Önerőből nem sikerült, Svájc besegített: történelmi sikert ért el a magyar hokiválogatott

A kazah jégkorong-válogatott kapusa, Makszim Pavlenko két és fél harmadon keresztül meccsben tartotta bravúrjaival csapatát a sztárokkal tűzdelt Svájc ellen, az utolsó percekre viszont kijött az osztálykülönbség: 4–1-re nyert a tavalyi finalista a hoki-vb-n, ezzel pedig az is eldőlt, hogy a magyar válogatott bennmaradt a világelitben. Először jött össze számunkra ez a bravúr a sportág újkori történetében – negyedik próbálkozásra.

Hétfő este ott volt az esély, hogy a magyar válogatott önerőből bebiztosítsa tagságát az elitben, és kiharcolja a bennmaradást, viszont Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata 1–0-ra kikapott Norvégiától. Ennek értelmében, nem saját, hanem Svájc és Kazahsztán kezeiben volt a sorsunk – kettejük meccse döntött arról, hogy jövőre is a legmagasabb szinten játszhatnak-e hokisaink. Ehhez csak annyi kellett, hogy a bombaformában játszó svájciak rendes játékidőben legyőzzek a jóval gyengébb kazah csapatot.

A meccs végkimenetele a svájciaknak sem volt mindegy, ennek megfelelően magas intenzitással kezdett a tavalyi vb-finalista, viszont a kazah védelem is állta a sarat. Elsőként a kazahok találták el a kaput, viszont Stephane Charlie gond nélkül védett. A svájci válogatott Andrighetto révén veszélyeztettt először, a rövid sarokba próbálta húzni a korongot, de az elment keresztbe a kapu előtt. Majd jött a meglepetés: Beketyajev és Mihajlisz hozta ki a korongot a svájci kapu mögül, majd a lekészítést Arkagyij Sesztakov zúdította laposan a bal alsóba Charlin mellett, 0–1!

Az első harmadik hátralévő részében a svájci csapat előtt adódott több lehetőség, sőt, egy remek kombináció végén Pavlenko hatalmas védett a másik oldalról visszanyúlva, de maradt a kazah vezetés.

Fotó: Getty Images

Érdekesség, először fordult elő a naptári évben, hogy a svájci válogatott ellenfele szerezte az első gólt a mérkőzésen. A folytatásban hamar emberelőnybe került Svájc, jött is az újabb helyzet, viszont Pavlenko továbbra is remek formában védett: egy közeli lövésnek, majd Meier próbálkozásának is megálljt parancsolt. Az emberelőny így kihasználatlanul maradt.

A játék képe nyomasztó svájci fölényt mutatott, alig volt a pakk kazah ütőkön, viszont újabb gól hosszú perceken át csak nem akart születni. A második harmad végén ordító svájci lehetőség maradt ki, Siegenthaler kis túlzással az üres kapura lőhetett, de ő elengedte a pakkot, és aztán elmúlt a veszély. A játékrész utolsó pillanatiban viszont már összejött az egyenlítés: Malgin lőtt keresztbe a bal oldalról, Kevin Fiala pedig a kapu torkából sodorta be a korongot, 1–1! Történt mindez öt másodperccel a harmad vége előtt.

Ezzel viszont még közel sem oldódtak meg a magyarok problémái, szükségünk volt az utolsó harmadban legalább még egy svájci találatra a bennmaradáshoz...

Az utolsó periódus meglepetésre kazah emberlőnnyel kezdődött, de nem lett belőle gól, pedig Sztarcsenko lövésével közel járt hozzá. Ezt követően újra a svájciak domináltak, csak náluk volt a korong, Ambuhl vezette Pavlenkóra, aki hatalmas bravúrral, vállal hárítani tudta a löketet. A harmad hatodik percében Kolesznyikov buktatott egy svájcit, két perc kiállítás lett a jutalma, ezt az emberelőnyt pedig már kihasználta a tavalyi vb-finalista:

Malgin adott egy remek passzt a hosszú oldalon érkező Sven Andrighettónak, aki egyet igazított a pakkon, majd Pavlenko alatt a kapuba lőtt, 2–1!

A gól után a kazahok is elkezdtek azért játszani, idő szűkében, és gólkényszerben voltak: elhoztak egy bulit majd távolról ágyúztak a kapu irányába, de Charlin kapus résen volt. Az utolsó percekre azonban nagyon elfogyott a kazah csapat, és kijött a végére az osztálykülönbség: előbb Ambuhl vágott be egy ziccert a jobb felsőbe (3–1), 40 másodperccel később pedig Riat is eredményes volt, 4–1!

A kazah kapunak, Pavlenkónak köszönhetően sokáig meccsben volt a közép-ázsiai csapat, de a harmadik harmadban már érvényesült a papírforma, és magabiztosan nyert Svájc! Ez egyben azt jelentette, hogy a magyar válogatott a sportág újkori történetében első alkalommal kiharcolta bennmaradását a világelitben – negyedik próbálkozásra először jött össze a bravúr.

Jégkorong-világbajnokság

csoportkör

Svájc–Kazahsztán 4–1 (0–1, 1–0, 3–0)

Csehország–Egyesült Államok 16.20

Németország–Dánia 20.20

korábban: