország 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)

Az állás: 1. Kanada 9 pont (16–1), 2. Svédország 9 (11–3), 3. Lettország 6, 4. Finnország 5, 5. Szlovákia 4, 6. Ausztria 2, 7. Franciaország 1, 8. Szlovénia 0

(Borítókép: A magyar Vincze Péter ünnepli negyedik gólját Galló Vilmossal, miközben a kazah Valeri Orekhov lesújtottan néz. Fotó: David W Cerny / Reuters)