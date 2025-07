Nemi erőszakért elítélt játékost igazolt a Ferencváros

Fiatalkorúként elkövetett nemi erőszak miatt elítélt finn játékost, Topi Rönnit igazolta le a magyar élvonalbeli jégkorong-bajnokságban (Erste Liga) szereplő Ferencváros csapata.

A zöld-fehér klub hivatalos honlapján jelentette be Topi Rönni, a többszörös utánpótlás-válogatott játékos érkezését. A beszámolóból kiderült, hogy a felek mindenben megegyeztek. Ám arra is fény derült, hogy a sportolót tavaly Helsinkiben egyéves felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték fiatalkorúként elkövetett nemi erőszak miatt – számolt be róla a Telex.

Azt írják, hogy Rönnit 2023 októberében vádolták meg a két évvel korábbi ügy miatt , amit még kiskorúként (17 évesen) követett el. Az eset után a fiatal jégkorongozó bocsánatot kért, de akkori csapata, a Tappara Tampere azonnal szerződést bontott vele, és így tett az NHL-ben szereplő Calgary Flames is, amely 2022-ben az 59. helyen draftolta a centert.

Az eset óta csaknem három év telt el, és ez az időszak rendkívül nehéz volt. Szeretnék bocsánatot kérni minden érintettől

– mondta menesztésekor a finn sportoló.

A magyar jégkorong legsikeresebb csapata, a Fradi a következő szezontól az osztrák Ice Hockey League-ben szerepel majd a Fehérvárral egyetemben.