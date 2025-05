Hol van már az 51 évvel ezelőtti hó: a tavalyi vb-döntőssel játszanak este a magyar hokisok

A szombati pihenőnapot követően vasárnap az esti programban lesz majd jelenése a magyar férfi jégkorong-válogatottnak az A csoportos világbajnokság, dániai csoportjában. Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese péntek délután kiütéses, 8–2-es vereséget szenvedett Herningben attól a dán házigazdától, amellyel szemben szoros meccsben, és némi elfogultsággal még pontszerzésben is reménykedett. Így azonban továbbra is nyitott a bennmaradásunk, és az ehhez szükséges pontokat aligha a tavaly vb-döntős ellen gyűjtjük be. A tagságunk meghosszabbításáról legkésőbb döntő utolsó meccsünk, a norvégok elleni, hétfői fellépés előtt viszont kimondottan jót tenne a mieink önbizalmának, ha az esélyesebb rivális ezúttal nem törölné fel velünk a jeget.