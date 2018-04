Las Vegas-i álomkezdés és százéves rekorddöntés után jön az igazi harc

Hogy jutottunk el a jéggé fagyott bölényszartól a század legkeményebb csapatsportjáig? Időszerű, hogy a hamarosan kezdődő téli olimpia előtt erről, no meg az esélyekről is beszéljünk.

Véget ért az NHL jubileumi szezonjában az alapszakasz. Bár valóságban ez volt a 101. idény, de mivel a 2004–2005-ös teljes egészében elmaradt a kollektív szerződés hiányában, ezt számolják a századiknak. Az alapszakaszt több nagy klub nem élte túl, a Las Vegas újoncként menetelt, miközben Gretzkyhez mérhető tehetségek is feltűntek.

Meglepetések a rájátszásban

A 31 induló csapatból 16 jutott a Stanley-kupáért folyó rájátszásba.

Keleten

Tampa Bay–New Jersey

Boston–Toronto

Washington–Columbus

Pittsburgh–Philadelphia

Nyugaton

Nashville–Colorado

Winnipeg–Minnesota

Las Vegas–Los Angeles

Anaheim–San Jose negyeddöntőket rendeznek.

A névsort végigolvasva több furcsaságot lehet felfedezni. Nem szerepel a továbbjutók között az NHL két rekordbajnoka, a 24-szeres győztes Montreal Canadiens és a 11-szeres bajnok Detroit Red Wings sem. Nem került a legjobbak közé 2013 és 2015 bajnoka, a Chicago sem. Ugyanakkor továbbment, sőt a Pacific-divíziót meg is nyerte a története első idényében induló Vegas Golden Knights, szintén először lett az alapszakasz legjobbja, ezzel a President Trophy győztese a 117 pontot gyűjtő Nashville Predators.

A Montreal 1993-ban lett legutóbb bajnok, az elmúlt három évből kétszer is lemaradt a playoffról, tavaly az első körben egyből kiesett. A rájátszásban legutóbb a 2014–2015-ös idényben tudott párharcot nyerni. A Detroit generációváltáson esik át és ez még az NHL-ben sem megy zökkenők nélkül. Azzal, hogy 2016-ban felállított egy egyedülálló rekordot, 25 szezonon át mindig továbbjutott, ez az elmúlt két idényben nem sikerült nekik.

A Las Vegas 2015-ben kapta meg az engedélyt az NHL-indulásra, ebben a szezonban versenyezhetett először, és az újoncok minden létező rekordját megdöntötte.

George McPhee általános igazgató és Gerard Gallant főedző egy egészen kiváló társaságot rakott össze a sivatag közepén. A tulajdonos Bill Foley pedig pénzt nem sajnálva egyből a playoffban találta magát a csapatával.

Nézzük a Las Vegas rekordjait. Újonc csapat még sosem gyűjtött ennyi pontot, a hazai és az összes győzelmekben is sosem kezdett így még NHL-csapat. Az pedig, hogy még a csoportját is megnyerte, erre tényleg nem volt példa a liga történetében, legalábbis az 1967-es, igazi bővítés óta.

A Nashville szereplése nem meglepő. A tudatos építkezés eredménye már tavaly látszott, amikor a nagydöntőt játszhatták a Pittsburgh ellen, amelyet akkor még elveszítettek. Most a Predators a nyugati konferencia egyik legnagyobb esélyese.

Az erőviszonyok némileg átrendeződtek tehát, ennek pedig az egyik oka a fizetési sapka betartása. A csapatok sokszor korábbi szerződések miatt nem tudnak megválni játékosoktól, így jobb hokisokat sem tudnak a helyükre hozni. Erre jó példa a Chicago, amely hosszú ideig építgette magát, de 1998 és 2008 között csak egyszer jutott el a playoffba. Aztán a jól sikerült draftok után ütőképes csapatot rakott össze és 2010-től háromszor is hazavitte a Stanleyt. De a kör bezárult ott is, megint fiatalításba, új csapat építésébe kell kezdeni.

Érdekesség, hogy az NHL alapcsapatainak számító Original Sixből csak a Boston és Toronto jutott tovább, a Montreal, a Detroit és a Chicago mellett a New York Rangers is befejezte az idényt. A Rangers a téli átigazolások során már érezhetően arra törekedett, hogy magas fizetéssel rendelkező, rutinosabb játékosaitól megváljon, és helyükre a jövő reménységei érkezzenek. Hiszen komoly üzlet is az NHL, így a Madison Square Gardenben évek óta telt házat produkáló szurkolók sem fogják sokáig eltűrni, hogy már április elején lejár a szezonbérletük.

Százéves rekord is megdőlt

Mindig izgalmas kérdés, hogy újoncok, vagy a draftokon elöl szereplő fiatal játékosok hogyan válnak be. Az idény egyik nagy felfedezettje a New York Islandersben hokizó Matthew Barzal,

aki már egy hónapja megdöntött egy 100 éves rekordot azzal, hogy három olyan meccse volt a szezonban, amelyen öt pontot szerzett.

A 2015-ös draft 16. helyén kelt csak el, tavaly mindössze két meccset kapott. Idén viszont végigjátszotta a szezont, és 82 meccsen 22 gólja, valamint 63 gólpassza volt, amellyel Bryan Trottier mellett a klub történetének második olyan újonca, aki legalább 20 gólt szerez és minimum 60 gólpasszt ad. De ez sem volt elég, az Islanders idén lemaradt a rájátszásról.

Ki kell emelni a két évvel ezelőtti draft első választottját, az Edmontonban szereplő Connor McDavidet, akiről Wayne Gretzky, minden idők egyik legnagyobb hokisa azt mondta, hogy 30 éve nem látott ennyire jó játékost. McDavid nyerte a pontlistát, hiszen 41 góllal és 67 gólpasszal 108 jött össze neki, hosszú idő után az első olyan hokis, akinek egymás után két idényben is meglett a száz pontja. Meg is éri az Oilersnek kifizetni érte a nyolc évre a 100 millió dollárt. Fájdalom, de őt sem láthatjuk a playoffban.

A 2017-es draft első választottja, a svájci Nico Hirscher is egyike annak a hét fiatalnak, aki felülmúlta idén az 50 pontos határt. Hirschernek és a pontlistán hatodik helyen végzett Taylor Hall-nak is elvitathatatlan érdemei vannak abban, hogy a New Jersey öt idény után végre a Stanley-kupáért harcolhat, amelyet félig már fogott 2012-ben, de a nagydöntőben a Los Angelestől kikapott.

Ovecskin hetedszer gólkirály

Az orosz Alekszander Ovecskin hetedszer lett a gólkirály, az alapszakaszban 49 gólt ütött, így őt illeti a Maurice Richard-trófea. A góllövő listán a második szintén egy nagyon fiatal, de nagyon tehetséges játékos lett. A finn óriás, a még csak 19 éves Patrik Laine 44-ig jutott. Második szezonját tölti a Winnipegben, 155 meccsen 80 gólja és 134 pontja van, igazán lenyűgöző adat.

A kapusoknál a legkevesebb gólt meccsenként a St. Louisban védő Carter Hutton kapta (2,09), neki volt a legjobb védéshatékonysága is (0,931). A legtöbb győzelemnek a winnipegi Connor Hellebuyck és a Tampából Andrej Vaszilevszkij örülhetett (44-44), előbbi ezzel az eredménnyel franchise-rekordot állított fel. A legtöbb gól nélküli meccse Vaszilevszkijnek volt, nyolcszor maradt érintetlen a hálója.

A szezon 82 meccses alapszakasza tehát lement. Az igazi bajnokság pedig most kezdődik. A korábbi hagyományok alapján teljesen mindegy, ki, hol végzett korábban. Magyar idő szerint csütörtök hajnalban Winnipegben, Pittsburgh-ben és Las Vegasban dobják majd először a korongot.