Csapattársa szedte fel a vancouveri hokis kiütött fogait

Nem lehetett túl jó napja a Vancouver Canucks hokisának, Chris Tanevnek szombaton, ugyanis nem elég, hogy csapata szétlövéssel kikapott a Toronto Maple Leafstől, egy arcába csapódó megpattanó lövés még a fogait is kiütötte.

Tanevet még az első harmadban találta fejbe a Maple Leafs védő Roman Polak és rögtön látszott is, hogy elég rossz a helyzet, a Canucks játékosa ugyanis kesztyűit és ütőit eldobva rögtön az arcához kapott. Mint kiderült, teljesen érthetően, a korong ugyanis néhány fogát is kiütötte.

Szerencsére ott volt azonban csapattársa, Michael Del Zotto, aki elkezdte összeszedni Tanev fogait, aminek a játékos később biztosan nagyon örült.

Like a good D-partner, Del Zotto grabs a few teeth Tanev left on the ice. pic.twitter.com/vClfkNoPF3