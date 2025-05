Kétgólos előny után elolvadt a jég a magyar hokisok alatt, kiütéses vereség a dánoktól

A várakozásoknak megfelelően izgalmasan és kiegyenlítetten alakul a csoport alsó fertályában a bennmaradásért folytatott külön küzdelem. Az erőviszonyok ismeretében négy érintett fél között szerepeltek a társrendezők, illetve a magyarok is, akik a kazahok elleni alapjátékidős győzelemmel (4–2) mindjárt három ponthoz jutottak. A németektől (1–6), az amerikaiaktól (0–6) és a vb-címvédő csehektől (1–6) elszenvedett sokgólos vereségek mellett.

A dánok három mérkőzés után még nulla ponttal álltak – az amerikaiaktól 5–0-ra, a svájciaktól 5–2-re, a csehektől 7–2-re kaptak ki –, bár a papírforma azokon nem is ígért számukra pontot/pontokat. Nem úgy a folytatás. A kazahokat ők is elintézték (5–1), így hozzánk hasonlóan várták az egymás elleni randevúnkat.

A magyar és a dán együttes a két évvel ezelőtti vb-n is megütközött, akkor úgy kaptunk ki 3–1-re, hogy végig szoros meccsre kényszerítettük magasabban rangsorolt riválisunkat, és 2–1-es hátrányunknál ziccert vétettünk. Ennél sokkal közelebbi élmény lehetett a felek számára a felkészülési időszakban Miskolcon vívott duplarandevú, amelynek első, paprikás hangulatú, verekedéssel tarkított felvonásán 6–2-re kikaptunk – négy győzelem után az volt az első vereségünk a Veletek bárhová turnén –, majd másnap 4–2-es győzelemmel sikerült visszavágnunk. Egyben kellő önbizalomhoz jutni: a pontszerzést illetően akár a dánokkal szemben is lehet reális keresnivalónk.

Nem a mi esélyeinket növelte, hogy a meccs előtti napon a dánok pihenhettek, mi viszont az esti programban mérkőztünk meg a vb-címvédő csehekkel, így a regeneráció döntő kérdés lett számunkra.

A kazah meccs elején 15 másodperc alatt gólelőnyhöz, a dánok ellen 18 másodperc után emberelőnyhöz jutott a magyar csapat – a találatot Hári János szerezte, aki ezúttal a fórt harcolta ki –, de nem sokat kellett várni a gólra sem: korongszerzés után szépen megjárattuk a pakkot, majd Vincze Péter remek lövésével 15 mp alatt gólra váltottuk az emberelőnyt. A magyar ketrec előtt ezúttal Bálizs Bence kezdett, akit rögtön megsoroztak a házigazdák, kapusunk azonban a védelemmel együtt állta a sarat. A 7. percben a bátran akciózó magyarok megduplázták az előnyüket: a dán kapu mögül fonákkal visszatett passzt a bal oldalon érkező Mihalik András éles szögből, kapásból vágta be a rövid felsőbe. Ment is a dán kapuscsere... Mihalik tegnap a becsületgólunkat lőtte a vb-címvédő csehek ellen, ez a mostani még annál is szebb lövés volt, pedig már az is gyönyörűre sikeredett.

Fokozta a nyomást a házigazda, de Bálizs éber volt, a kiváló védekezés mellé pedig szerencse is párosult: blokkoló magyar botról vágódott a dán lövés után a korong a kapuvasunkra. A harmad középső részében kétszer kerültünk emberhátrányba, előbb Horváth Bence, majd Nagy Krisztián ült ki, a másodikat már kihasználta a mezőnyfölényhez jutott dán csapat, és Mikel Aagaard révén szépített. Ettől eltekintve egyenlő létszámnál erők csatáztak a jégen, de a 16. percben hiába játszhattunk két percig öt a négy ellen, alig tudtuk bevinni a korongot a támadó harmadba, ott felállni, veszélyeztetni és lőni sem tudtunk már. Jól jött a pihenő, hogy a pazar kezdés után fújjunk egy nagyot (2–1).

A második harmadban átrobogott rajtunk a dán expressz

Nos, amíg mi fújtunk, az ellenfél „vért ihatott” az öltözőben... A dánok nagy vehemenciával estek nekünk a második harmadban. Amíg tőlünk csak villanásokra és néhány erőtlen kontrára futotta, a korongot gyorsan elszedték tőlünk, addig az iramot diktáló házigazdák nemcsak kapura veszélyesen, hanem eredményesen is játszottak. A 28. percben ez a dán fölény egyenlítést ért. A harmad legnagyobb magyar helyzete ekkor, ikszes állásnál Ortenszky Tamás előtt adódott, aki épp letöltötte a kétperces büntetését, amikor saját harmadunkban korongot szereztünk, de a magyar játékos nem tudta gólra váltani a ziccert, a cserekapus Frederik Dichow mamuttal védte a jobb alsóba helyezett korongot.

A közönség biztatásától még tovább tüzelt rendezők a 35. percben 26 másodperc alatt (!) két gólt lőttek. Erre már Majoross Gergely is meghúzta a kapuscserét, érkezett Vay Ádám, de a közte kettő nem Bálizson múlt, az egész csapat fejben és testben is lassabb volt.

A mieink rendre lemaradtak, egy az egyben megverték őket, nem tudtunk visszazárni, a harmadik és a negyedik kapott gólunk pedig lecsorgó korong utáni ismétlés volt, védőnk egyiknél sem érkezett segíteni (2–4). Most jött igazán jól a szünet, hogy rendezzük sorainkat.

Nem sikerült megállnunk a lejtőn, fájóan kinyílt az olló

Tovább üldöztük a korongot és a dánokat a harmadik harmadban, a 44. percben pedig hiába zártunk vissza a hazai akciónál a kapunk elé, voltunk meg darabra, az első dán gólt jegyző Mikkel Aagaard már az üres kapunkba pofozta be a korongot.

A játékrész közepén ezúttal 28 másodperc kellett két dán gólhoz,

Aagaard már három találatnál járt. A házigazdák lendülete bőven kitartott, a miénk viszont továbbra sem került elő. Könnyen adtuk oda a házigazdáknak a játékhoz és a lövésekhez a teret, nem volt tűz a mieinkben, elmaradtak az ütközések, a piszkálások, miként a csehekkel szemben tegnap, úgy ezúttal is kiütközött a fizikai és mentális fáradtságunk, amihez a ránk eddig nem jellemző dekoncentráltság párosult. Az 53. percben majdnem sikerült kivédekeznünk egy emberhátrányt, de csak majdnem: Markus Lauridsen távoli kísérlete a kapunk bal oldalában kötött ki, Vay takarásban volt, nem látta a korongot, nem tudott reagálni. A hajrá perceire sikerült kiegyenesednünk ugyan, helyzetünk is adódott, de akkor a dánok már nem sok erőt tettek a meccsbe, előtte bőven megdolgoztak a magabiztos győzelmükért (2–8).

A bennmaradás szempontjából a magyarok szempontjából szűkült a kör és a lehetőség, az erőviszonyok ismeretében hétfőn, a norvégok elleni záró fellépésünkön kell megszereznünk a még hiányzó pontokat ahhoz, hogy meghosszabbítsuk tagságunkat az elitben.

Jégkorong, világbajnokság 2025, csoportkör, 5. forduló

Herning

Stockholm

Magyar eredmények és menetrend:

A magyar vb-csapat

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák).

Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák). Hátvédek: Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, amerikai / ECHL), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE).

Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, amerikai / ECHL), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE). Csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Laskawy Ferenc (UTE), Mihalik András (DEAC), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Iowa Heartlanders, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK).

