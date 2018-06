Lemondott a történelmi győzelem után a Washington vezetőedzője

Lemondott Barry Trotz, a Stanley Kupa-győztes Washington Capitals jégkorongcsapatának vezetőedzője – írja az MTI.

Az 55 éves szakvezető döntését hétfőn jelentette be a klub. Brian MacLellan főigazgató az idény előtt nem kínált új szerződést a szakembernek, de a bajnoki cím után azt mondta, csak rajta múlik, hogy hosszabbítanak-e vele. Trotz néhány nappal ezelőtt még úgy fogalmazott, el tudja képzelni a jövőjét Washingtonban, és nincs oka távozni, most csak annyit közölt, hogy alaposan megfontolta, és a családjával megvitatta a döntését.

A korábban Nashville-ben dolgozó Trotz az ötödik tréner, aki elérte az 1500 NHL-mérkőzéses határt, ebből 762 alkalommal győzött is, amellyel ugyancsak ötödik az örökranglistán Scotty Bowman (1244), Joel Quenneville (884), Al Arbour (782) és Ken Hitchcock (782) mögött.

A Washington Capitals fennállása első Stanley-kupa győzelmét aratta június 7-én, miután a döntőben 4-1 –re legyőzte az újonc Vegas Golden Knightsot, előtte a döntőben is csak egyszer, 1998-ban voltak, akkor azonban a Detroit Red Wings kisöpörte őket. Ezzel végre megtört Alekszander Ovecskin átka is, az orosz játékos 2005 óta halmozta a díjakat, de Stanley-kupát most nyert először.