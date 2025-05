A magyar válogatott két harmadig bírta a világbajnoki címvédő tempóját

A magyar csapat eddig három mérkőzést játszott az elit-világbajnokságon, az első két találkozóját elveszítette, Németország és az Egyesült Államok ellen sem tudott csodát tenni, de mind a két összecsapáson voltak fellángolásai, ami jelezte, hogy a hasonló erősségű csapatok ellen lehet majd keresnivalója a jégen.

Kedd este aztán a mieink remek játékkal legyőzték Kazahsztánt, amivel óriási lépést tettek a bennmaradás felé, ami korábban még soha nem sikerült a nemzeti gárdának.

A svájciakat fordulatos meccsen hosszabbításban (5–4), a norvégokat a vártnál jóval nagyobb csatában (2–1), a házigazda dánokat viszont könnyedén (7–2) legyőző csehek ellen hivatalosan az első mérkőzését játszotta a magyar csapat, amely a jogelőd Csehszlovákiától a második világháború előtt három világbajnokságon 4–1-re, 1–0-ra és 3–0-ra kapott ki.

Lassú kezdés után az első harmad hajrájában őröltek fel minket a csehek

Nem mondhatni, hogy öldöklő iramban kezdődött volna a mieink negyedik mérkőzése, hiszen az első öt percben egyetlen kaput eltaláló lövést sem jegyezhettünk fel, a kapuba a páros mérkőzésekre beszálló Vay Ádámnak ezt követően azért gyorsan kétszer is hárítania kellett, mielőtt Szongoth Domán begyűjtötte most már szokásosnak mondható kiállítását – amit parádés védekezéssel hozott le a magyar csapat.

A harmad feléhez közeledve veszélyeztettek először a mieink, Henrik Nilsson távoli löketét hatástalanította Dan Vladar – de az egész játékrész során ez volt a mieink próbálkozása, miközben a csehek azért jöttek előre, David Pastrnák a második emberelőnysorán került nagy helyzetbe, majd Martin Necas lövésénél a kapuvas segítette ki Vayt.

Amikor már kezdhettük azt hinni, hogy megússzuk az első harmadot, jött egy szerencsétlen korongvesztés (amiben az egyik vonalbírónak is bőven volt szerepe), amiből Roman Cervenka centerezése után Pastrnak húzta be közvetlen közelről a korongot (1–0).

Két perc alatt pedig le is rendezte a meccset a favorit, az ellenfél kék vonalánál elveszített koronggal a világbajnokságon ezen a találkozón debütáló Jakub Flek lépett ki, és lőtt ziccerben a kapu jobb oldalába (2–0).

8 Galéria: Magyarország - Csehország jégkorong mérkőzés Fotó: David W Cerny / Reuters

Bátor magyar játék, szoros játékrész, óriási gól!

A második harmadban aztán kis túlzással a semmiből feltámadt a magyar csapat, és ha nem is jöttek a ziccerek tucatszámra, hét perc után csak 5–1 volt a lövések száma ide, ami akkor is megsüvegelendő, ha a rivális Cervenka szabálytalansága miatt két percre létszámhátrányba is került.

Csak a „miheztartás végett” a rivális nem egészen három perc alatt egyenlített ebben a kategóriában a kiegészülése után, és bár Vay kezdetben még állta a sarat, Petr Kodytek bombájával szemben már tehetetlen volt (3–0).

Galló Vilmos kiállítását nagyobb gond nélkül sikerült lehozni, a 36. percben pedig összejött a megérdemelt szépítés, méghozzá piszkosul nagy góllal: Vincze Péter bepasszolt korongját Mihalik András elemi erővel lőtte kapásból a jobb felsőbe (3–1).

Az első harmad 8–1-es lövési mutatójához képest ezt „csak” 14–8-ra hozták a csehek, ráadásul nem is tudták megnyerni ezt a húsz percet, így érthetően lehettek elégedettek a magyarok, és bosszúsak a címvédők.

A végére nagyon kinyílt az olló a felek között

A záró felvonás elején is igyekeztek támadásban maradni a mieink, ami után a 44. percben Pastrnák lépett ki egy kontrával, nagyon szépen elfektette Vayt, majd az üres kapuba húzta a korongot (4–1).

Neki ez már a nyolcadik kanadai pontja volt, négy-négy gólja és gólpassza van már a világbajnokságon.

Horváth Bence kissé könnyű síppal megítélt kiállítása után Ondrej Beránek került ziccerbe a kapu előtt, és a befordulát követően a jobb felsőbe lőtt (5–1), nem sokkal később Lukás Sedlák is feliratkozott az eredményjelzőre, így hiába volt kifejezetten rendben az első két harmad, a végére nagyon kinyílt az olló a felek között (6–1).

A magyar válogatott legközelebb pénteken 16.20-kor a házigazda Dánia ellen lép jégre, a bennmaradás szempontjából talán legfontosabb mérkőzésen.

8 Jakub Lauko és Horváth Bence Galéria: Magyarország - Csehország jégkorong mérkőzés (Fotó: David W Cerny / Reuters)

A többi mérkőzésen

A négy gólig jutott Sven Andrighetto vezérletével a tavaly ezüstérmes svájci válogatott simán, 5–1-re legyőzte a 2023-ban második német csapatot, amely a nyitányon 6–1-re elgázolta a mieinket.

A stockholmi csoportban a finnek kiütéses sikert arattak a szlovénok felett. A győztes együttesben a Seattle Kraken 26 éves csatára, Eeli Tolvanen ugyancsak négy gólt vágott, míg sortársa, a Chicago Blackhawks 30 éves játékosa, Teuvo Teravainen hat assziszttal végzett.

A kanadaiak az első harmadban még hiába borították fel a pályát (23–4 lövés), Ausztria vezetett az első szünetben, aztán Nathan MacKinnon duplájával fordítottak a „juharlevelesek”, és végül 5–1-re nyertek Sidney Crosbyék.

A magyar jégkorong-válogatott újkori történetében három sikertelen kísérlet után negyedszer próbálja meg kiharcolni a bennmaradást a legjobbak között. Mire számít? Ezúttal megtörik a rossz sorozat, simán bennmaradunk.

Nehezen kiharcolt, a végletekig kiélezett versenyfutásban tudjuk meghosszabbítani a tagságunkat.

Sajnos ezúttal is kiesünk, de szorosan ott leszünk a mezőny második fele mögött.

Úgy búcsúzunk simán, hogy nyomot sem sikerül magunkról hagyni.

Jégkorong-világbajnokság 2025, 4. forduló

Herning:

A csoport állása: 1. Csehország 11 pont (20–8), 2. Svájc 10 (17–8), 3. Németország 9 (16–9), 4. Egyesült Államok 8 (17–8), 5. Dánia 3 (9–18), 6. Magyarország 3 (6–20), 7. Kazahsztán 3 (6–14), 8. Norvégia 1 (9–15)

Stockholm:

Finnország–Szlovénia 9–1 (3–0, 4–1, 2–0)

(3–0, 4–1, 2–0) Kanada–Ausztria 5–1 (0–1, 2–0, 3–0)

A csoport állása: 1. Kanada 12 pont (21–2), 2. Svédország 12 (17–3), 3. Finnország 8 (16–7), 4. Szlovákia 7 (7–10), 5. Lettország 6 (10–16), 6. Ausztria 2 (7–13), 7. Franciaország 1 (5–15), 8. Szlovénia 0 (4–21)

(Borítókép: Magyarország-Csehország jégkorong mérkőzés 2025. május 15-én. Fotó: David W Cerny / Reuters)