Hullámok között tölti 50. születésnapját a magyar legenda, akinek már nem furcsa a víz halmazállapota

Palkovics a székesfehérvári Alba Volán SC saját nevelése, ezt a várost és ezt a klubot szolgálta egész pályafutása alatt. Édesanyja a Volán sportirodáján dolgozott, ott ismerkedett meg a székesfehérvári jéghoki atyjával, idősebb Ocskay Gáborral, aki megkérdezte tőle: nincs-e kedve kinézni egy jégkorongedzésre? A Palkó becenévre hallgató kisfiú akkor még azt sem tudta, hogy milyen sportág a jégkorong, de beadta a derekát. Aztán egy életre ott ragadt a csarnokban – így kezdődött a mesés karrierje.

„Akkoriban csak a nagy sportrajongók követték a jégkorongot, nem volt internet, semmi olyan felület vagy lehetőség, ami a sportág irányába terelte volna a srácokat, ráadásul eleve jégfelület is alig akadt, nem úgy, mint ma. Ha mondjuk, az öttusázók szóltak volna akkor, lehet, hogy hozzájuk járok, és soha nem lettem volna hokis” – emlékezett vissza Palkovics a kezdetekre egy korábbi interjúban.

A jó felépítésű csatár közel két évtizeden át volt kiemelkedő játékosa a Volánnak és a magyar válogatottnak,

utóbbiban 1992-ben mutatkozott be, a C csoportos junior-Európa-bajnokságon. Pályafutása teljesen összeforrt sportági „ikertestvérével”, ifjabb Ocskay Gáboréval, Ocskay 2009 márciusában bekövetkezett tragikus haláláig.

Kicsi koruktól kezdve együtt űzték a sportágat, 25-26 évet húztak le együtt a jégen, egy sorban, egymás mellett, szavak nélkül is megértették egymást, góljaik helyettük is beszéltek. Palkovicsnak úgy rémlik, csupán egyszer játszott olyan meccsen, amikor nem volt ott mellette „Kiscsicsó”, amikor a legjobb barátja részt vett egy csehországi próbajátékon.

Palkovics éppen vakációját töltötte 2009-ben a zürichi világbajnokság előtt – újkori történetének első A csoportos szereplésére készült éppen a nemzeti együttes, amelyet azóta már további három követett –, amikor értesült a tragédiáról. Először azt hitte, hogy ízetlen vicc áldozata lett. Feleségét, Kaibás Adriennt is megviselte lelkileg Ocskay halála, mert egy hasonló traumát egyszer már átélt: Fehér Miklósnak volt a menyasszonya akkor, amikor a futballista a Benfica mérkőzésén meghalt a pályán.

A jégcsarnokot elhagyva a hajózás rabja lett

Palkó oszlopos tagja volt a 2008-as szapporói divízió 1-es világbajnokságon aranyérmet szerző magyar csapatnak. Egy évvel később, a 2009-es elit-világbajnokságon is részt vett, Dánia ellen gólt is szerzett. A 2011-es Divízió I-es világbajnokság után vonult vissza a válogatottságtól, egy idénnyel később, 37 évesen pedig befejezte játékoskarrierjét is.

A fehérvári legenda a születésnapja előtt adott interjút az Indexnek, amiben elárulta:

nagy mulatságra készül, csak azt el kellett halasztania egy héttel, mert csütörtökön ő is rajthoz áll az 57. Kékszalagon, Európa legnagyobb tókerülő vitorlásversenyén.

„Reggel kilenckor lesz a start, maximum a hajón lesz egy kis ünneplés, koccintunk egyet a többiekkel. Július 17-re viszont kibéreltem egy vízparti helyet, oda hívtam meg a barátaimat. A családra külön időt szakítok a jubileum alkalmával, lesz egy kis sütögetés a kertben” – mondta Palkovics az érdeklődésünkre. Lapunk kérdésére aztán felidézte, hogy anno egy barátja hívta el egy vitorlásversenyre, ahol azonnal beleszeretett ebbe a sportba.

Fotó: Palkovics Krisztián / Facebook

Nagy szélben akár a győzelemre is lehet esélyük

„Már legalább húsz éve versenyzem, a Kékszalagon is mindig igyekszem ott lenni. Egy évben 10-12 versenyre elmegyünk a csapatommal, a hajóm úgymond a nyaralónk is, kettős életet biztosít nekünk. Külföldre is járunk a többiekkel, Horvátországban szokott lenni egyhetes verseny szeptember végén az Adrián, az idei viadalra is beneveztünk. Azon csak magyarok indulnak, egyforma hajókkal mérjük össze a tudásunkat, amit a rendezők bocsátanak a rendelkezésünkre” – fűzte hozzá.

Palkovics elárulta, hogy a hajójuk a gyorsak közé van sorolva, ahhoz képest, hogy nagy „bútorszállító”, elég jó időket tudnak menni vele. A Balatonon általában kis szél van, ezért azok, akik könnyű versenyhajókkal mennek, kis szélben is gyorsan haladnak. Az 57. Kékszalagra azonban erős szelet jósolnak, amit kihasználnának a többiek.

„Lehet, hogy most 12-14 óra alatt meg tudjuk tenni a távot. Azért nagyon fárasztó dolog 14 órán keresztül fogni a kormányt. Erős szélben jobban tudjuk tartani a tempót az élmezőnnyel, miközben a többiek borulnak be, mi még mindig stabilan fekszünk a vízen. Most nagy sanszunk van, hogy jó eredményt érjünk el, szeretnénk dobogóra állni a saját hajóosztályunkban” – nyilatkozta Palkovics az Indexnek.

A Kékszalag nagy kihívást jelent az indulóknak, a limitidő 48 óra. Nyári kánikulában még a parton, dologtalanul is nagyon sok idő a két nap, a Balatonon viszont lényegében folyamatosan adódik munka a hajón lévőknek. Állandóan figyelni, kormányozni, vitorlázni, a gyakran változó körülményekre reagálni kell, akár éjszaka is. Ha most tényleg erős szél lesz, akkor persze gyorsabban célba tud majd érni a mezőny, nem csak a villámléptű, szélsebes katamaránok.

Nem esett messze az alma a fájától

Palkovics kiemelte, hogy most a jégkorong kicsit háttérbe szorult az életében. Nem jár a jégre mostanság, helyette teniszezik, és amatőr versenyekre is jár ütővel a kezében. A dereka kicsit fáj (azért ilyen sok jégkorongmeccsel a háta mögött, ebben a korban ez nem csoda), a térdei viszont rendben vannak. Fehérváron szakmai megfigyelő, illetve elnökségi tag, hasznos tanácsokkal látja el az ősdunaújvárosi Szélig Viktor szakmai igazgatót, akit a legkeményebb ellenfelének tartott a jégen (és aki szeptember végén szintúgy belép az 50-esek klubjába).

Az öregfiúk meccsekre még néha lenézek. Illetve ott van a fiam, Krisztián, aki szintén jégkorongozik, most lépett fel az U18-ba, magas, nagydarab srác lesz belőle. Jó adottságai vannak, jól lát a pályán, még némi izmot kell magára pakolnia. Az utánpótlásban szerencsére most sokkal többen van, mint a mi időnkben. Fehérváron már senki nem viselheti a visszavonultatott 24-es mezszámomat, de Krisztiánnak ezt megengedték, mivel a gyermekemről van szó. Krisztiánt én viszem az edzésekre és a meccsekre, szóval napi szinten látom a jégpályát

– ecsetelte az idősebb Palkovics, megállapítható tehát, hogy nem esett messze az alma a fájától. A 24-es mezt Szergej Makarov miatt választotta pályafutása elején. Nem akárkiről beszélünk, a kétszeres olimpiai és nyolcszoros világbajnok (aki szovjet és orosz színekben is játszott) ugyancsak ezt a számot nézte ki magának, mielőtt világhírű lett.

(Az egykori jobbszélső a nyolcvanas években kilencszer lett a szovjet bajnokság pontkirálya, ezt követően szerződött az észak-amerikai profiligába (NHL), ahol első évében, 31 évesen kiérdemelte a legjobb újoncnak járó trófeát. Az NHL-ben a Calgary Flamesben, a San José Sharksban és a Dallas Starsban játszott összesen hét szezonban, 424 mérkőzésén 134 gólt ütött és – a gólpasszokat is figyelembe vevő táblázat szerint – 384 pontot szerzett.)

Hosszú út áll még a válogatott legnagyobb reménysége előtt

Férfi hokisaink kivívták a bennmaradást az elitben, amivel történelmet írtak. Az egykori válogatott támadó féltette a csapatot a sok sérülés, illetve a rutintalanság miatt, de örömmel látta, hogy mindenki odatette magát, és így sikerült legyőzni Kazahsztánt, ami szerinte nagy szó. Palkovics úgy gondolja, a siker annak is köszönhető, hogy Majoross Gergely személyében magyar szövetségi kapitánya volt a gárdának, aki jobban tudta motiválni a fiúkat, mint azt tette volna egy külföldi tréner.

„Az A csoportban egy-két csapat ellen lehet keresnivalónk, de még így sem reális elvárni a csapattól, hogy innentől minden évben megőrizze a tagságát a legjobbak között” – fogalmazott Palkovics, aki a válogatott egyik legnagyobb reménységére, Szongoth Dománra is kitért.

„16 évesen nagyon jó teljesítménnyel rukkolt elő a vébén. Nagyon gyorsan tud korcsolyázni, és mindig kiteszi a szívét a jégre. Amennyiben átmegy a tengerentúlra, ott viszont nem lesz könnyű dolga, a CHL-ben iszonyú nagy a konkurencia. Észak-Amerikában van vagy kétszáz U20-as csapat, és azokból mindenki be akar kerülni az NHL-be. Magyar játékos ugye még soha nem lépett jégre NHL-meccsen, de előbb-utóbb ez megtörténik. Úgy érzem, jó úton halad a magyar jégkorong, de sok mindennek össze kell jönnie persze, hogy Domán bekerüljön a legjobb bajnokságba. Én mindenesetre nagyon szurkolok neki” – zárta az interjút a szülinapos Palkovics.

Palkovics Krisztán sikerei:

Divízió I-es vb-aranyérmes: 2008

Divízió I-es vb-ezüstérmes: 2002, 2007, 2010, 2011

Divízió I-es vb-bronzérmes: 2003, 2005

12-szeres magyar bajnok: 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

5-szörös Magyar Kupa-győztes

2-szeres Interliga-győztes

Legjobb ifi játékos: 1993

Legjobb fiatal játékos: 1994

A legtechnikásabb játékos: 1998, 2001, 2003, 2007

A legjobb csatár: 1996, 1999, 2008

Forrás: jegkorongszovetseg.hu