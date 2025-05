A vb-címvédő ellen gólt szerző magyar hokis: Ilyenkor csukd be a szemed, és lődd el

Mihalik András mérkőzés utáni értékelésében úgy fogalmazott a Magyar Távirati Iroda helyszíni tudósítójának, hogy ebből a 6–1-es vereségből sokat tudunk tanulni, és legközelebb, ha ilyen csapattal találkozunk, akkor egy fokkal már tapasztaltabbak leszünk.

„A bennmaradás a cél, és ha ugyanígy kezdünk, akkor lesz esélyünk a hazaiak ellen is, hiszen láttuk, hogy a világbajnok ellen két harmadig is megvolt. Még pontokra lenne szükségünk, hogy ne kelljen izgulnunk. A hazai szurkolókat el akarjuk hallgattatni, és mindent megteszünk azért, hogy nyerjünk” – mondta a debreceni csatár, aki 94 év után az első magyar gólütő a csehek (csehszlovákok) ellen.

A gólom improvizáció volt. Messziről lőttem el. Mondják, hogy ilyenkor csukd be a szemed, és lődd el, főleg egy cseh válogatott ellen. Ekkor még csak hat kapura lövésünk volt. Most így alakult.

A 26 védéssel záró Vay Ádám azt emelte ki, hogy két harmadig szoros volt a csata, de a csehek ezek után meglógtak.

„Csak akkor hagytak magamra a többiek, amikor a cseh csatárok eljöttek szólóban, amúgy nagyon jól zártunk. A csehek veszettül gyorsak, nem lepődtem meg, hogy így tudnak pörögni, a tavalyi világbajnokról van szó. Az amerikaiak ellen és most sem hiányzott ez a csúnya hat kapott gól.”

A gólpasszt jegyző Ortenszky Tamás szerint a gól nagy löketet adott a magyar válogatottnak, és a második harmadot így sikerült 1–1-re hozni, ami nagyon nagy dolog egy világbajnok ellen.

„Ekkor még jól is mentünk, volt önbizalmunk, tudtunk passzokat adni. A harmadik harmadra is sokat forgattak a csehek, és jó kapusteljesítmény, blokk kellett ahhoz, hogy ne legyen több kapott gól. A végére elfogyott az energia, és volt néhány hiba.”

A vb legfiatalabb játékosa, a 16 éves Szongoth Domán hangsúlyozta, hogy az első harmadban egészen jól „megölték” a csehek játékát.

„Nem nagyon volt helyük a mi védekező harmadunkban, tartották ugyan a korongot, de nem adtunk nekik helyet. A legtöbb lehetőségük akkor volt, amikor hátulról indulva lendületbe jöttek, és berohantak a mi zónánkba. Ott azért más a játékintelligencia, tudás, és megoldották, amit meg kellett oldaniuk.”

Majoross Gergely szövetségi kapitány szerint legalább akkora a különbség csapata és a címvédő Csehország között, mint amit a 6–1-es végeredmény mutat.

„Azt hiszem, jól tettük a dolgunkat, jól védekeztünk, pedig sok nehézséggel szembesültünk az aktuális világbajnokkal szemben, csak kevés momentumunk volt az első harmadban. A második harmad ebből a szempontból sokkal kiegyensúlyozottabb volt, és elmondhatjuk, hogy ezt egyenlőre hoztuk a címvédővel szemben. Összességében többé-kevésbé jól játszottunk, egy-egy gól talán elkerülhető lett volna. A különbség legalább ekkora a két csapat között.”

Hozzátette, pénteken nem este, hanem már délután játszanak a házigazda, és szintén hárompontos dánokkal, így a program nem a válogatottjának kedvez.

A hazaiak ma pihentek, mi pedig most este játszottunk a legélesebb ellenféllel. Az a célunk, hogy mindenkivel szemben a legjobbunkat nyújtsuk, azt hiszem, így volt ez százszázalékosan most is, és így lesz ez pénteken is.