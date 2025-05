A magyar hokikapitány a bravúros vb-győzelem után: Nagyjából sikerült megvalósítani a tervet

„Nyilván nagyon sok energiát kellett beletenni ebbe a mérkőzésbe, és ez sikerre vezetett. Amikor pedig egyszer-egyszer bajba sodortuk magunkat, akkor jól jöttünk ki belőle, nem úgy, mint augusztusban Pozsonyban, amikor kikaptunk tőlük. Abból a meccsből sokat tanultunk, főleg magunkról, de róluk is, hogy például védekezésből miként váltanak támadásba extrém gyorsan. Erre hegyeztünk ki mindent, ez rendben legyen ellenük. Egyetlenegy ilyen akadt ma este, de akkor meg Bálizs Bence volt a helyén. Azt gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk” – nyilatkozta Majoross Gergely a Magyar Távirati Iroda helyszíni tudósítójának.

A 23 védéssel záró Bálizs Bencének – amire utalt a szövetségi kapitány – 2–1-es vezetésnél volt egy sorsdöntő védése, így nem lett 2–2.

„Igazából tíz éve, a krakkói divízió I/A vb óta adósuk voltam, az a meccs 5–0 lett oda, volt egy kilőtt korongom és kiállítás, amiből öt a három elleni előnyük lett és belőtték. Viszont szeretek nem tartozni másnak, most így alakult. Igazából nagyon jó volt ránézni a brigádra hátulról. Folyamatosan elrontottuk a játékukat, kompaktak voltunk, dinamikusak voltunk, odaértünk mindenhova” – mondta a következő szezonban az FTC-t erősítő Bálizs.

A hárompontos (1 gól, 2 gólpassz)Hári János szerint ideális volt a kezdés, ellentétben a két korábbi meccsünkkel, ezúttal viszont már a 15. másodpercben vezettünk. Köszönhetően a honosított védőnk, Henrik Nilsson remek helyzetfelismerésének és kiszolgálásának, valamint Hári jó helyezkedésének és higgadt, pontos befejezésének. Hári szerint nagy lökést adott a válogatottnak.

„Éreztük, hogy sok van ebben a meccsben. Már Pozsonyban is nyerhettünk volna, akkor kevés helyzetből lőttek öt gólt. Most sem adtunk nekik sok helyzetet, de a védekezés most jobb volt. Igazából egy jó soruk van a kazahoknak, azt semlegesítettük” – mondta Hári, aki 134. válogatott meccsén 110 pontnál (34, 76) jár.