Történelmi tett kapujában a hokiválogatott: Magyarország–Norvégia 0–1

Feljavult a magyar válogatott a középső játékrészre, több nagy helyzetünk is volt, Horváth Bence a kapuvasat is eltalálta (igaz, a túloldalon a norvégok is eltalálták a vasat egy alkalommal). 20 perce maradt a Majoross-csapatnak arra, hogy ma este bebiztosítsa a bennmaradását.