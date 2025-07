Egy lépéssel közelebb kerültünk a magyar sporttörténelmi pillanathoz

Az elit-világbajnokság előtt a magyar válogatott Kanadával játszott Budapesten, a találkozót élőben tekintette meg az NHL-es Pittsburgh Penguins általános igazgatója, Kyle Dubas is, aki a találkozó után leült beszélgetni a fiatal magyar támadóval.

A szövetség beszámolója szerint Dubas megígérte, hogy a vb-n és az előttünk álló klubszezonban is figyel majd a 17 éves játékosra. Be is tartotta a szavát, a mai napig tartja a kapcsolatot a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai vezetésével.

Ezek után a Soo Greyhounds – ez a csapat adta a legtöbb játékost az idei NHL-drafton – az 1. kör 20. helyén lefoglalta Szongoth tengerentúli játékjogát a CHL draftján. Dubas ennél a klubnál vágott neki a sportvezetői karrierjének 2000-ben, néhány évre rá általános igazgatóként tért vissza az ismerős környezetbe (később a Toronto Maple Leafsnél dolgozott ugyanebben a munkakörben, mielőtt a Pittsburgh megszerezte őt).

Ez biztató fejlemény, Soo a legerősebb tengerentúli juniorligának számító CHL-en belül a legerősebbnek tartott Ontario Hockey League-ben (OHL) versenyez. Szongothot egy másik tengerentúli ligába, a USHL-be is draftolták, a Fargo Force a 149. helyen foglalta le a játékjogát, tehát van választási lehetősége.

Amennyiben Szongoth úgy dönt, hogy Észak-Amerikában folytatja a karrierjét, akkor kitartó munkával bekerülhet az NHL vérkeringésébe. Első körben az kell, hogy egy NHL-es csapat lefoglalja a játékjogát, Magyarországról indulva már ez is nagy elismerés lenne.

Eddig három magyar születésű hokist draftoltak az NHL-be: 1999-ben Gröschl Tamás tengerentúli játékjogát az Edmonton Oilers foglalta le (a 9. körben, összesítve a 256. helyen), 2000-ben Szuper Leventéét a Calgary Flames (4. kör, 116. hely), 2002-ben pedig Vas Jánosét a Dallas Stars (2. kör, 32. hely).

Szuper és Vas kapott NHL-es szerződést is, de végül egyikük sem léphetett pályára a világ legerősebb bajnokságában.

Közülük is csak Szuper volt nevezve NHL-es mérkőzésre, azonban cserekapusként egyszer sem állt be. Vay Ádám kapus a Minnesota Wild csapatával kötött szerződést, de az NHL-ben ő sem játszott.